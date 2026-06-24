WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?

·21·Спорт
WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи туридан ўрин олган Португалия ва Ўзбекистон миллий жамоалари ўртасидаги учрашув якунланди. Баҳсда европаликлар 5:0 ҳисобида йирик ғалабага эришди.

WhoScored халқаро статистика портали учрашувда майдонга тушган футболчиларнинг ҳаракатларини баҳолади.

Баҳсда икки гол урган Криштиану Роналду энг юқори баҳога лойиқ кўрилди. Португалия сардорига 9 балл қўйилди.

Роналдудан кейин Нуну Мендеш 8,8 балл, Бруну Фернандеш эса 8,7 балл билан юқори натижа қайд этди. Рубен Диаш ва Жоау Канселунинг ҳаракатлари 7,9 баллга баҳоланди.

Ўзбекистон миллий жамоаси сафида Элдор Шомуродов ва Абдуқодир Ҳусанов энг юқори — 6,5 балл олди. Аббосбек Файзуллаев ва Беҳруз Каримовга 6,3 баллдан қўйилди.

Миллий жамоамизда энг паст баҳолар Абдувоҳид Неъматов, Отабек Шукуров ва Одил Ҳамробековга берилди. WhoScored рўйхатида Неъматов 4,4, Шукуров 5,4, Ҳамробеков эса 5,5 балл олган.

Футболчиларнинг тўлиқ баҳолари:

Португалия:

Кошта — 7,5
Мендеш — 8,8
Вейга — 7,1
Диаш — 7,9
Канселу — 7,9
Витиня — 7,1
Невеш — 7,0
Феликс — 7,4
Фернандеш — 8,7
Нету — 6,7
Роналду — 9,0

Ўзбекистон:

Неъматов — 4,4
Насруллаев — 6,0
Ҳусанов — 6,5
Абдуллаев — 5,8
Ашурматов — 5,8
Шукуров — 5,4
Ҳамробеков — 5,5
Каримов — 6,3
Ғаниев — 6,1
Файзуллаев — 6,3
Шомуродов — 6,5

Шу тариқа, дубль муаллифи Криштиану Роналду учрашувнинг энг яхши футболчиси сифатида энг юқори баҳони қўлга киритди.

Криштиану РоналдуПортугалияЎзбекистонБруну ФернандешWhoScored
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманРоберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманБугун, 02:04Фабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманФабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманБугун, 02:01Криштиано Роналдо тарихий рекорд ўрнатди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиКриштиано Роналдо тарихий рекорд ўрнатди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 01:59Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Бугун, 01:56Жуд Беллингем Англия терма жамоасида Уэйн Руни рекордини янгиладиЖуд Беллингем Англия терма жамоасида Уэйн Руни рекордини янгиладиБугун, 01:36Манчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқдаМанчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқдаБугун, 01:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...