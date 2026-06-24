ЖЧ-2026. Ўзбекистон Португалияга йирик ҳисобда мағлуб бўлди

·2·Спорт
ЖЧ-2026. Ўзбекистон Португалияга йирик ҳисобда мағлуб бўлди

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Ўзбекистон миллий терма жамоаси турнир фаворитларидан бири Португалияга қарши майдонга тушди.

Учрашув Роберто Мартинес шогирдларининг 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабаси билан якунланди. Португалия биринчи бўлимдаёқ катта устунликка эришиб, Ўзбекистон дарвозасига жавобсиз учта гол урди.

Баҳснинг 6-дақиқасида Криштиану Роналду ҳисобни очди. Қанотдан амалга оширилган узатмадан кейин тажрибали ҳужумчи тўпни Абдувоҳид Неъматов қўриқлаётган дарвозага жойлаб қўйди.

17-дақиқада португалияликлар устунлигини оширди. Нуну Мендеш жарима тўпини аниқ амалга ошириб, Ўзбекистон дарвозабонини ожиз қолдирди.

37-дақиқада Роналду яна бир бор ўз сўзини айтди. 41 ёшли футболчи учрашувдаги иккинчи голини уриб, дублни расмийлаштирди. Шу тариқа, Португалия биринчи бўлимни 3:0 ҳисобида ўз фойдасига якунлади.

Танаффусдан кейин Ўзбекистон мураббийлар штаби таркибда ўзгаришлар амалга оширди. Ҳожиакбар Алижонов ва Акмал Мозговой майдонга туширилди. Бироқ Португалия босимни пасайтирмади.

60-дақиқада Абдувоҳид Неъматов тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди ва ҳисоб 4:0 кўринишига келди.

Учрашувнинг 83-дақиқасида захирадан майдонга тушган Рафаэл Леау кўп ўтмай гол уришга муваффақ бўлди. 88-дақиқадаги ушбу гол баҳсга якуний нуқта қўйди — 5:0.

Мазкур ғалабадан кейин Португалия очколари сонини тўрттага етказиб, «К» гуруҳида пешқадамга айланди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси эса дастлабки икки учрашувда очко жамғара олмади ва гуруҳнинг сўнгги поғонасида қолди.

Энди Фабио Каннаваро шогирдларини гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи учрашуви кутмоқда. Миллий жамоамиз 28 июнь куни Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади.

ЖЧ-2026. Гуруҳ босқичи, 2-тур

Португалия — Ўзбекистон — 5:0

Голлар: Роналду, 6, 37; Мендеш, 17; Абдувоҳид Неъматов, 60 — автогол; Леау, 88.

Португалия: Кошта, Канселу (Семеду, 46), Диаш, Вейга, Мендеш, Витиня (Леау, 83), Невеш, Фернандеш, Нету (Консейсау, 46), Феликс (Тринкау, 64), Роналду.

Ўзбекистон: Абдувоҳид Неъматов, Абдуқодир Ҳусанов, Рустам Ашурматов, Отабек Шукуров, Беҳруз Каримов, Шерзод Насруллаев (Ҳожиакбар Алижонов, 46), Абдулла Абдуллаев, Одил Ҳамробеков (Акмал Мозговой, 46), Азиз Ғаниев, Аббосбек Файзуллаев (Игор Сергеев, 74), Элдор Шомуродов.

Огоҳлантириш: Вейга, 68.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиПортугалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 00:03Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиКриштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 23:57Роналду Ўзбекистонга қарши дубль қайд этдиРоналду Ўзбекистонга қарши дубль қайд этдиКеча, 23:41Арсенал ва Ювентус собиқ юлдузи Аарон Ramсей мураббийлик фаолиятини бошладиАрсенал ва Ювентус собиқ юлдузи Аарон Ramсей мураббийлик фаолиятини бошладиКеча, 23:31Реал Мадрид аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширдиРеал Мадрид аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширдиКеча, 23:18Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчиКриштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчиКеча, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...