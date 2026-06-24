Росатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқда

·21·Техно
Росатом янги авлод атом энергетикаси учун йирик завод қуришни режалаштирмоқда

Россиянинг “Росатом” давлат корпорацияси янги авлод атом энергетикасини ривожлантириш йўлиида улкан қадам ташламоқда. Корпорация ишлатилган ядро ёқилғисини қайта ишлашга ихтисослашган, мамлакатдаги энг йирик юқори қувватли завод лойиҳасини ишлаб чиқмоқда. Ушбу лойиҳа ИВ авлод атом энергетикаси лойиҳаларини хомашё билан таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда “Росатом” мутахассислари инвестицияларни асослаш бўйича ишларни олиб бормоқда. Мазкур жараён доирасида янги саноат мажмуаси қуриладиган майдон аниқланади. Қурилиш жойи бўйича якуний қарор жорий йилнинг охирига қадар қабул қилиниши режалаштирилган. Бу ҳақда Россия оммавий ахборот воситалари корпорация маъмотларига таяниб хабар бермоқда.

Модулли тузилма ва улкан қувват

Янги заводнинг дизайни модулли тизим асосида ишлаб чиқилади. Бу эса келажакда ишлаб чиқариш қувватларини босқичма-босқич ошириб бориш имконини беради. Режага кўра, биринчи модул йилига 400 тонна ёқилғини қайта ишлаш қувватига эга бўлади. Мажмуанинг тўлиқ лойиҳа қувватига чиқиши келгуси ўн йилликда амалга оширилиши кўзда тутилган.

Мазкур корхона ҳам иссиқлик, ҳам “тезкор” реакторлар ёқилғисини қайта ишлаш имкониятига эга бўлиши билан ажралиб туради. Бу Россия атом саноатида ёпиқ ядро ёқилғиси сиклига ўтишда муҳим бўғин вазифасини ўтайди. Фойдаланишга топширилгандан сўнг, завод инфратузилмаси регенерация қилинган ядро материалларини ёқилғи сиклига қайта-қайта жалб этиш имконини беради.

ИВ авлод технологиялари сари

ИВ авлод атом энергетикаси ёқилғидан янада самарали фойдаланиш, хавфсизлик даражасини ошириш ва радиоактив чиқиндилар миқдорини сезиларли даражада камайтиришни назарда тутади. Россия ушбу йўналишда дунёдаги етакчи давлатлардан бири саналади. Хусусан, Белоярск AESда БН-1200М энергоблогини қуриш бўйича лойиҳаолди ишлари бошлаб юборилган.

Шунингдек, Тоmsк вилоятида дунё амалиётида илк бор битта майдоннинг ўзида БРEСТ-ОД-300 реактори ва станция қошидаги ёпиқ ядро ёқилғи сикли мажмуаси барпо этилмоқда. Янги қуриладиган завод айнан мана шундай инновацион лойиҳаларни барқарор ёқилғи билан таъминлашга хизмат қилади.

Ўзбекистон ҳам ўз энергетика балансини диверсификация қилиш мақсадида атом энергетикасини ривожлантиришни режалаштираётган бир пайтда, минтақавий ҳамкор ҳисобланган “Росатом”нинг бундай технологик ютуқлари соҳа мутахассислари томонидан диққат билан кузатиб борилмоқда. Ёпиқ сикл технологиялари келажакда ядро энергетикасининг экологик тозалигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

РосатомАтом ЭнергетикасиТехнологияРоссияЯдро Ёқилғи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформасиЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформасиБугун, 02:23АҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаАҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаБугун, 01:29Сунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингСунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингБугун, 01:24Фужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаФужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаБугун, 01:23Клуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар 2022-йилдаги маълумотлар орқали тизимга кирдиКлуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар 2022-йилдаги маълумотлар орқали тизимга кирдиБугун, 00:53Honor смартфонлари Samsung Galaxy S26 Ultraнинг махфий функциясига эга бўладиHonor смартфонлари Samsung Galaxy S26 Ultraнинг махфий функциясига эга бўладиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди