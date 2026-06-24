Криштиану Роналду Ўзбекистонга қарши голлари билан янги натижа қайд этди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатида гол урган энг ёши катта футболчилар рейтингида иккинчи ўринга кўтарилди. Португалия терма жамоаси ҳужумчиси 2026 йилги мундиалда Ўзбекистон дарвозасига гол урган пайтда 41 ёшу 4 ойлик эди.
Бу кўрсаткич бўйича рекорд Камерун терма жамоасининг собиқ футболчиси Роже Миллага тегишли. У 1994 йилги Жаҳон чемпионатида Россияга қарши ўйинда 42 ёшу 1 ойлигида гол урган.
Рейтингда учинчи ўринни Португалиянинг яна бир вакили Пепе эгаллаб турибди. У 2022 йилги мусобақада Швейцария дарвозасини 39 ёшу 9 ойлигида ишғол қилган.
Лионель Месси эса тўртинчи поғонадан жой олди. Аргентина сардори 2026 йилги Жаҳон чемпионатида Австрияга қарши гол урганида 38 ёшу 11 ойлик эди.
Жаҳон чемпионатида гол урган энг ёши катта футболчилар:
• Роже Милла — 42 ёш 1 ой
• Криштиану Роналду — 41 ёш 4 ой
• Пепе — 39 ёш 9 ой
• Лионель Месси — 38 ёш 11 ой
• Гуннар Грен — 37 ёш 7 ой
• Куаутемок Бланко — 37 ёш 5 ой
• Фелипе Балой — 37 ёш 4 ой
• Марко Арнаутович — 37 ёш 1 ой
• Обдулио Варела — 36 ёш 9 ой
• Мартин Палермо — 36 ёш 7 ой
…