Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?
Португалия миллий жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Ўзбекистонга қарши ўтказилган учрашувдан сўнг ўз таассуротлари билан ўртоқлашди.
Юлдуз форвард жамоасининг майдондаги ишончи, ҳаракати ва ўйин давомида кўрсатган ўсишидан мамнун эканини таъкидлади.
«Жуда бахтлиман. Аммо мен учун энг муҳими — бажарган ишимиз ва майдонда намоён этган ишончимиз. Жамоа ҳақиқатан ҳам яхши ўйин кўрсатди ва сезиларли даражада ўсди», — деди Роналду FIFA расмий сайтига берган интервьюсида.
Португалиялик футболчининг таъкидлашича, ҳар бир қийин вазият ортида янги имконият яширин бўлади. У шахсий ютуқлар ёқимли эканини тан олган ҳолда, асосий мақсади миллий жамоа манфаати эканини қайд этди.
«Ҳар бир қийинчилик ортида имконият бор. Албатта, шахсий рекордлар ёқимли. Аммо менинг асосий мақсадим — миллий жамоага ўз олдига қўйган вазифаларига эришишда ёрдам бериш», — деди ҳужумчи.
Криштиану Роналду Ўзбекистонга қарши баҳсда икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилди. У учрашувнинг 6 ва 39-дақиқаларида гол уриб, дубль қайд этди.
Ушбу голлар орқали 41 ёшли футболчи Португалия миллий жамоаси тарихида жаҳон чемпионатларининг энг яхши тўпурарига айланди.
Эндиликда Роналдунинг мундиалларда урган голлари сони 10 тага етди. Шу тариқа, португалиялик юлдуз ўзининг бой фаолиятида яна бир тарихий натижани қайд этди.
Шунга қарамай, Роналду шахсий рекорддан кўра жамоанинг натижаси ва олдинга силжишини муҳимроқ деб ҳисоблашини яна бир бор таъкидлади.
…