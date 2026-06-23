Луис Суарез Лионель Месси ҳақида: «Уни таърифлашга сўз ожиз»

·31·Спорт
Луис Суарез Лионель Месси ҳақида: «Уни таърифлашга сўз ожиз»

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 2026-йилги Жаҳон чемпионатида навбатдаги тарихий натижани қайд этиб, футбол оламини ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Унинг яқин дўсти ва Интер Миами клубидаги жамоадоши Луис Суарез аргентиналик юлдузнинг ушбу муваффақиятларига муносабат билдириб, уни дунёнинг тенгсиз футболчиси деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мусобақанинг дастлабки босқичларида Лионель Месси Австрия терма жамоаси дарвозасига иккита гол уриб, Аргентина ғалабасини таъминлаш билан бирга, Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Goal.com нашри хабарига кўра, Мессининг мундиаллардаги голлари сони 18 тага етди ва у германиялик афсонавий ҳужумчи Мирослав Клосе ўрнатган рекордни янгилади.

Луис Суарез ўз интервюсида Мессининг нафақат майдондаги маҳорати, балки унинг руҳий ҳолати ҳам муҳимлигини таъкидлади. «Уни футболчи сифатида ҳам, томошабин сифатида ҳам таърифлашга сўз ожиз. Мен учун уни яқиндан танийдиган дўст сифатида, Леонинг бахтли эканини ва Жаҳон чемпионатидан завқ олаётганини кўриш — энг катта қувончдир», — дейди уайрлик ҳужумчи.

Тарихий рекорд ва ҳиссий босим

Лионель Месси учун ушбу турнир нафақат спорт натижалари, балки шахсий синовлар билан ҳам кечмоқда. Жазоирга қарши ўйинда (3:0) хет-трик қайд этган футболчи голлардан сўнг кўз ёшларини тия олмаган эди. Маълум бўлишича, унинг отаси Жорге Месси айни дамда оғир хасталик билан курашмоқда ва шифохонада даволанмоқда.

Шунга қарамай, Месси майдонда ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш этишда давом этмоқда. Аргентина терма жамоаси ҳимоячиси Лисандро Мартинез ҳам сардорни қўллаб-қувватлаб, бутун жамоа унинг атрофида бирлашганини маълум қилди. Мартинезнинг сўзларига кўра, ҳозирги вазиятда Лео ўзини ёлғиз ҳис қилмаслиги ва футболдан завқ олиши жуда муҳим.

«Уни ҳеч ким билан солиштиришга ҳожат йўқ. У чўққида ёлғиз ўзи турибди. Мен шунчаки унинг аргентиналик эканидан ва биз билан биргалигидан фахрланаман. Биз унинг ҳар бир дақиқасидан завқланишимиз керак», — дея қўшимча қилди Лисандро Мартинез.

Эслатиб ўтамиз, Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина терма жамоаси ушбу Жаҳон чемпионатида асосий фаворитлардан бири сифатида кўрилмоқда. Месси эса ҳар бир ўйинда янги рекордларни ўрнатиб, ўзининг «тарихдаги энг буюк футболчи» мақомини мустаҳкамлаб бормоқда. Мухлислар ва мутахассислар унинг бу спорт формасини сақлаб қолиши жамоани яна бир бор чемпионликка етаклашига ишонч билдиришмоқда.

Лионель МессиЛуис СуарезАргентинаЖаҳон ЧемпионатиИнтер Миами
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчиКриштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчиБугун, 22:53Кевин Де Бруйне Белгия терма жамоасининг муваффақиятсизлигидан хавотирдаКевин Де Бруйне Белгия терма жамоасининг муваффақиятсизлигидан хавотирдаБугун, 22:36Ўзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингЎзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингБугун, 22:30Отабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқдаОтабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқдаБугун, 22:26Жон Терри Челси раҳбариятидан норози: Афсонавий сардор нега эътибордан четда қолди?Жон Терри Челси раҳбариятидан норози: Афсонавий сардор нега эътибордан четда қолди?Бугун, 22:19Ўзбекистон — Португалия баҳсини қаерда томоша қилиш мумкин?Ўзбекистон — Португалия баҳсини қаерда томоша қилиш мумкин?Бугун, 22:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...