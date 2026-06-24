Жуд Беллингем Англия терма жамоасида Уэйн Руни рекордини янгилади

·42·Спорт
Жуд Беллингем Англия терма жамоасида Уэйн Руни рекордини янгилади

Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем Англия терма жамоаси сафида тарихий натижани қайд этди. 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасида Гана терма жамоасига қарши кечган учрашувда майдонга тушган футболчи, "уч шерлар" сафида 50 та ўйин ўтказган энг ёш ўйинчига айланди. Ушбу кўрсаткич билан у афсонавий Уэйн Руни томонидан ўрнатилган кўп йиллик рекордни янгилашга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Беллингэм ушбу маррага 22 ёшу 359 кунлигида етиб келди. Таққослаш учун, Манчестер Юнайтед собиқ ҳужумчиси Уэйн Руни ўзининг 50-учрашувини 23 ёшу 159 кунлигида ўтказган эди. Ёш иқтидор эгаси нафақат рекордларни янгиламоқда, балки Томас Тухель бошқарувидаги жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучига айланиб улгурди.

Рекордлар ортидаги барқарорлик

Беллингэмнинг терма жамоадаги дебюти 2020-йилда амалга оширилган бўлиб, у қисқа вақт ичида тўртта йирик халқаро турнирда иштирок этишга улгурди. Бу борада у германиялик Джамал Мусиала каби тенгдошларини ортда қолдириб, тўртта йирик мусобақада қатнашган энг ёш европалик футболчи мақомини ҳам эгаллаб турибди. Ҳозирда унинг ҳисобида терма жамоа сафида урилган 7 та гол мавжуд.

Клуб миқёсида ҳам Жуде ҳайратланарли натижалар қайд этмоқда. Реал Мадрид сафида ўтказган 140 та учрашувида у 46 маротаба рақиблар дарвозасини ишғол қилган. Унинг майдондаги етакчилик қобилияти ва муҳим паллаларда масъулиятни ўз бўйнига олиши мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Хусусан, Жордан Ҳендерсон уни "катта ўйинлар футболчиси" деб таърифлаб, жамоа учун ўта муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаган.

Келажакдаги мақсадлар ва янги марралар

Статистик таҳлилларга кўра, агар Беллингэм кейинги ўн йиллик давомида йилига ўртача 9 та ўйинда иштирок этишда давом этса, у Петер Шилтоннинг 125 талик мутлақ рекордини ҳам янгилаши мумкин. Ҳозирда у Букайо Сака билан бирга 25 ёшга тўлмасдан 50 та ўйин ўтказган беш нафар инглиз футболчиси қаторидан жой олди.

Бироқ, футболчининг ўзи учун шахсий рекордлардан кўра жамоавий муваффақият устунроқдир. Англия терма жамоаси 60 йиллик танаффусдан сўнг ниҳоят йирик чемпионликни қўлга киритишни мақсад қилган. Ҳозирда жамоа Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида пешқадамликни сақлаб қолиш ва плей-офф босқичига йўлланмани кафолатлаш учун кураш олиб бормоқда. Англиянинг ушбу орзусини амалга оширишда Жуд Беллингемнинг энг юқори спорт формасида бўлиши ҳал қилувчи омил бўлиши шубҳасиз.

Жуд БеллингемРеал МадридАнглияЖаҳон ЧемпионатиРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманРоберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманБугун, 02:04Фабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманФабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманБугун, 02:01Криштиано Роналдо тарихий рекорд ўрнатди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиКриштиано Роналдо тарихий рекорд ўрнатди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 01:59Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Бугун, 01:56WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?Бугун, 01:54Манчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқдаМанчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқдаБугун, 01:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...