Honor смартфонлари Samsung Galaxy S26 Ultraнинг махфий функциясига эга бўлади
Хитойнинг Honor компанияси ўз смартфонларида фойдаланувчи шахсий маълумотларини бегона кўзлардан ҳимоя қилувчи янги технологияни жорий этиш устида ишламоқда. Гап Samsung компаниясининг навбатдаги флагмани — Galaxy S26 Ultra моделида дебют қилиши кутилаётган Привакй Дисплай функцияси ҳақида бормоқда. Мазкур технология экран дахлсизлигини аппарат даражасида таъминлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, Honor ҳозирда ушбу технологияга эга дисплейларни синовдан ўтказмоқда. Привакй Дисплай функциясининг асосий вазифаси экраннинг кўриш бурчакларини сунъий равишда чеклашдан иборат. Бу эса смартфон эгасидан бошқа шахсларнинг қурилмадаги контентни ён томондан кўришига тўсқинлик қилади.
Янги технологиянинг афзалликлари ва муаммолариҲозирги вақтда смартфон фойдаланувчилари махфийликни сақлаш учун турли хил ҳимоя плёнкаларидан фойдаланишга мажбур. Бироқ бундай ечимлар кўпинча тасвир сифатини пасайтиради ва экраннинг ёрқинлигига салбий таъсир кўрсатади. Honor томонидан синовдан ўтказилаётган аппарат даражасидаги ечим эса тасвир сифатини сақлаб қолган ҳолда хавфсизликни таъминлаши керак.
Шунга қарамай, инсайдернинг таъкидлашича, Хитойда ишлаб чиқарилган ушбу янги экранларнинг тасвир сифати ҳозирча савол остида қолмоқда. Мутахассислар оммавий ишлаб чиқариш бошлангунга қадар сифат кўрсаткичлари қанчалик яхшиланишини кутишни тавсия қилмоқдалар. Агар синовлар муваффақиятли ўтса, Honor ўзининг бўлажак флагманларида ушбу инновацияни тақдим этиши мумкин.
ixbt.com нашрининг ёзишича, Samsung компанияси ҳам ўзининг Привакй Дисплай экранларини 2028-йилнинг охирига бориб бошқа ишлаб чиқарувчиларга етказиб беришни режалаштирмоқда. Бу эса бозорнинг йирик иштирокчилари орасида шахсий маълумотлар хавфсизлигига бўлган талаб юқори эканлигидан далолат беради.
Honor флагманларидан нималар кутилмоқда?Ҳозирча Honor компаниясининг айнан қайси модели биринчи бўлиб ушбу функцияга эга бўлиши расман эълон қилинмаган. Тахминларга кўра, янги технология бренднинг энг юқори тоифадаги қурилмаси — Honor Magic 9 Pro моделида пайдо бўлиши эҳтимоли юқори. Бу Samsung компанияси ушбу функцияни фақат Galaxy S26 Ultra флагманига жорий этиш стратегиясига мос келади.
Эслатиб ўтамиз, Honor яқинда ўзининг ҳамёнбоп Honor X80 Pro Max моделини тақдим этган эди. Мазкур қурилма 290 доллар нархи билан бирга 11 000 мА/соат сиғимли улкан аккумулятор ва IP69К даражасидаги ҳимояга эга бўлгани билан кўпчиликнинг эътиборини тортди. Эндиликда компания эътиборини юқори технологияли флагман сегментига қаратмоқда.
Digital Chat Station аввал ҳам Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro смартфонларининг хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro моделининг Samsung экранлари билан жиҳозланишини аниқ башорат қилган эди. Шу сабабли, Honor ва Samsung ўртасидаги ушбу технологик пойга ҳақидаги маълумотлар соҳа мутахассислари томонидан жиддий қабул қилинмоқда.
…