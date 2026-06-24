Криштиану Роналду Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги энг яхши тўпурарига айланди

·64·Спорт
Криштиану Роналду Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги энг яхши тўпурарига айланди

Криштиану Роналду Португалия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатларидаги энг яхши тўпурарига айланди. У Ўзбекистонга қарши учрашувда икки гол урди ва мундиаллардаги голлари сонини 10 тага етказди.

Шу тариқа, Роналду узоқ йиллар давомида биринчи ўринда турган Эйсебиони ортда қолдирди. Португалия футболи афсонаси Жаҳон чемпионатларида жами 9 та гол урган эди.

Рейтингда Паулета 4 та гол билан учинчи ўринда турибди. Жозе Аугушту, Гонсалу Рамуш ва Жозе Торреш ҳисобида эса учтадан гол бор.

Португалиянинг Жаҳон чемпионатларидаги энг яхши тўпурарлари:

• Криштиану Роналду — 10 та гол
• Эйсебио — 9 та гол
• Паулета — 4 та гол
• Жозе Аугушту — 3 та гол
• Гонсалу Рамуш — 3 та гол
• Жозе Торреш — 3 та гол

Роналду Ўзбекистонга қарши баҳсда дубль қайд этиб, терма жамоа тарихидаги яна бир рекордни ўз номига ёзиб қўйди.

Криштиану РоналдуПортугалияЎзбекистонЭйсебиоПаулетаЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Энзо Фернандез учун нарх белгилади: Реал Мадрид трансферга тайёргарлик кўрмоқдаЧелси Энзо Фернандез учун нарх белгилади: Реал Мадрид трансферга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 00:34 Криштиану Роналду Ўзбекистонга қарши голлари билан янги натижа қайд этди Криштиану Роналду Ўзбекистонга қарши голлари билан янги натижа қайд этдиБугун, 00:22Ўзбекистон ва Португалия учрашувидан кейин футболчиларга қўйилган баҳоларЎзбекистон ва Португалия учрашувидан кейин футболчиларга қўйилган баҳоларБугун, 00:08Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиПортугалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 00:03ЖЧ-2026. Ўзбекистон Португалияга йирик ҳисобда мағлуб бўлдиЖЧ-2026. Ўзбекистон Португалияга йирик ҳисобда мағлуб бўлдиБугун, 00:02Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиКриштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...