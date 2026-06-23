Қирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқди

·41·Дунё
Қирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқди

Қирғизистон ҳукумати Қозоғистон томонига тенг қийматга эга бўлган ер участкаларини ўзаро алмаштириш таклифини илгари сурди. Бу ҳақда Қирғизистон президентининг матбуот котиби Аскат Алағозов маълумотларига таяниб, 24.кг нашри хабар тарқатди.

Маълум қилинишича, ушбу лойиҳа Чуй вилоятининг Тўқмоқ ҳудудида жойлашган 800 метрлик йўл қисмига тааллуқли ҳисобланади. Матбуот котибининг таъкидлашича, мазкур ташаббус амалга оширилса, янги автомобиль йўлини барпо этиш имконияти пайдо бўлади. Режага кўра, бу Алматинская кўчасидан Кемин шаҳригача чўзиладиган, умумий узунлиги тахминан 150 километрни ташкил этувчи пулли автомобиль йўли бўлади.

Аскат Алағозовнинг сўзларига кўра, бундай масалаларни сиёсий баҳс ва турли спекуляциялар мавзусига айлантириш тўғри эмас. У бу каби қарорлар инфратузилмани ривожлантириш ва транспорт алоқаларини яхшилашга хизмат қилишини таъкидлади.

Таъкидлаш жоизки, гап Бишкек—Норин—Торугарт автомобиль йўлининг Чуй дарёси бўйлаб ўтган қисми ҳақида бормоқда. Маълумки, Чуй водийсининг айрим ҳудудларида айнан ушбу дарё Қирғизистон ва Қозоғистон ўртасидаги давлат чегарасини белгилаб беради.

Шу билан бирга, Қирғизистон ва Ўзбекистон ўртасида давлат чегарасини демаркация қилиш ишлари доирасида ҳам муҳим ўзгаришлар амалга оширилган. Хусусан, Чўнғара ва Тоштепа қишлоқлари Қирғизистон таркибига ўтгани маълум қилинди.

Қирғизистон президенти матбуот котиби Аскат Алағозовнинг билдиришича, аввал Ўзбекистоннинг Фарғона вилояти таркибида бўлган ушбу қишлоқларда қарийб 2,5 минг нафар этник қирғиз истиқомат қилади. Эндиликда мазкур аҳоли Қирғизистон фуқаролигини қабул қилиш имкониятига эга бўлади.

Маълумотларга кўра, ушбу келишув доирасида Қирғизистон томони Ўзбекистонга чегара ҳудудида жойлашган, майдони жиҳатидан тенг бўлган ер участкаларини топширган. Шунингдек, икки давлат Сай ва Таян қишлоқлари ўртасида янги автомобиль йўлини қуриш мақсадида умумий майдони 236 гектар бўлган тенг қийматли ер майдонларини ҳам ўзаро алмаштирган.

ҚирғизистонҚозоғистонЎзбекистонБишкекЧуй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистон Ўзбекистондан помидор импортини бир ҳафтага чекладиҚозоғистон Ўзбекистондан помидор импортини бир ҳафтага чекладиБугун, 22:28Инсон қолдиқларини тўплаб овқат тайёрлаб еган эркак ушландиИнсон қолдиқларини тўплаб овқат тайёрлаб еган эркак ушландиБугун, 21:34Аёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётларАёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётларБугун, 17:1522 соатлик парвоз: Сидней–Лондон йўналиши тарихга киради22 соатлик парвоз: Сидней–Лондон йўналиши тарихга кирадиБугун, 16:45Филиппинда даҳшатли ҳодиса: мактабда отишмаФилиппинда даҳшатли ҳодиса: мактабда отишмаБугун, 16:22Белгия “Толибон” вакилларига бир кунлик виза бердиБелгия “Толибон” вакилларига бир кунлик виза бердиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди