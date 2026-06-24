Челси Энзо Фернандез учун нарх белгилади: Реал Мадрид трансферга тайёргарлик кўрмоқда

·183·Спорт
Челси Энзо Фернандез учун нарх белгилади: Реал Мадрид трансферга тайёргарлик кўрмоқда

Лондоннинг Челси клуби ўзининг марказий ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез борасида кескин қарорга келди. Аргентиналик жаҳон чемпионига бўлаётган қизиқишлар фонида "аристократлар" футболчи учун астрономик нарх белгилашди. Бу қадам нафақат клубнинг молиявий манфаатларини ҳимоя қилиш, балки таркибдаги етакчи ўйинчини осонликча қўйиб юбормаслик истаги билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Челси раҳбарияти Энзо Фернандезни 120 миллион фунт стерлингдан (тахминан 158 миллион доллар) камига сотмоқчи эмас. Лондонликлар ўз вақтида футболчини рекорд суммага сотиб олганликларини инобатга олиб, ушбу инвестицияни тўлиқ қоплашни мақсад қилган. Қолаверса, футболчининг клуб билан 2032-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномаси борлиги Челси учун музокараларда устунлик тақдим этмоқда.

Жозе Моуринью ва Реал Мадриднинг янги стратегияси

Мадриднинг Реал Мадрид клуби бош мураббийи Жозе Моуринью айни дамда жамоа таркибини тубдан ислоҳ қилиш билан банд. Португалиялик мутахассис ёш иқтидорларни тарбиялашдан кўра, аллақачон шаклланган ва ғалаба қозонишга тайёр юлдузларни йиғишга эътибор қаратмоқда. Энзо Фернандез айнан Моуриньюнинг ушбу янги лойиҳасидаги марказий фигуралардан бири бўлиши кутилмоқда.

Маълумотларга кўра, Мадридда ўтказилган махфий учрашувда Жозе Моуринью клуб мутасаддилари ва таниқли агент Жорге Мендес билан трансфер режаларини муҳокама қилган. Мураббийга таркибни шакллантиришда кенг ваколатлар берилгани айтилмоқда, бу эса Реал Мадрид учун хос бўлмаган ҳолатдир. Моуринью ҳозирнинг ўзида жамоага Марк Кукурелла, Ибраима Конате ва Бернардо Силва каби номдор футболчиларни жалб қилиб улгурди.

Энзо Фернандезнинг ўзи ҳам Испания пойтахтига кўчиб ўтишга қарши эмаслиги айтилмоқда. Аргентиналик футболчи Челси таркибида ўзини тўлақонли кўрсата олмаётган бўлиши мумкин, бироқ унинг жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйини ва майдонни кўриш қобилияти Моуриньюда катта қизиқиш уйғотган. Агар трансфер амалга ошса, бу Мадрид клуби тарихидаги энг қиммат харидлардан бирига айланади.

Бернардо Силванинг Манчестер Сити клубидан трансфер қилиниши Мадрид марказини сезиларли даражада кучайтирди. Эндиликда португалиялик мураббий Энзо Фернандезни ҳам ушбу тизимга қўшиб, Европа футболида гегемонликни қайтаришни кўзламоқда. Челси қўйган 120 миллион фунтлик талаб Реал Мадрид учун жиддий синов бўлади, бироқ "қироллик клуби"нинг молиявий имкониятлари бу каби битимларни амалга оширишга қодир.

Реал МадридЧелсиЭнзо ФернандезЖозе МоуриньюФутбол Трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем Англия терма жамоасида Уэйн Руни рекордини янгиладиЖуд Беллингем Англия терма жамоасида Уэйн Руни рекордини янгиладиБугун, 01:36Манчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқдаМанчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқдаБугун, 01:18Роналду Ўзбекистон устидан ғалабадан кейин нималар деди?Роналду Ўзбекистон устидан ғалабадан кейин нималар деди?Бугун, 01:09Криштиану Роналду Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги энг яхши тўпурарига айландиКриштиану Роналду Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги энг яхши тўпурарига айландиБугун, 00:25Криштиану Роналду Ўзбекистонга қарши голлари билан янги натижа қайд этдиКриштиану Роналду Ўзбекистонга қарши голлари билан янги натижа қайд этдиБугун, 00:22Ўзбекистон ва Португалия учрашувидан кейин футболчиларга қўйилган баҳоларЎзбекистон ва Португалия учрашувидан кейин футболчиларга қўйилган баҳоларБугун, 00:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...