Anthropic туфайли зафар қучган Менло Вентурес рекорд даражадаги 3 миллиард доллар тўплади

·24·Техно
Anthropic туфайли зафар қучган Менло Вентурес рекорд даражадаги 3 миллиард доллар тўплади

Венчур капитали бозорида сунъий интеллект (AI) технологияларига тикилган гаровлар ўз мевасини бера бошлади. Дунёнинг энг нуфузли инвестиция компанияларидан бири бўлган Менло Вентурес ўзининг 50 йиллик фаолияти давомидаги энг йирик — 3 миллиард долларлик янги фонд йиғилганини эълон қилди. Ушбу муваффақиятнинг асосий омили сифатида компаниянинг Anthropic стартапига киритган жасоратли сармоялари кўрсатилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg маълумотларига кўра, Менло Вентурес компаниясининг Anthropic лойиҳасидаги улуши ҳозирда тахминан 14 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бу кўрсаткич венчур бозоридаги энг даромадли битимлардан бири сифатида тарихга кириши мумкин. Компания ўз вақтида барча ресурсларини ушбу модел яратувчисига тикиб, катта таваккалчиликка қўл урган эди.

Таваккалчиликдан улкан даромад сари

2024-йил бошида Менло Вентурес компанияси Anthropic лойиҳасининг Д сериясидаги инвестиция раундига бошчилик қилиб, унга 750 миллион доллар йўналтирган эди. Ўша пайтда бу қадам кўпчиликда шубҳа уйғотган, чунки венчур бозори ҳали пандемиядан кейинги инқироздан тўлиқ ўнгланмаган эди. Бироқ, OpenAI собиқ тадқиқотчилари Dario Amodei ва Даниела Амодеи томонидан асос солинган Anthropic кутилганидан тезроқ ўсишга эришди.

TechCrunch нашрининг ёзишича, Менло Вентурес ушбу маблағни йиғишда махсус мақсадли воситадан (СПВ) фойдаланган. Бу усул бир нечта манбалардан маблағларни битта йирик битим учун бирлаштириш имконини берди. Натижада Anthropic компаниясининг бозор қиймати қисқа муддатда 18,4 миллиард долларгача кўтарилиб, инвесторларга катта фойда келтира бошлади.

Антологй фонди ва келажак режалари

Менло Вентурес фақатгина битта компания билан чекланиб қолмасдан, Anthropic билан ҳамкорликда Антологй деб номланган 100 миллион долларлик махсус фондни ҳам ишга туширди. Ҳозирда ушбу фонднинг капитали 250 миллион долларга етган ва у 60 дан ортиқ истиқболли AI стартапларини қўллаб-қувватлаб келмоқда. Ушбу лойиҳалар орасида Грапҳите ва Астрих Секуритй каби муваффақиятли сотилган стартаплар ҳам бор.

Компания портфелидан бугунги кунда сунъий интеллект соҳасининг янги юлдузлари жой олган:

  • ОпенРоутер — турли AI моделларини бирлаштирувчи платформа;
  • Ҳиггсфиелд — видео яратиш тизимлари;
  • Lovable ва ОпенEвиденсе — ихтисослашган AI ечимлари;
  • Легора — маълумотларни таҳлил қилиш воситалари.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва инвесторлар учун бу каби янгиликлар глобал бозорда AI йўналиши нақадар устувор эканини кўрсатади. Anthropic томонидан тақдим этилган Claude моделлари ҳозирда ChatGPT тизимига энг асосий рақобатчи сифатида кўрилмоқда ва Менло Вентурес каби йирик ўйинчиларнинг ишончи ушбу технологиялар келажагини белгилаб бермоқда.

Бугунги кунда Менло Вентурес нафақат сармоядор, балки AI экотизимининг шаклланишида муҳим бўғин бўлиб хизмат қилмоқда. Уларнинг янги 3 миллиард долларлик фонди кейинги авлод технологик гигантларини кашф этишга йўналтирилиши кутилмоқда.

Менло ВентуресAnthropicСунъий IntelлектИнвестицияClaude
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаАҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаБугун, 01:29Сунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингСунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингБугун, 01:24Фужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаФужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаБугун, 01:23Клуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар 2022-йилдаги маълумотлар орқали тизимга кирдиКлуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар 2022-йилдаги маълумотлар орқали тизимга кирдиБугун, 00:53Honor смартфонлари Samsung Galaxy S26 Ultraнинг махфий функциясига эга бўладиHonor смартфонлари Samsung Galaxy S26 Ultraнинг махфий функциясига эга бўладиБугун, 00:53Mark Zuckerberg башоратлар бозорига кирмоқда: Meta янги Арена лойиҳасини тайёрламоқдаMark Zuckerberg башоратлар бозорига кирмоқда: Meta янги Арена лойиҳасини тайёрламоқдаБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди