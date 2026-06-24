Ўзбекистон ва Португалия учрашувидан кейин футболчиларга қўйилган баҳолар
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалияга қарши майдонга тушди. Учрашувдан кейин «Флешскор» футболчиларнинг ҳаракатларини баҳолади.
Ўзбекистон сафида энг юқори баҳо Элдор Шомуродовга қўйилди. Терма жамоа сардори 6,9 балл олди. Иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган Азизбек Мозговой эса 6,7 балл билан жамоадаги иккинчи натижани қайд этди.
Футболчиларнинг баҳолари:
• Элдор Шомуродов — 6,9
• Азизбек Мозговой — 6,7
• Хожиакбар Алижонов — 6,5
• Абдуқодир Ҳусанов — 6,4
• Аббосбек Файзуллаев — 6,2
• Игорь Сергеев — 6,2
• Бобур Каримов — 6,1
• Азизбек Ғаниев — 6,0
• Одилжон Ҳамробеков — 6,0
• Шерзод Насруллаев — 6,0
• Рустам Ашурматов — 5,9
• Отабек Шукуров — 5,6
• Алишер Абдуллаев — 5,6
• Абдувоҳид Неъматов — 5,4
Абдуқодир Ҳусанов асосий таркибда майдонга тушган футболчилар орасида Шомуродовдан кейинги энг юқори баҳони олди. Дарвозабон Абдувоҳид Неъматовга эса жамоадаги энг паст, 5,4 балл қўйилди.
…