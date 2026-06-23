Луис Суарез Лионель Месси ҳақида: «Уни таърифлашга сўз ожиз»
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 2026-йилги Жаҳон чемпионатида навбатдаги тарихий натижани қайд этиб, футбол оламини ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Унинг яқин дўсти ва Интер Миами клубидаги жамоадоши Луис Суарез аргентиналик юлдузнинг ушбу муваффақиятларига муносабат билдириб, уни дунёнинг тенгсиз футболчиси деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мусобақанинг дастлабки босқичларида Лионель Месси Австрия терма жамоаси дарвозасига иккита гол уриб, Аргентина ғалабасини таъминлаш билан бирга, Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Goal.com нашри хабарига кўра, Мессининг мундиаллардаги голлари сони 18 тага етди ва у германиялик афсонавий ҳужумчи Мирослав Клосе ўрнатган рекордни янгилади.
Луис Суарез ўз интервюсида Мессининг нафақат майдондаги маҳорати, балки унинг руҳий ҳолати ҳам муҳимлигини таъкидлади. «Уни футболчи сифатида ҳам, томошабин сифатида ҳам таърифлашга сўз ожиз. Мен учун уни яқиндан танийдиган дўст сифатида, Леонинг бахтли эканини ва Жаҳон чемпионатидан завқ олаётганини кўриш — энг катта қувончдир», — дейди уайрлик ҳужумчи.
Тарихий рекорд ва ҳиссий босимЛионель Месси учун ушбу турнир нафақат спорт натижалари, балки шахсий синовлар билан ҳам кечмоқда. Жазоирга қарши ўйинда (3:0) хет-трик қайд этган футболчи голлардан сўнг кўз ёшларини тия олмаган эди. Маълум бўлишича, унинг отаси Жорге Месси айни дамда оғир хасталик билан курашмоқда ва шифохонада даволанмоқда.
Шунга қарамай, Месси майдонда ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш этишда давом этмоқда. Аргентина терма жамоаси ҳимоячиси Лисандро Мартинез ҳам сардорни қўллаб-қувватлаб, бутун жамоа унинг атрофида бирлашганини маълум қилди. Мартинезнинг сўзларига кўра, ҳозирги вазиятда Лео ўзини ёлғиз ҳис қилмаслиги ва футболдан завқ олиши жуда муҳим.
«Уни ҳеч ким билан солиштиришга ҳожат йўқ. У чўққида ёлғиз ўзи турибди. Мен шунчаки унинг аргентиналик эканидан ва биз билан биргалигидан фахрланаман. Биз унинг ҳар бир дақиқасидан завқланишимиз керак», — дея қўшимча қилди Лисандро Мартинез.
Эслатиб ўтамиз, Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина терма жамоаси ушбу Жаҳон чемпионатида асосий фаворитлардан бири сифатида кўрилмоқда. Месси эса ҳар бир ўйинда янги рекордларни ўрнатиб, ўзининг «тарихдаги энг буюк футболчи» мақомини мустаҳкамлаб бормоқда. Мухлислар ва мутахассислар унинг бу спорт формасини сақлаб қолиши жамоани яна бир бор чемпионликка етаклашига ишонч билдиришмоқда.
…