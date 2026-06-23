Кевин Де Бруйне Белгия терма жамоасининг муваффақиятсизлигидан хавотирда
Белгия терма жамоаси сардори Кевин Де Бруйне Шимолий Америкада ўтаётган 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги омадсиз стартдан сўнг ўз жамоадошларини жиддий огоҳлантирди. "Қизил иблислар" гуруҳ босқичининг дастлабки икки турида ғалаба қозона олмагач, турнирни эрта тарк этиш хавфи остида қолмоқда. Мусобақа фаворитларидан бири саналган жамоанинг бундай ҳолатга тушиб қолиши футбол жамоатчилиги учун кутилмаган ҳол бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Руди Гарсиа қўл остидаги жамоа Эрон ва Мисрга қарши баҳсларда дуранг қайд этиб, бор-йўғи икки очко жамғарди. Энг ачинарлиси, Белгия футболчилари ҳозирча рақиб дарвозасига бирорта ҳам гол ура олишмади; Миср билан ўйиндаги ягона гол рақиб ҳимоячиси Моҳамед Ҳанй томонидан ўз дарвозасига киритилган эди. Goal.com нашри хабарига кўра, Кевин Де Бруйне жамоадаги ички муҳит ва майдондаги хатолар ҳақида очиқ гапирди.
Хатолар ва руҳий босим"Биз жуда кўп болаларча хатоларга йўл қўйдик ва ўзимизга ортиқча босим юклаб олдик", — деди Де Бруйне Gazzetta нашрига берган интервюсида. Унинг таъкидлашича, Эрон билан ўйинда кўплаб зарбалар берилганига қарамай, омад ҳам жамоа томонда бўлган. Хусусан, Меҳди Тареми томонидан урилган гол офсайд туфайли бекор қилингани белгияликларни мағлубиятдан қутқариб қолган эди.
Ҳозирда Наполи шарафини ҳимоя қилаётган 34 ёшли плеймейкер ўзи ва Ромелу Лукаку жисмоний жиҳатдан энг юқори спорт формасида эмаслигини тан олди. Бироқ, у тажриба ва етакчилик қобилияти жамоани қийин вазиятдан олиб чиқишига ишонмоқда. Кевиннинг фикрича, йирик турнирларда кайфият тез ўзгаради ва ҳозир ирода кўрсатиш вақти келди.
Олтин авлоднинг сўнгги имкониятиБелгия футболининг "олтин авлоди" вакиллари бўлган Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукаку ўртасидаги боғлиқлик йиллар давомида жамоанинг асоси бўлиб келган. Аммо сўнгги ўйинлар бу тандемнинг аввалги самарадорлигини йўқотганини кўрсатмоқда. Лукакунинг голларсиз серияси фонида мухлислар ва экспертлар таркибда Чарлес Де Кетелаере каби ёшроқ ижрочиларга имкон бериш кераклигини айтишмоқда.
Шунга қарамай, Кевин Де Бруйне шахсий муносабатларни четга суриб, бор эътиборни жамоавий мақсадга қаратиш лозимлигини уқтирмоқда. "Биз вазифани уддалай олмаяпмиз, лекин буни тўғрилаш имконимиз бор", — дея хулоса қилди ярим ҳимоячи. Белгия терма жамоаси плей-офф йўлланмасини қўлга киритиш учун гуруҳдаги сўнгги ўйинда максимал натижа кўрсатиши шарт.
…