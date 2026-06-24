Porsche Буюк Британиядаги 75 йиллик юбилейини Сунстеде фестивали билан нишонламоқда
Германиянинг афсонавий Porsche бренди ўзининг Буюк Британия бозорига кириб келганининг 75 йиллигини кенг кўламли Сунстеде фестивали билан нишонламоқда. Ушбу тадбир нафақат бренднинг бой тарихини ёдга олиш, балки унинг жаҳон автомобил саноатидаги ўрнини яна бир бор мустаҳкамлашга хизмат қилади. Porsche учун Британия бозори ҳамиша стратегик аҳамиятга эга бўлиб келган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, Porsche брендининг Британия оролларидаги дебюти 1951-йилнинг октабр ойида Эарлъс Коурт автосалонида бўлиб ўтган эди. Ўшанда илк бор тақдим этилган Porsche 356 модели ўзининг аэродинамик дизайни ва двигателининг орқа қисмда жойлашгани билан жамоатчилик эътиборини тортган. Те Autocar нашрининг 1951-йил 19-октабрдаги сонида ушбу модел "урушдан кейин Англияда намойиш этилган биринчи немис автомобили" сифатида эътироф этилган.
Сунстеде фестивали доирасида бренд ишқибозлари Porsche тарихидаги энг нодир экспонатларни кўриш имкониятига эга бўладилар. Тадбирда классик Porsche 356 моделларидан тортиб, замонавий Porsche 911 ва тўлиқ электр қувватида ҳаракатланувчи Porsche Taycan кроссоверларигача намойиш этилиши кутилмоқда. Бу эса компаниянинг ўтган чорак аср давомида босиб ўтган эволюцион йўлини яққол кўрсатиб беради.
Тарихий мерос ва замонавий ютуқларPorsche автомобиллари Ўзбекистон бозорида ҳам ўзининг юқори сифати, динамикаси ва нуфузи билан ажралиб туради. Мамлакатимиздаги автомобил ишқибозлари орасида Porsche Cayenne ва Porsche Panamera каби моделлар алоҳида машҳурликка эга. Британиядаги каби йирик фестиваллар бренднинг муҳандислик маҳоратини намойиш этиш билан бирга, янги технологияларни оммалаштиришга ҳам ёрдам беради.
Эътиборли жиҳати шундаки, Porsche 356 модели ўз даврида спорт автомобиллари тушунчасини бутунлай ўзгартириб юборган эди. Бугунги кунда ҳам компания ушбу анъаналарни давом эттирган ҳолда, ички ёнув двигателлари билан бир қаторда гибрид ва электр технологияларига катта сармоя киритмоқда. Сунстеде фестивали айнан мана шу ўтмиш ва келажак ўртасидаги кўприк вазифасини ўтайди.
Те Autocar маълумотларига кўра, 1951-йилдаги дебют Porsche учун халқаро майдонга чиқишда муҳим қадам бўлган. Ўша пайтдаги ихчам ва тезкор немис автомобили британиялик ҳайдовчиларнинг қалбини тезда забт этган. Бугунги кунда Porsche Буюк Британиядаги энг муваффақиятли премиум брендлардан бири ҳисобланади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Porsche 75 йиллик юбилейини нишонлар экан, ўзининг инновацион руҳини сақлаб қолганини исботламоқда. Сунстеде каби тадбирлар нафақат коллекционерлар, балки автомобил техникасига қизиқувчи ёш авлод учун ҳам катта илҳом манбаи бўлиб хизмат қилади.
…