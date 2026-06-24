Porsche Буюк Британиядаги 75 йиллик юбилейини Сунстеде фестивали билан нишонламоқда

·0·Авто
Porsche Буюк Британиядаги 75 йиллик юбилейини Сунстеде фестивали билан нишонламоқда

Германиянинг афсонавий Porsche бренди ўзининг Буюк Британия бозорига кириб келганининг 75 йиллигини кенг кўламли Сунстеде фестивали билан нишонламоқда. Ушбу тадбир нафақат бренднинг бой тарихини ёдга олиш, балки унинг жаҳон автомобил саноатидаги ўрнини яна бир бор мустаҳкамлашга хизмат қилади. Porsche учун Британия бозори ҳамиша стратегик аҳамиятга эга бўлиб келган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, Porsche брендининг Британия оролларидаги дебюти 1951-йилнинг октабр ойида Эарлъс Коурт автосалонида бўлиб ўтган эди. Ўшанда илк бор тақдим этилган Porsche 356 модели ўзининг аэродинамик дизайни ва двигателининг орқа қисмда жойлашгани билан жамоатчилик эътиборини тортган. Те Autocar нашрининг 1951-йил 19-октабрдаги сонида ушбу модел "урушдан кейин Англияда намойиш этилган биринчи немис автомобили" сифатида эътироф этилган.

Сунстеде фестивали доирасида бренд ишқибозлари Porsche тарихидаги энг нодир экспонатларни кўриш имкониятига эга бўладилар. Тадбирда классик Porsche 356 моделларидан тортиб, замонавий Porsche 911 ва тўлиқ электр қувватида ҳаракатланувчи Porsche Taycan кроссоверларигача намойиш этилиши кутилмоқда. Бу эса компаниянинг ўтган чорак аср давомида босиб ўтган эволюцион йўлини яққол кўрсатиб беради.

Тарихий мерос ва замонавий ютуқлар

Porsche автомобиллари Ўзбекистон бозорида ҳам ўзининг юқори сифати, динамикаси ва нуфузи билан ажралиб туради. Мамлакатимиздаги автомобил ишқибозлари орасида Porsche Cayenne ва Porsche Panamera каби моделлар алоҳида машҳурликка эга. Британиядаги каби йирик фестиваллар бренднинг муҳандислик маҳоратини намойиш этиш билан бирга, янги технологияларни оммалаштиришга ҳам ёрдам беради.

Эътиборли жиҳати шундаки, Porsche 356 модели ўз даврида спорт автомобиллари тушунчасини бутунлай ўзгартириб юборган эди. Бугунги кунда ҳам компания ушбу анъаналарни давом эттирган ҳолда, ички ёнув двигателлари билан бир қаторда гибрид ва электр технологияларига катта сармоя киритмоқда. Сунстеде фестивали айнан мана шу ўтмиш ва келажак ўртасидаги кўприк вазифасини ўтайди.

Те Autocar маълумотларига кўра, 1951-йилдаги дебют Porsche учун халқаро майдонга чиқишда муҳим қадам бўлган. Ўша пайтдаги ихчам ва тезкор немис автомобили британиялик ҳайдовчиларнинг қалбини тезда забт этган. Бугунги кунда Porsche Буюк Британиядаги энг муваффақиятли премиум брендлардан бири ҳисобланади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Porsche 75 йиллик юбилейини нишонлар экан, ўзининг инновацион руҳини сақлаб қолганини исботламоқда. Сунстеде каби тадбирлар нафақат коллекционерлар, балки автомобил техникасига қизиқувчи ёш авлод учун ҳам катта илҳом манбаи бўлиб хизмат қилади.

PorscheАвтомобилТарихСунстедеБритания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota RAV4 АҚШ бозорида мисли кўрилмаган талабга сабаб бўлмоқдаToyota RAV4 АҚШ бозорида мисли кўрилмаган талабга сабаб бўлмоқдаКеча, 22:30Skoda ўзининг энг қиммат ва ҳашаматли Пеақ электромобилини тақдим этдиSkoda ўзининг энг қиммат ва ҳашаматли Пеақ электромобилини тақдим этдиКеча, 22:22AvtoVAZ автомобиллардаги яширин нуқсонларни рентген орқали аниқлашни бошладиAvtoVAZ автомобиллардаги яширин нуқсонларни рентген орқали аниқлашни бошладиКеча, 19:24Хитойда Tesla иштирокида навбатдаги ЙТ: Ҳайдовчи ва компания ўртасида низо келиб чиқдиХитойда Tesla иштирокида навбатдаги ЙТ: Ҳайдовчи ва компания ўртасида низо келиб чиқдиКеча, 18:51Jaguar бренди янги даврни бошламоқда: Тйпе 01 электромобили октябрда тақдим этиладиJaguar бренди янги даврни бошламоқда: Тйпе 01 электромобили октябрда тақдим этиладиКеча, 14:20Ford арзон электромобиллар бозорида инқилоб қилмоқчи: F1 технологиялари ёрдамга келадиFord арзон электромобиллар бозорида инқилоб қилмоқчи: F1 технологиялари ёрдамга келадиКеча, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди