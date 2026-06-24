Англия терма жамоаси Гана билан дуранг ўйнади: Томас Тухел шогирдлари Бостон майдонида гол ура олмади

·17·Спорт
Англия терма жамоаси Гана билан дуранг ўйнади: Томас Тухел шогирдлари Бостон майдонида гол ура олмади

Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида Англия терма жамоаси Гана билан тўқнаш келиб, кутилмаган 0-0 ҳисобидаги дурангга имзо чекди. Биринчи турда Хорватия устидан қозонилган ишончли ғалабадан сўнг, мухлислар "Уч шерлар"дан янада мазмунли ўйин кутишган эди, бироқ Томас Тухел бошқарувидаги жамоа ҳужум чизиғида сезиларли муаммоларга дуч келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг биринчи бўлимида Англия тўп назорати ва ҳудудий устунликка эга бўлишига қарамай, Гана ҳимоясини ёриб ўтишда қийналди. Ярим ҳимоячи Деклан Рисе жарима зарбасидан фойдалана олмади, жамоа сардори Гарри Кейн эса рақиб ҳимоячилари томонидан блоклаб қўйилди. Goal.com нашрининг хабар беришича, инглизлар дастлабки 45 дақиқаликда рақиб дарвозасига бирорта ҳам аниқ зарба йўллай олишмади.

Иккинчи бўлимда ўйин суръати бироз ўзгарди. Антонй Гордон ва Гарри Кейн Гана дарвозабони Бенжамин Асарени ишлашга мажбур қилишди, бироқ бу зарбалар жиддий хавф туғдирмади. Томас Тухел ўйинни кучайтириш мақсадида захирадан Букайо Сака ва Морган Роджерс каби футболчиларни туширган бўлса-да, ҳисобни очишнинг иложи бўлмади.

Сўнгги дақиқалардаги босим ва омадсизлик

Ўйиннинг сўнгги беш дақиқалигида Англия ҳақиқий голли вазиятларни юзага келтирди. Букайо Саканинг зарбасини дарвозабон қайтарган бўлса, Нико ЎРеиллйнинг бош билан йўллаган зарбаси дарвоза тўсинига тегиб қайтди. Қайтган тўпга биринчи бўлиб етиб келган Гарри Кейн эса қулай имкониятдан фойдалана олмай, тўпни дарвоза устидан ўтказиб юборди.

Ушбу дуранг натижасида Англия терма жамоаси "Л" гуруҳида муддатидан олдин биринчи ўринни нақд қилиш имкониятини қўлдан бой берди. Жамоанинг етакчи футболчилари Жуд Беллингем ва Антонй Гордон кутилган ўйинни намойиш эта олмагани мутахассислар томонидан танқид қилинмоқда. Айниқса, Гарри Кейннинг кўплаб вазиятларни кўкка совуриши жамоанинг умумий ҳужумкорлик даражасига салбий таъсир кўрсатди.

Гана терма жамоаси эса тартибли ҳимояланиш эвазига кучли рақибдан бир очко тортиб олишга муваффақ бўлди. Ҳимоячи Семенёга қарши ишончли ўйнаган инглиз ҳимоячилари ўз дарвозалари дахлсизлигини сақлаб қолишган бўлса-да, ҳужумдаги сусткашлик жамоанинг гуруҳдаги ҳолатини бироз мураккаблаштирди. Энди Томас Тухел шогирдлари кейинги босқич масаласини ҳал қилиш учун сўнгги турда бор кучларини ишга солишларига тўғри келади.

АнглияГанаЖаҳон ЧемпионатиГарри КейнТомас Тухел
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?Бугун, 03:37Реал Мадрид Нико Паз трансфери орқали 50 миллион евро фойда кўра олмайдиРеал Мадрид Нико Паз трансфери орқали 50 миллион евро фойда кўра олмайдиБугун, 03:10Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирдиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирдиБугун, 02:31Килиан Мбаппе нима учун голини флейта чалиб нишонламоқда? Корден билан боғлиқ сирКилиан Мбаппе нима учун голини флейта чалиб нишонламоқда? Корден билан боғлиқ сирБугун, 02:31Роберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманРоберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманБугун, 02:04Фабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманФабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманБугун, 02:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...