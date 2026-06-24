Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?

·0·Спорт
Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?

Португалия миллий жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Ўзбекистонга қарши ўтказилган учрашувдан сўнг ўз таассуротлари билан ўртоқлашди.

Юлдуз форвард жамоасининг майдондаги ишончи, ҳаракати ва ўйин давомида кўрсатган ўсишидан мамнун эканини таъкидлади.

«Жуда бахтлиман. Аммо мен учун энг муҳими — бажарган ишимиз ва майдонда намоён этган ишончимиз. Жамоа ҳақиқатан ҳам яхши ўйин кўрсатди ва сезиларли даражада ўсди», — деди Роналду FIFA расмий сайтига берган интервьюсида.

Португалиялик футболчининг таъкидлашича, ҳар бир қийин вазият ортида янги имконият яширин бўлади. У шахсий ютуқлар ёқимли эканини тан олган ҳолда, асосий мақсади миллий жамоа манфаати эканини қайд этди.

«Ҳар бир қийинчилик ортида имконият бор. Албатта, шахсий рекордлар ёқимли. Аммо менинг асосий мақсадим — миллий жамоага ўз олдига қўйган вазифаларига эришишда ёрдам бериш», — деди ҳужумчи.

Криштиану Роналду Ўзбекистонга қарши баҳсда икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилди. У учрашувнинг 6 ва 39-дақиқаларида гол уриб, дубль қайд этди.

Ушбу голлар орқали 41 ёшли футболчи Португалия миллий жамоаси тарихида жаҳон чемпионатларининг энг яхши тўпурарига айланди.

Эндиликда Роналдунинг мундиалларда урган голлари сони 10 тага етди. Шу тариқа, португалиялик юлдуз ўзининг бой фаолиятида яна бир тарихий натижани қайд этди.

Шунга қарамай, Роналду шахсий рекорддан кўра жамоанинг натижаси ва олдинга силжишини муҳимроқ деб ҳисоблашини яна бир бор таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?Бугун, 01:54Жуд Беллингем Англия терма жамоасида Уэйн Руни рекордини янгиладиЖуд Беллингем Англия терма жамоасида Уэйн Руни рекордини янгиладиБугун, 01:36Манчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқдаМанчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқдаБугун, 01:18Роналду Ўзбекистон устидан ғалабадан кейин нималар деди?Роналду Ўзбекистон устидан ғалабадан кейин нималар деди?Бугун, 01:09Челси Энзо Фернандез учун нарх белгилади: Реал Мадрид трансферга тайёргарлик кўрмоқдаЧелси Энзо Фернандез учун нарх белгилади: Реал Мадрид трансферга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 00:34Криштиану Роналду Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги энг яхши тўпурарига айландиКриштиану Роналду Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги энг яхши тўпурарига айландиБугун, 00:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...