Хитой коинотга янги Лонг Марч 7А ракетасини учирди: Тайёргарлик вақти икки бараварга қисқарди

·0·Техно
Хитой коинотга янги Лонг Марч 7А ракетасини учирди: Тайёргарлик вақти икки бараварга қисқарди

Хитой космик саноати ўзининг технологик имкониятларини кенгайтиришда давом этмоқда. Венчан космодромидан Лонг Марч 7А (Чангженг-7А) оғир тоифадаги ракета-ташувчиси муваффақиятли парвоз қилиб, орбитага 26А рақамли экспериментал сунъий йўлдошни олиб чиқди. Ушбу миссия нафақат янги қурилмани коинотга етказгани, балки ер устидаги тайёргарлик жараёнларининг мисли кўрилмаган даражада тезлашгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Чина Аэроспасе Ссиенсе анд Течнологй Корпоратион (КАСК) томонидан ишлаб чиқилган ушбу ракета ўзининг универсал конструкцияси билан ажралиб туради. У турли ўлчамдаги (диаметри 4,2 ва 3,7 метрли) юк бўлмаларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлиб, бу турли хил вазндаги ва ҳажмдаги сунъий йўлдошларни орбитага чиқаришда катта қулайлик яратади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур парвоз Лонг Марч туркумидаги ракеталар учун тарихий 653-миссия бўлди.

Технологик синовлар ва янги имкониятлар

Орбитага чиқарилган 26А экспериментал сунъий йўлдоши Шанхай космик технологиялар академияси мутахассислари томонидан яратилган. Ушбу қурилма коинотда бир қатор муҳим синовларни амалга ошириши кутилмоқда. Хусусан, у сунъий йўлдош алоқаси, маълумотларни узатиш тезлиги ва телерадиоэшиттириш технологияларини такомиллаштириш бўйича илмий-тадқиқот ишларига хизмат қилади.

Ушбу миссиянинг энг муҳим жиҳатларидан бири бу парвозга тайёргарлик кўриш жараёнининг оптималлаштирилишидир. Мутахассислар стандартлаштириш ва ихтисослашган ишчи гуруҳлар моделига ўтиш орқали ер устидаги тайёргарлик сиклини сезиларли даражада қисқартиришга эришдилар. Илгари 35 кун давом этган парвоздан олдинги жараёнлар эндиликда атиги 19 кун ичида якунланмоқда.

Хитойнинг коинотдаги стратегик мақсадлари

Тайёргарлик вақтининг деярли икки бараварга қисқариши Хитойга коинотга учиришлар сонини кўпайтириш ва глобал космик хизматлар бозорида рақобатбардошлигини ошириш имконини беради. Бу каби юқори суръатли иш режими нафақат илмий, балки тижорий лойиҳаларни ҳам тезроқ амалга оширишга йўл очади.

Лонг Марч 7А ракетасининг муваффақияти Хитойнинг узоқ масофали космик алоқаларни ривожлантириш ва ўзининг мустақил сунъий йўлдош тизимларини янада мустаҳкамлаш йўлидаги навбатдаги қадами бўлди. Экспериментал сунъий йўлдошдан олинадиган маълумотлар келажакда бутун дунё бўйлаб барқарор ва юқори тезликдаги алоқа тармоқларини яратишда қўлланилиши кутилмоқда.

ХитойКоинотЛонг МарчСунъий ЙўлдошТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic компанияси Slack учун янги Claude Таг сунъий интеллект агентини тақдим этдиAnthropic компанияси Slack учун янги Claude Таг сунъий интеллект агентини тақдим этдиБугун, 22:22Хотира қурилмалари бозори кескин қимматлашади: нархлар 2028-йилгача ўсишда давом этадиХотира қурилмалари бозори кескин қимматлашади: нархлар 2028-йилгача ўсишда давом этадиБугун, 21:56Хитой суперкомпьютерлар пойгасида етакчиликни қўлга олди: ЛинеШине дунёда тенгсизХитой суперкомпьютерлар пойгасида етакчиликни қўлга олди: ЛинеШине дунёда тенгсизБугун, 21:28Гонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунландиГонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунландиБугун, 20:51ЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиБугун, 20:30ҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушадиҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушадиБугун, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди