Кевин Де Бруйне Белгия терма жамоасининг муваффақиятсизлигидан хавотирда

·27·Спорт
Кевин Де Бруйне Белгия терма жамоасининг муваффақиятсизлигидан хавотирда

Белгия терма жамоаси сардори Кевин Де Бруйне Шимолий Америкада ўтаётган 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги омадсиз стартдан сўнг ўз жамоадошларини жиддий огоҳлантирди. "Қизил иблислар" гуруҳ босқичининг дастлабки икки турида ғалаба қозона олмагач, турнирни эрта тарк этиш хавфи остида қолмоқда. Мусобақа фаворитларидан бири саналган жамоанинг бундай ҳолатга тушиб қолиши футбол жамоатчилиги учун кутилмаган ҳол бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Руди Гарсиа қўл остидаги жамоа Эрон ва Мисрга қарши баҳсларда дуранг қайд этиб, бор-йўғи икки очко жамғарди. Энг ачинарлиси, Белгия футболчилари ҳозирча рақиб дарвозасига бирорта ҳам гол ура олишмади; Миср билан ўйиндаги ягона гол рақиб ҳимоячиси Моҳамед Ҳанй томонидан ўз дарвозасига киритилган эди. Goal.com нашри хабарига кўра, Кевин Де Бруйне жамоадаги ички муҳит ва майдондаги хатолар ҳақида очиқ гапирди.

Хатолар ва руҳий босим

"Биз жуда кўп болаларча хатоларга йўл қўйдик ва ўзимизга ортиқча босим юклаб олдик", — деди Де Бруйне Gazzetta нашрига берган интервюсида. Унинг таъкидлашича, Эрон билан ўйинда кўплаб зарбалар берилганига қарамай, омад ҳам жамоа томонда бўлган. Хусусан, Меҳди Тареми томонидан урилган гол офсайд туфайли бекор қилингани белгияликларни мағлубиятдан қутқариб қолган эди.

Ҳозирда Наполи шарафини ҳимоя қилаётган 34 ёшли плеймейкер ўзи ва Ромелу Лукаку жисмоний жиҳатдан энг юқори спорт формасида эмаслигини тан олди. Бироқ, у тажриба ва етакчилик қобилияти жамоани қийин вазиятдан олиб чиқишига ишонмоқда. Кевиннинг фикрича, йирик турнирларда кайфият тез ўзгаради ва ҳозир ирода кўрсатиш вақти келди.

Олтин авлоднинг сўнгги имконияти

Белгия футболининг "олтин авлоди" вакиллари бўлган Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукаку ўртасидаги боғлиқлик йиллар давомида жамоанинг асоси бўлиб келган. Аммо сўнгги ўйинлар бу тандемнинг аввалги самарадорлигини йўқотганини кўрсатмоқда. Лукакунинг голларсиз серияси фонида мухлислар ва экспертлар таркибда Чарлес Де Кетелаере каби ёшроқ ижрочиларга имкон бериш кераклигини айтишмоқда.

Шунга қарамай, Кевин Де Бруйне шахсий муносабатларни четга суриб, бор эътиборни жамоавий мақсадга қаратиш лозимлигини уқтирмоқда. "Биз вазифани уддалай олмаяпмиз, лекин буни тўғрилаш имконимиз бор", — дея хулоса қилди ярим ҳимоячи. Белгия терма жамоаси плей-офф йўлланмасини қўлга киритиш учун гуруҳдаги сўнгги ўйинда максимал натижа кўрсатиши шарт.

БелгияКевин Де БруйнеРомелу ЛукакуЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчиКриштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчиБугун, 22:53Луис Суарез Лионель Месси ҳақида: «Уни таърифлашга сўз ожиз»Луис Суарез Лионель Месси ҳақида: «Уни таърифлашга сўз ожиз»Бугун, 22:36Ўзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингЎзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингБугун, 22:30Отабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқдаОтабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқдаБугун, 22:26Жон Терри Челси раҳбариятидан норози: Афсонавий сардор нега эътибордан четда қолди?Жон Терри Челси раҳбариятидан норози: Афсонавий сардор нега эътибордан четда қолди?Бугун, 22:19Ўзбекистон — Португалия баҳсини қаерда томоша қилиш мумкин?Ўзбекистон — Португалия баҳсини қаерда томоша қилиш мумкин?Бугун, 22:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...