Росатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқда
Россиянинг “Росатом” давлат корпорацияси янги авлод атом энергетикасини ривожлантириш йўлиида улкан қадам ташламоқда. Корпорация ишлатилган ядро ёқилғисини қайта ишлашга ихтисослашган, мамлакатдаги энг йирик юқори қувватли завод лойиҳасини ишлаб чиқмоқда. Ушбу лойиҳа ИВ авлод атом энергетикаси лойиҳаларини хомашё билан таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда “Росатом” мутахассислари инвестицияларни асослаш бўйича ишларни олиб бормоқда. Мазкур жараён доирасида янги саноат мажмуаси қуриладиган майдон аниқланади. Қурилиш жойи бўйича якуний қарор жорий йилнинг охирига қадар қабул қилиниши режалаштирилган. Бу ҳақда Россия оммавий ахборот воситалари корпорация маъмотларига таяниб хабар бермоқда.
Модулли тузилма ва улкан қувватЯнги заводнинг дизайни модулли тизим асосида ишлаб чиқилади. Бу эса келажакда ишлаб чиқариш қувватларини босқичма-босқич ошириб бориш имконини беради. Режага кўра, биринчи модул йилига 400 тонна ёқилғини қайта ишлаш қувватига эга бўлади. Мажмуанинг тўлиқ лойиҳа қувватига чиқиши келгуси ўн йилликда амалга оширилиши кўзда тутилган.
Мазкур корхона ҳам иссиқлик, ҳам “тезкор” реакторлар ёқилғисини қайта ишлаш имкониятига эга бўлиши билан ажралиб туради. Бу Россия атом саноатида ёпиқ ядро ёқилғиси сиклига ўтишда муҳим бўғин вазифасини ўтайди. Фойдаланишга топширилгандан сўнг, завод инфратузилмаси регенерация қилинган ядро материалларини ёқилғи сиклига қайта-қайта жалб этиш имконини беради.
ИВ авлод технологиялари сариИВ авлод атом энергетикаси ёқилғидан янада самарали фойдаланиш, хавфсизлик даражасини ошириш ва радиоактив чиқиндилар миқдорини сезиларли даражада камайтиришни назарда тутади. Россия ушбу йўналишда дунёдаги етакчи давлатлардан бири саналади. Хусусан, Белоярск AESда БН-1200М энергоблогини қуриш бўйича лойиҳаолди ишлари бошлаб юборилган.
Шунингдек, Тоmsк вилоятида дунё амалиётида илк бор битта майдоннинг ўзида БРEСТ-ОД-300 реактори ва станция қошидаги ёпиқ ядро ёқилғи сикли мажмуаси барпо этилмоқда. Янги қуриладиган завод айнан мана шундай инновацион лойиҳаларни барқарор ёқилғи билан таъминлашга хизмат қилади.
Ўзбекистон ҳам ўз энергетика балансини диверсификация қилиш мақсадида атом энергетикасини ривожлантиришни режалаштираётган бир пайтда, минтақавий ҳамкор ҳисобланган “Росатом”нинг бундай технологик ютуқлари соҳа мутахассислари томонидан диққат билан кузатиб борилмоқда. Ёпиқ сикл технологиялари келажакда ядро энергетикасининг экологик тозалигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
…