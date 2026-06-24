Манчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқда
Англия Премер-лигасининг жорий мавсумида ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўплаб гранд жамоалар эътиборини тортган Боурнемоут ярим ҳимоячиси Алекс Скотт трансфер бозоридаги энг талабгир ўйинчилардан бирига айланди. 22 ёшли иқтидор эгаси учун айни дамда Манчестер Юнайтед ва Арсенал жиддий кураш бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Даилй Маил нашри берган маълумотларга кўра, ҳар икки клуб ҳам футболчининг ривожланишини диққат билан кузатиб бормоқда. Алекс Скотт ўтган мавсумда Боурнемоут таркибида барқарор ўйин кўрсатиб, ўзини ижодкор майдон маркази вакили сифатида намоён этди. У ҳатто Томас Тухел бошқарувидаги Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун кенгайтирилган таркибига киришга яқин келган эди.
Трансфер нархи ва асосий даъвогарларБоурнемоут ўз юлдузини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Goal.com хабарига кўра, клуб футболчи учун камида 60 миллион фунт стерлинг (тахминан 79 миллион доллар) талаб қилмоқда. Шунга қарамай, "олчалар" футболчи билан амалдаги шартномани узайтириш ниятидан ҳам воз кечмаган.
Манчестер Юнайтед ярим ҳимоя чизиғини тубдан ислоҳ қилишни режалаштирган. Фахрий таянч ярим ҳимоячиси Касемиро жамоани тарк этганидан сўнг, клуб раҳбарияти бу позицияга янги қон қуйишни мақсад қилган. Манчестерликлар аллақачон Аталанта аъзоси Эдерсон трансфери бўйича келишувга эришган бўлсалар-да, Чемпионлар лигаси олдидан таркибни янада кучайтириш ниятида.
Арсенал устози Микел Артета ҳам Скоттнинг техник қобилияти ва ёшига юқори баҳо бермоқда. Шуниси қизиқки, жорий мавсумда Боурнемоут Эмиратес Стадиум стадионида Арсенал устидан ғалаба қозонганида, ягона голга айнан Алекс Скотт муаллифлик қилган эди. Бу ўйин Лондон клуби раҳбариятида катта таассурот қолдирган.
Рақобат кучаймоқдаФақатгина икки гранд билан чекланиб қолмай, пойгага Тоттенхем ҳам қўшилган. "Шпорлар" ушбу трансфер ойнасида тажовузкорроқ стратегия танлаган ҳолда, ёш иқтидор учун катта маблағ сарфлашга тайёр эканликларини билдиришган. Бу эса Скотт учун курашни янада қизитиб юборади.
Манчестер Юнайтед лагерида эса вазият бироз мураккаброқ. Жамоа нафақат Скотт, балки қуйи лигага тушиб кетган Вест Хем ярим ҳимоячиси Матеус Фернандесга ҳам қизиқиш билдирмоқда. Агар муносиб таклиф тушса, жамоани Мануэль Угарте тарк этиши мумкин, бу эса янги трансферлар учун молиявий имконият яратади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Алекс Скоттнинг келажаги яқин ойларда ҳал бўлади. Англия футболининг энг истиқболли вакилларидан бири ҳисобланган футболчи гранд клублардан бирига ўтиш орқали ўз фаолиятида янги босқичга кўтарилиши кутилмоқда.
…