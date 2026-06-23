Хитой коинотга янги Лонг Марч 7А ракетасини учирди: Тайёргарлик вақти икки бараварга қисқарди
Хитой космик саноати ўзининг технологик имкониятларини кенгайтиришда давом этмоқда. Венчан космодромидан Лонг Марч 7А (Чангженг-7А) оғир тоифадаги ракета-ташувчиси муваффақиятли парвоз қилиб, орбитага 26А рақамли экспериментал сунъий йўлдошни олиб чиқди. Ушбу миссия нафақат янги қурилмани коинотга етказгани, балки ер устидаги тайёргарлик жараёнларининг мисли кўрилмаган даражада тезлашгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Чина Аэроспасе Ссиенсе анд Течнологй Корпоратион (КАСК) томонидан ишлаб чиқилган ушбу ракета ўзининг универсал конструкцияси билан ажралиб туради. У турли ўлчамдаги (диаметри 4,2 ва 3,7 метрли) юк бўлмаларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлиб, бу турли хил вазндаги ва ҳажмдаги сунъий йўлдошларни орбитага чиқаришда катта қулайлик яратади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур парвоз Лонг Марч туркумидаги ракеталар учун тарихий 653-миссия бўлди.
Технологик синовлар ва янги имкониятларОрбитага чиқарилган 26А экспериментал сунъий йўлдоши Шанхай космик технологиялар академияси мутахассислари томонидан яратилган. Ушбу қурилма коинотда бир қатор муҳим синовларни амалга ошириши кутилмоқда. Хусусан, у сунъий йўлдош алоқаси, маълумотларни узатиш тезлиги ва телерадиоэшиттириш технологияларини такомиллаштириш бўйича илмий-тадқиқот ишларига хизмат қилади.
Ушбу миссиянинг энг муҳим жиҳатларидан бири бу парвозга тайёргарлик кўриш жараёнининг оптималлаштирилишидир. Мутахассислар стандартлаштириш ва ихтисослашган ишчи гуруҳлар моделига ўтиш орқали ер устидаги тайёргарлик сиклини сезиларли даражада қисқартиришга эришдилар. Илгари 35 кун давом этган парвоздан олдинги жараёнлар эндиликда атиги 19 кун ичида якунланмоқда.
Хитойнинг коинотдаги стратегик мақсадлариТайёргарлик вақтининг деярли икки бараварга қисқариши Хитойга коинотга учиришлар сонини кўпайтириш ва глобал космик хизматлар бозорида рақобатбардошлигини ошириш имконини беради. Бу каби юқори суръатли иш режими нафақат илмий, балки тижорий лойиҳаларни ҳам тезроқ амалга оширишга йўл очади.
Лонг Марч 7А ракетасининг муваффақияти Хитойнинг узоқ масофали космик алоқаларни ривожлантириш ва ўзининг мустақил сунъий йўлдош тизимларини янада мустаҳкамлаш йўлидаги навбатдаги қадами бўлди. Экспериментал сунъий йўлдошдан олинадиган маълумотлар келажакда бутун дунё бўйлаб барқарор ва юқори тезликдаги алоқа тармоқларини яратишда қўлланилиши кутилмоқда.
…