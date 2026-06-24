Anthropic туфайли зафар қучган Менло Вентурес рекорд даражадаги 3 миллиард доллар тўплади
Венчур капитали бозорида сунъий интеллект (AI) технологияларига тикилган гаровлар ўз мевасини бера бошлади. Дунёнинг энг нуфузли инвестиция компанияларидан бири бўлган Менло Вентурес ўзининг 50 йиллик фаолияти давомидаги энг йирик — 3 миллиард долларлик янги фонд йиғилганини эълон қилди. Ушбу муваффақиятнинг асосий омили сифатида компаниянинг Anthropic стартапига киритган жасоратли сармоялари кўрсатилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg маълумотларига кўра, Менло Вентурес компаниясининг Anthropic лойиҳасидаги улуши ҳозирда тахминан 14 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бу кўрсаткич венчур бозоридаги энг даромадли битимлардан бири сифатида тарихга кириши мумкин. Компания ўз вақтида барча ресурсларини ушбу модел яратувчисига тикиб, катта таваккалчиликка қўл урган эди.
Таваккалчиликдан улкан даромад сари2024-йил бошида Менло Вентурес компанияси Anthropic лойиҳасининг Д сериясидаги инвестиция раундига бошчилик қилиб, унга 750 миллион доллар йўналтирган эди. Ўша пайтда бу қадам кўпчиликда шубҳа уйғотган, чунки венчур бозори ҳали пандемиядан кейинги инқироздан тўлиқ ўнгланмаган эди. Бироқ, OpenAI собиқ тадқиқотчилари Dario Amodei ва Даниела Амодеи томонидан асос солинган Anthropic кутилганидан тезроқ ўсишга эришди.
TechCrunch нашрининг ёзишича, Менло Вентурес ушбу маблағни йиғишда махсус мақсадли воситадан (СПВ) фойдаланган. Бу усул бир нечта манбалардан маблағларни битта йирик битим учун бирлаштириш имконини берди. Натижада Anthropic компаниясининг бозор қиймати қисқа муддатда 18,4 миллиард долларгача кўтарилиб, инвесторларга катта фойда келтира бошлади.
Антологй фонди ва келажак режалариМенло Вентурес фақатгина битта компания билан чекланиб қолмасдан, Anthropic билан ҳамкорликда Антологй деб номланган 100 миллион долларлик махсус фондни ҳам ишга туширди. Ҳозирда ушбу фонднинг капитали 250 миллион долларга етган ва у 60 дан ортиқ истиқболли AI стартапларини қўллаб-қувватлаб келмоқда. Ушбу лойиҳалар орасида Грапҳите ва Астрих Секуритй каби муваффақиятли сотилган стартаплар ҳам бор.
Компания портфелидан бугунги кунда сунъий интеллект соҳасининг янги юлдузлари жой олган:
- ОпенРоутер — турли AI моделларини бирлаштирувчи платформа;
- Ҳиггсфиелд — видео яратиш тизимлари;
- Lovable ва ОпенEвиденсе — ихтисослашган AI ечимлари;
- Легора — маълумотларни таҳлил қилиш воситалари.
Бугунги кунда Менло Вентурес нафақат сармоядор, балки AI экотизимининг шаклланишида муҳим бўғин бўлиб хизмат қилмоқда. Уларнинг янги 3 миллиард долларлик фонди кейинги авлод технологик гигантларини кашф этишга йўналтирилиши кутилмоқда.
…