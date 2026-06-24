Манчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқда

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқда

Англия Премер-лигасининг жорий мавсумида ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўплаб гранд жамоалар эътиборини тортган Боурнемоут ярим ҳимоячиси Алекс Скотт трансфер бозоридаги энг талабгир ўйинчилардан бирига айланди. 22 ёшли иқтидор эгаси учун айни дамда Манчестер Юнайтед ва Арсенал жиддий кураш бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Даилй Маил нашри берган маълумотларга кўра, ҳар икки клуб ҳам футболчининг ривожланишини диққат билан кузатиб бормоқда. Алекс Скотт ўтган мавсумда Боурнемоут таркибида барқарор ўйин кўрсатиб, ўзини ижодкор майдон маркази вакили сифатида намоён этди. У ҳатто Томас Тухел бошқарувидаги Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун кенгайтирилган таркибига киришга яқин келган эди.

Трансфер нархи ва асосий даъвогарлар

Боурнемоут ўз юлдузини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Goal.com хабарига кўра, клуб футболчи учун камида 60 миллион фунт стерлинг (тахминан 79 миллион доллар) талаб қилмоқда. Шунга қарамай, "олчалар" футболчи билан амалдаги шартномани узайтириш ниятидан ҳам воз кечмаган.

Манчестер Юнайтед ярим ҳимоя чизиғини тубдан ислоҳ қилишни режалаштирган. Фахрий таянч ярим ҳимоячиси Касемиро жамоани тарк этганидан сўнг, клуб раҳбарияти бу позицияга янги қон қуйишни мақсад қилган. Манчестерликлар аллақачон Аталанта аъзоси Эдерсон трансфери бўйича келишувга эришган бўлсалар-да, Чемпионлар лигаси олдидан таркибни янада кучайтириш ниятида.

Арсенал устози Микел Артета ҳам Скоттнинг техник қобилияти ва ёшига юқори баҳо бермоқда. Шуниси қизиқки, жорий мавсумда Боурнемоут Эмиратес Стадиум стадионида Арсенал устидан ғалаба қозонганида, ягона голга айнан Алекс Скотт муаллифлик қилган эди. Бу ўйин Лондон клуби раҳбариятида катта таассурот қолдирган.

Рақобат кучаймоқда

Фақатгина икки гранд билан чекланиб қолмай, пойгага Тоттенхем ҳам қўшилган. "Шпорлар" ушбу трансфер ойнасида тажовузкорроқ стратегия танлаган ҳолда, ёш иқтидор учун катта маблағ сарфлашга тайёр эканликларини билдиришган. Бу эса Скотт учун курашни янада қизитиб юборади.

Манчестер Юнайтед лагерида эса вазият бироз мураккаброқ. Жамоа нафақат Скотт, балки қуйи лигага тушиб кетган Вест Хем ярим ҳимоячиси Матеус Фернандесга ҳам қизиқиш билдирмоқда. Агар муносиб таклиф тушса, жамоани Мануэль Угарте тарк этиши мумкин, бу эса янги трансферлар учун молиявий имконият яратади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Алекс Скоттнинг келажаги яқин ойларда ҳал бўлади. Англия футболининг энг истиқболли вакилларидан бири ҳисобланган футболчи гранд клублардан бирига ўтиш орқали ўз фаолиятида янги босқичга кўтарилиши кутилмоқда.

Манчестер ЮнайтедАрсеналБоурнемоутАлекс СкоттТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду Ўзбекистон устидан ғалабадан кейин нималар деди?Роналду Ўзбекистон устидан ғалабадан кейин нималар деди?Бугун, 01:09Челси Энзо Фернандез учун нарх белгилади: Реал Мадрид трансферга тайёргарлик кўрмоқдаЧелси Энзо Фернандез учун нарх белгилади: Реал Мадрид трансферга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 00:34Криштиану Роналду Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги энг яхши тўпурарига айландиКриштиану Роналду Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги энг яхши тўпурарига айландиБугун, 00:25Криштиану Роналду Ўзбекистонга қарши голлари билан янги натижа қайд этдиКриштиану Роналду Ўзбекистонга қарши голлари билан янги натижа қайд этдиБугун, 00:22Ўзбекистон ва Португалия учрашувидан кейин футболчиларга қўйилган баҳоларЎзбекистон ва Португалия учрашувидан кейин футболчиларга қўйилган баҳоларБугун, 00:08Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиПортугалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 00:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...