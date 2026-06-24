Жуд Беллингем Англия терма жамоасида Уэйн Руни рекордини янгилади
Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем Англия терма жамоаси сафида тарихий натижани қайд этди. 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасида Гана терма жамоасига қарши кечган учрашувда майдонга тушган футболчи, "уч шерлар" сафида 50 та ўйин ўтказган энг ёш ўйинчига айланди. Ушбу кўрсаткич билан у афсонавий Уэйн Руни томонидан ўрнатилган кўп йиллик рекордни янгилашга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Беллингэм ушбу маррага 22 ёшу 359 кунлигида етиб келди. Таққослаш учун, Манчестер Юнайтед собиқ ҳужумчиси Уэйн Руни ўзининг 50-учрашувини 23 ёшу 159 кунлигида ўтказган эди. Ёш иқтидор эгаси нафақат рекордларни янгиламоқда, балки Томас Тухель бошқарувидаги жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучига айланиб улгурди.
Рекордлар ортидаги барқарорликБеллингэмнинг терма жамоадаги дебюти 2020-йилда амалга оширилган бўлиб, у қисқа вақт ичида тўртта йирик халқаро турнирда иштирок этишга улгурди. Бу борада у германиялик Джамал Мусиала каби тенгдошларини ортда қолдириб, тўртта йирик мусобақада қатнашган энг ёш европалик футболчи мақомини ҳам эгаллаб турибди. Ҳозирда унинг ҳисобида терма жамоа сафида урилган 7 та гол мавжуд.
Клуб миқёсида ҳам Жуде ҳайратланарли натижалар қайд этмоқда. Реал Мадрид сафида ўтказган 140 та учрашувида у 46 маротаба рақиблар дарвозасини ишғол қилган. Унинг майдондаги етакчилик қобилияти ва муҳим паллаларда масъулиятни ўз бўйнига олиши мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Хусусан, Жордан Ҳендерсон уни "катта ўйинлар футболчиси" деб таърифлаб, жамоа учун ўта муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаган.
Келажакдаги мақсадлар ва янги марраларСтатистик таҳлилларга кўра, агар Беллингэм кейинги ўн йиллик давомида йилига ўртача 9 та ўйинда иштирок этишда давом этса, у Петер Шилтоннинг 125 талик мутлақ рекордини ҳам янгилаши мумкин. Ҳозирда у Букайо Сака билан бирга 25 ёшга тўлмасдан 50 та ўйин ўтказган беш нафар инглиз футболчиси қаторидан жой олди.
Бироқ, футболчининг ўзи учун шахсий рекордлардан кўра жамоавий муваффақият устунроқдир. Англия терма жамоаси 60 йиллик танаффусдан сўнг ниҳоят йирик чемпионликни қўлга киритишни мақсад қилган. Ҳозирда жамоа Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида пешқадамликни сақлаб қолиш ва плей-офф босқичига йўлланмани кафолатлаш учун кураш олиб бормоқда. Англиянинг ушбу орзусини амалга оширишда Жуд Беллингемнинг энг юқори спорт формасида бўлиши ҳал қилувчи омил бўлиши шубҳасиз.
…