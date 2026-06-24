Криштиано Роналдо тарихий рекорд ўрнатди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этди
Жаҳон футболи афсонаси Криштиано Роналдо 2026-йилги Жаҳон чемпионатида янги тарихий натижани қайд этди. Португалия терма жамоаси гуруҳ босқичи доирасида Ўзбекистонга қарши кечган баҳсда 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Хюстон шаҳрида бўлиб ўтган ушбу учрашувда 41 ёшли ҳужумчи дубл қайд этиб, ўзининг ҳали ҳам юқори спорт формасида эканини бутун дунёга исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу ғалаба Португалия учун турнирдаги муҳим уч очкони таъминлади. Аввалги турда Конго ДР билан дуранг (1:1) ўйнаган ва танқидлар остида қолган жамоа учун бу муваффақият руҳий жиҳатдан жуда зарур эди. Sport ТВ нашрига берган интервюсида Роналдо ўтган ҳафтани "қоронғу давр" деб атади ва ўзига нисбатан билдирилган "у аллақачон футболдан кетган" деган фикрларга майдондаги ҳаракати билан жавоб берди.
Олтита Жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчиКриштиано Роналдо Ўзбекистон дарвозасига йўллаган голлари эвазига эркаклар футболи тарихида олтита алоҳида Жаҳон чемпионатида гол уришга муваффақ бўлган биринчи ўйинчига айланди. Бу натижа билан у ўзининг халқаро майдондаги энг сермаҳсул тўпурар мақомини янада мустаҳкамлади. Шунингдек, у турнирдаги голлари сонини 10 тага етказиб, Португалия афсонаси Эусебио рекордини янгилади.
Учрашувнинг 6-дақиқасидаёқ Жоау Канцело узатган тўпни ярим-волли услубида дарвозага жойлаган Роналдо, ўйиндан сўнг ижтимоий тармоқларда ўзига хос тарзда баёнот берди. У Instagram саҳифасида "Эстамос ақуи" (Биз шу ердамиз) дея пост қолдириб, танқидчиларга "Мен қайтдим!" дея ҳайқирди. Goal.com нашри Роналдонинг ушбу ўйиндаги ҳаракатларини 10 баллдан 9 баллга лойиқ деб топди.
Ўзбекистон терма жамоаси учун бу ўйин катта тажриба мактаби бўлди. Гарчи ҳисоб йирик бўлса-да, Ўзбекистон вакиллари кучли рақибга қарши муносиб қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилишди. Бироқ Португалиянинг тажрибаси ва ҳужум чизиғидаги маҳорат ўйин тақдирини ҳал қилди. Бу мағлубият Ўзбекистоннинг кейинги босқичга чиқиш имкониятларини қийинлаштирса-да, мундиалдаги иштирокнинг ўзи миллий футболимиз учун катта ютуқдир.
Роналдо ўз жамоасининг руҳий кучи ҳақида гапирар экан, шундай деди: "Мен жуда хурсандман, лекин энг муҳими — жамоа бажарган иш ва бир-биримизга бўлган ишончимиздир. Ҳафта давомида кўп зарбалар қабул қилдик, бу шундай бўлишини билардик, лекин жамоа яхшиланди ва муносиб жавоб қайтарди".
Ҳозирда Ал-Насср клуби шарафини ҳимоя қилаётган юлдуз учун ушбу мундиал фаолиятидаги сўнгги йирик турнир бўлиши кутилмоқда. Унинг ҳар бир голи ва рекорди нафақат Португалия, балки бутун дунё футбол ишқибозлари учун тарихий аҳамиятга эга. Португалия терма жамоаси эса гуруҳдаги вазиятини яхшилаб, плей-офф йўлида ишончли қадам ташлади.
…