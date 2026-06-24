Фабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаман
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалияга қарши ўтказилган учрашувдан сўнг матбуот анжуманида иштирок этди.
Италиялик мутахассис миллий жамоамизнинг жаҳон чемпионатидаги илк иштироки осон кечмаслигини аввалдан билганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, қуръа натижасида Ўзбекистон Колумбия ва Португалия каби кучли рақиблар билан бир гуруҳдан жой олгач, мураккаб синовлар кутаётгани маълум бўлган.
«Албатта, жаҳон чемпионатидаги илк иштирок осон бўлмаслиги табиий. Қуръа натижалари чиққанидан кейин Колумбия ва Португалияни кўриб, бизни жуда қийин гуруҳ кутаётганини англагандик», — деди Каннаваро.
Бош мураббий Португалияга қарши йирик ҳисобдаги мағлубиятга қарамай, футболчиларининг ҳаракатидан фахрланишини билдирди.
Каннаваро Колумбияга қарши дастлабки учрашувдан кейин ҳам жамоаси ҳақида ижобий фикр билдирганини эслатиб, Португалия билан баҳсдан сўнг ҳам муносабати ўзгармаганини айтди.
«Колумбияга қарши ўйиндан кейин ҳам жамоам билан фахрланишимни айтгандим. Бугун ҳам улар билан фахрланаман. Чунки футболчиларни майдонда кўрдим: улар қийинчиликларга дуч келишди, аммо бир сония ҳам таслим бўлишмади», — дея мураббийнинг сўзларини келтирди ЎФА матбуот хизмати.
Португалия терма жамоаси барча чизиқларда юқори савияли футболчиларга эга бўлиб, турнирнинг асосий фаворитларидан бири ҳисобланади. Каннаваронинг фикрича, бундай рақибга қарши майдонга тушиш ҳар қандай жамоа учун оғир вазифа.
Бундан ташқари, Португалия биринчи турда Конго ДР билан дуранг қайд этгани сабаб Ўзбекистонга қарши учрашувга юқори мотивация билан чиққан.
«Барча чизиқларда юқори савияли футболчиларга эга жамоага қарши ўйнаш доим қийин. Шубҳасиз, улар жуда катта мотивация билан майдонга тушган эди», — деди италиялик мутахассис.
Каннаваро ЖЧ-2026ни Ўзбекистон миллий жамоаси учун катта тажриба мактаби сифатида баҳолади. Футболчилар дунёнинг энг кучли терма жамоаларига қарши майдонга тушиб, мундиал даражасидаги ўйин суръати ва босимини ҳис қилмоқда.
«Аввал айтганимдек, бу жаҳон чемпионати биз учун тажриба», — дея таъкидлади бош мураббий.
Энди Ўзбекистон миллий жамоаси гуруҳ босқичининг сўнгги турида Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади.
Фабио Каннаваро шогирдлари ушбу баҳсда мундиалдаги илк ижобий натижасини қайд этиш ва турнирни муносиб якунлаш учун курашади.
…