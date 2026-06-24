Honor смартфонлари Samsung Galaxy S26 Ultraнинг махфий функциясига эга бўлади

·26·Техно
Honor смартфонлари Samsung Galaxy S26 Ultraнинг махфий функциясига эга бўлади

Хитойнинг Honor компанияси ўз смартфонларида фойдаланувчи шахсий маълумотларини бегона кўзлардан ҳимоя қилувчи янги технологияни жорий этиш устида ишламоқда. Гап Samsung компаниясининг навбатдаги флагмани — Galaxy S26 Ultra моделида дебют қилиши кутилаётган Привакй Дисплай функцияси ҳақида бормоқда. Мазкур технология экран дахлсизлигини аппарат даражасида таъминлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Digital Chat Station берган маълумотларга кўра, Honor ҳозирда ушбу технологияга эга дисплейларни синовдан ўтказмоқда. Привакй Дисплай функциясининг асосий вазифаси экраннинг кўриш бурчакларини сунъий равишда чеклашдан иборат. Бу эса смартфон эгасидан бошқа шахсларнинг қурилмадаги контентни ён томондан кўришига тўсқинлик қилади.

Янги технологиянинг афзалликлари ва муаммолари

Ҳозирги вақтда смартфон фойдаланувчилари махфийликни сақлаш учун турли хил ҳимоя плёнкаларидан фойдаланишга мажбур. Бироқ бундай ечимлар кўпинча тасвир сифатини пасайтиради ва экраннинг ёрқинлигига салбий таъсир кўрсатади. Honor томонидан синовдан ўтказилаётган аппарат даражасидаги ечим эса тасвир сифатини сақлаб қолган ҳолда хавфсизликни таъминлаши керак.

Шунга қарамай, инсайдернинг таъкидлашича, Хитойда ишлаб чиқарилган ушбу янги экранларнинг тасвир сифати ҳозирча савол остида қолмоқда. Мутахассислар оммавий ишлаб чиқариш бошлангунга қадар сифат кўрсаткичлари қанчалик яхшиланишини кутишни тавсия қилмоқдалар. Агар синовлар муваффақиятли ўтса, Honor ўзининг бўлажак флагманларида ушбу инновацияни тақдим этиши мумкин.

ixbt.com нашрининг ёзишича, Samsung компанияси ҳам ўзининг Привакй Дисплай экранларини 2028-йилнинг охирига бориб бошқа ишлаб чиқарувчиларга етказиб беришни режалаштирмоқда. Бу эса бозорнинг йирик иштирокчилари орасида шахсий маълумотлар хавфсизлигига бўлган талаб юқори эканлигидан далолат беради.

Honor флагманларидан нималар кутилмоқда?

Ҳозирча Honor компаниясининг айнан қайси модели биринчи бўлиб ушбу функцияга эга бўлиши расман эълон қилинмаган. Тахминларга кўра, янги технология бренднинг энг юқори тоифадаги қурилмаси — Honor Magic 9 Pro моделида пайдо бўлиши эҳтимоли юқори. Бу Samsung компанияси ушбу функцияни фақат Galaxy S26 Ultra флагманига жорий этиш стратегиясига мос келади.

Эслатиб ўтамиз, Honor яқинда ўзининг ҳамёнбоп Honor X80 Pro Max моделини тақдим этган эди. Мазкур қурилма 290 доллар нархи билан бирга 11 000 мА/соат сиғимли улкан аккумулятор ва IP69К даражасидаги ҳимояга эга бўлгани билан кўпчиликнинг эътиборини тортди. Эндиликда компания эътиборини юқори технологияли флагман сегментига қаратмоқда.

Digital Chat Station аввал ҳам Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro смартфонларининг хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro моделининг Samsung экранлари билан жиҳозланишини аниқ башорат қилган эди. Шу сабабли, Honor ва Samsung ўртасидаги ушбу технологик пойга ҳақидаги маълумотлар соҳа мутахассислари томонидан жиддий қабул қилинмоқда.

HonorSamsungGalaxy S26 UltraСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаАҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаБугун, 01:29Сунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингСунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингБугун, 01:24Фужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаФужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаБугун, 01:23Клуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар 2022-йилдаги маълумотлар орқали тизимга кирдиКлуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар 2022-йилдаги маълумотлар орқали тизимга кирдиБугун, 00:53Anthropic туфайли зафар қучган Менло Вентурес рекорд даражадаги 3 миллиард доллар тўпладиAnthropic туфайли зафар қучган Менло Вентурес рекорд даражадаги 3 миллиард доллар тўпладиБугун, 00:52Mark Zuckerberg башоратлар бозорига кирмоқда: Meta янги Арена лойиҳасини тайёрламоқдаMark Zuckerberg башоратлар бозорига кирмоқда: Meta янги Арена лойиҳасини тайёрламоқдаБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди