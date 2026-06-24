Челси Энзо Фернандез учун нарх белгилади: Реал Мадрид трансферга тайёргарлик кўрмоқда
Лондоннинг Челси клуби ўзининг марказий ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез борасида кескин қарорга келди. Аргентиналик жаҳон чемпионига бўлаётган қизиқишлар фонида "аристократлар" футболчи учун астрономик нарх белгилашди. Бу қадам нафақат клубнинг молиявий манфаатларини ҳимоя қилиш, балки таркибдаги етакчи ўйинчини осонликча қўйиб юбормаслик истаги билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Челси раҳбарияти Энзо Фернандезни 120 миллион фунт стерлингдан (тахминан 158 миллион доллар) камига сотмоқчи эмас. Лондонликлар ўз вақтида футболчини рекорд суммага сотиб олганликларини инобатга олиб, ушбу инвестицияни тўлиқ қоплашни мақсад қилган. Қолаверса, футболчининг клуб билан 2032-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномаси борлиги Челси учун музокараларда устунлик тақдим этмоқда.
Жозе Моуринью ва Реал Мадриднинг янги стратегиясиМадриднинг Реал Мадрид клуби бош мураббийи Жозе Моуринью айни дамда жамоа таркибини тубдан ислоҳ қилиш билан банд. Португалиялик мутахассис ёш иқтидорларни тарбиялашдан кўра, аллақачон шаклланган ва ғалаба қозонишга тайёр юлдузларни йиғишга эътибор қаратмоқда. Энзо Фернандез айнан Моуриньюнинг ушбу янги лойиҳасидаги марказий фигуралардан бири бўлиши кутилмоқда.
Маълумотларга кўра, Мадридда ўтказилган махфий учрашувда Жозе Моуринью клуб мутасаддилари ва таниқли агент Жорге Мендес билан трансфер режаларини муҳокама қилган. Мураббийга таркибни шакллантиришда кенг ваколатлар берилгани айтилмоқда, бу эса Реал Мадрид учун хос бўлмаган ҳолатдир. Моуринью ҳозирнинг ўзида жамоага Марк Кукурелла, Ибраима Конате ва Бернардо Силва каби номдор футболчиларни жалб қилиб улгурди.
Энзо Фернандезнинг ўзи ҳам Испания пойтахтига кўчиб ўтишга қарши эмаслиги айтилмоқда. Аргентиналик футболчи Челси таркибида ўзини тўлақонли кўрсата олмаётган бўлиши мумкин, бироқ унинг жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйини ва майдонни кўриш қобилияти Моуриньюда катта қизиқиш уйғотган. Агар трансфер амалга ошса, бу Мадрид клуби тарихидаги энг қиммат харидлардан бирига айланади.
Бернардо Силванинг Манчестер Сити клубидан трансфер қилиниши Мадрид марказини сезиларли даражада кучайтирди. Эндиликда португалиялик мураббий Энзо Фернандезни ҳам ушбу тизимга қўшиб, Европа футболида гегемонликни қайтаришни кўзламоқда. Челси қўйган 120 миллион фунтлик талаб Реал Мадрид учун жиддий синов бўлади, бироқ "қироллик клуби"нинг молиявий имкониятлари бу каби битимларни амалга оширишга қодир.
…