АҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқда

·0·Техно
АҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқда

АҚШнинг Калифорния штатида йирик ёқилғи қуйиш шохобчалари операторлари ва дастурий таъминот ишлаб чиқувчи Калибрате Фуел Сйстеms компаниясига қарши жамоавий даъво қўзғатилди. Даъвода келтирилишича, компаниялар сунъий интеллектга асосланган нарх белгилаш тизимидан фойдаланиб, ёқилғи нархларини ўзаро мувофиқлаштирган ва бу ҳайдовчиларнинг миллионлаб доллар зарар кўришига сабаб бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сакраменто федерал судига тақдим этилган ҳужжатларга кўра, Walmart, Маратон Петролеум, BP ва 7-Элевен каби гигантлар ушбу ишда жавобгар сифатида иштирок этмоқда. Даъвогарлар Калибрате компанияси томонидан ишлаб чиқилган алгоритм бозордаги рақобатни бўғиш ва нархларни юқори даражада ушлаб туриш учун восита бўлиб хизмат қилганини таъкидламоқда.

Алгоритмлар ортидаги яширин келишув

ixbt.com маълумотларига кўра, Калифорниядаги 1700 дан ортиқ ёқилғи қуйиш шохобчаси Калибрате платформасидан фойдаланган. Ушбу тизим бошқа иштирокчиларнинг махфий бозор маълумотларига таяниб, ёқилғи нархини автоматик равишда ҳисоблаб чиққан. Мутахассисларнинг фикрича, бундай механизм амалда эркин рақобатни чеклаб, нархларнинг сунъий равишда юқорилаб кетишига олиб келган.

Суд материалларида келтирилишича, ушбу алгоритм туфайли бензин нархи ҳар бир галлон учун 22 сентга, дизел ёқилғиси эса 33 сентга қимматлашган бўлиши мумкин. Бир қарашда кичик туюлган бир сентлик фарқ ҳам Калифорния ҳайдовчилари учун йилига қарийб 134 миллион доллар қўшимча харажат деганидир.

Қонунчилик ва технологик назорат

Ушбу суд жараёни сунъий интеллектни нарх шакллантиришда қўллаш билан боғлиқ дунёдаги илк йирик ҳуқуқий тўқнашувлардан бири бўлиши кутилмоқда. Иш марказида Калифорнияда 2025-йилда кучга кирган АБ 325 қонуни турибди. Мазкур қонун бозор иштирокчилари ўртасида рақобатга зид хатти-ҳаракатларни келтириб чиқариши мумкин бўлган умумий алгоритмлардан фойдаланишни тақиқлайди.

Ҳозирча айбланаётган компаниялар ўз айбларини тан олгани йўқ. Калибрате вакиллари ҳар бир мижоз учун сунъий интеллектнинг алоҳида нусхаси тақдим этилишини ва маълумотлар рақобатчилар ўртасида алмашилмаслигини иддао қилмоқда. Walmart эса даъвони ўрганиб чиқаётганини ва ўз позициясини судда ҳимоя қилишини маълум қилди.

Ушбу ҳолат жаҳон миқёсида сунъий интеллектни тартибга солиш масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди. Агар айбловлар тасдиқланса, бу нафақат АҚШ, балки бутун дунёда рақамли иқтисодиёт ва нарх белгилаш алгоритмларига нисбатан назоратнинг кескин кучайишига туртки бўлиши мумкин.

Сунъий IntelлектБензин НархиАҚШКалибратеWalmart
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингСунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингБугун, 01:24Фужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаФужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаБугун, 01:23Клуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар 2022-йилдаги маълумотлар орқали тизимга кирдиКлуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар 2022-йилдаги маълумотлар орқали тизимга кирдиБугун, 00:53Honor смартфонлари Samsung Galaxy S26 Ultraнинг махфий функциясига эга бўладиHonor смартфонлари Samsung Galaxy S26 Ultraнинг махфий функциясига эга бўладиБугун, 00:53Anthropic туфайли зафар қучган Менло Вентурес рекорд даражадаги 3 миллиард доллар тўпладиAnthropic туфайли зафар қучган Менло Вентурес рекорд даражадаги 3 миллиард доллар тўпладиБугун, 00:52Mark Zuckerberg башоратлар бозорига кирмоқда: Meta янги Арена лойиҳасини тайёрламоқдаMark Zuckerberg башоратлар бозорига кирмоқда: Meta янги Арена лойиҳасини тайёрламоқдаБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди