Фабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаман

·28·Спорт
Фабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаман

Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалияга қарши ўтказилган учрашувдан сўнг матбуот анжуманида иштирок этди.

Италиялик мутахассис миллий жамоамизнинг жаҳон чемпионатидаги илк иштироки осон кечмаслигини аввалдан билганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, қуръа натижасида Ўзбекистон Колумбия ва Португалия каби кучли рақиблар билан бир гуруҳдан жой олгач, мураккаб синовлар кутаётгани маълум бўлган.

«Албатта, жаҳон чемпионатидаги илк иштирок осон бўлмаслиги табиий. Қуръа натижалари чиққанидан кейин Колумбия ва Португалияни кўриб, бизни жуда қийин гуруҳ кутаётганини англагандик», — деди Каннаваро.

Бош мураббий Португалияга қарши йирик ҳисобдаги мағлубиятга қарамай, футболчиларининг ҳаракатидан фахрланишини билдирди.

Каннаваро Колумбияга қарши дастлабки учрашувдан кейин ҳам жамоаси ҳақида ижобий фикр билдирганини эслатиб, Португалия билан баҳсдан сўнг ҳам муносабати ўзгармаганини айтди.

«Колумбияга қарши ўйиндан кейин ҳам жамоам билан фахрланишимни айтгандим. Бугун ҳам улар билан фахрланаман. Чунки футболчиларни майдонда кўрдим: улар қийинчиликларга дуч келишди, аммо бир сония ҳам таслим бўлишмади», — дея мураббийнинг сўзларини келтирди ЎФА матбуот хизмати.

Португалия терма жамоаси барча чизиқларда юқори савияли футболчиларга эга бўлиб, турнирнинг асосий фаворитларидан бири ҳисобланади. Каннаваронинг фикрича, бундай рақибга қарши майдонга тушиш ҳар қандай жамоа учун оғир вазифа.

Бундан ташқари, Португалия биринчи турда Конго ДР билан дуранг қайд этгани сабаб Ўзбекистонга қарши учрашувга юқори мотивация билан чиққан.

«Барча чизиқларда юқори савияли футболчиларга эга жамоага қарши ўйнаш доим қийин. Шубҳасиз, улар жуда катта мотивация билан майдонга тушган эди», — деди италиялик мутахассис.

Каннаваро ЖЧ-2026ни Ўзбекистон миллий жамоаси учун катта тажриба мактаби сифатида баҳолади. Футболчилар дунёнинг энг кучли терма жамоаларига қарши майдонга тушиб, мундиал даражасидаги ўйин суръати ва босимини ҳис қилмоқда.

«Аввал айтганимдек, бу жаҳон чемпионати биз учун тажриба», — дея таъкидлади бош мураббий.

Энди Ўзбекистон миллий жамоаси гуруҳ босқичининг сўнгги турида Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади.

Фабио Каннаваро шогирдлари ушбу баҳсда мундиалдаги илк ижобий натижасини қайд этиш ва турнирни муносиб якунлаш учун курашади.

Фабио КаннавароЎзбекистонПортугалияКолумбияКонго ДР
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманРоберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманБугун, 02:04Криштиано Роналдо тарихий рекорд ўрнатди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиКриштиано Роналдо тарихий рекорд ўрнатди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 01:59Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Бугун, 01:56WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?Бугун, 01:54Жуд Беллингем Англия терма жамоасида Уэйн Руни рекордини янгиладиЖуд Беллингем Англия терма жамоасида Уэйн Руни рекордини янгиладиБугун, 01:36Манчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқдаМанчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқдаБугун, 01:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...