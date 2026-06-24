Англия терма жамоаси Гана билан дуранг ўйнади: Томас Тухел шогирдлари Бостон майдонида гол ура олмади
Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида Англия терма жамоаси Гана билан тўқнаш келиб, кутилмаган 0-0 ҳисобидаги дурангга имзо чекди. Биринчи турда Хорватия устидан қозонилган ишончли ғалабадан сўнг, мухлислар "Уч шерлар"дан янада мазмунли ўйин кутишган эди, бироқ Томас Тухел бошқарувидаги жамоа ҳужум чизиғида сезиларли муаммоларга дуч келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг биринчи бўлимида Англия тўп назорати ва ҳудудий устунликка эга бўлишига қарамай, Гана ҳимоясини ёриб ўтишда қийналди. Ярим ҳимоячи Деклан Рисе жарима зарбасидан фойдалана олмади, жамоа сардори Гарри Кейн эса рақиб ҳимоячилари томонидан блоклаб қўйилди. Goal.com нашрининг хабар беришича, инглизлар дастлабки 45 дақиқаликда рақиб дарвозасига бирорта ҳам аниқ зарба йўллай олишмади.
Иккинчи бўлимда ўйин суръати бироз ўзгарди. Антонй Гордон ва Гарри Кейн Гана дарвозабони Бенжамин Асарени ишлашга мажбур қилишди, бироқ бу зарбалар жиддий хавф туғдирмади. Томас Тухел ўйинни кучайтириш мақсадида захирадан Букайо Сака ва Морган Роджерс каби футболчиларни туширган бўлса-да, ҳисобни очишнинг иложи бўлмади.
Сўнгги дақиқалардаги босим ва омадсизликЎйиннинг сўнгги беш дақиқалигида Англия ҳақиқий голли вазиятларни юзага келтирди. Букайо Саканинг зарбасини дарвозабон қайтарган бўлса, Нико ЎРеиллйнинг бош билан йўллаган зарбаси дарвоза тўсинига тегиб қайтди. Қайтган тўпга биринчи бўлиб етиб келган Гарри Кейн эса қулай имкониятдан фойдалана олмай, тўпни дарвоза устидан ўтказиб юборди.
Ушбу дуранг натижасида Англия терма жамоаси "Л" гуруҳида муддатидан олдин биринчи ўринни нақд қилиш имкониятини қўлдан бой берди. Жамоанинг етакчи футболчилари Жуд Беллингем ва Антонй Гордон кутилган ўйинни намойиш эта олмагани мутахассислар томонидан танқид қилинмоқда. Айниқса, Гарри Кейннинг кўплаб вазиятларни кўкка совуриши жамоанинг умумий ҳужумкорлик даражасига салбий таъсир кўрсатди.
Гана терма жамоаси эса тартибли ҳимояланиш эвазига кучли рақибдан бир очко тортиб олишга муваффақ бўлди. Ҳимоячи Семенёга қарши ишончли ўйнаган инглиз ҳимоячилари ўз дарвозалари дахлсизлигини сақлаб қолишган бўлса-да, ҳужумдаги сусткашлик жамоанинг гуруҳдаги ҳолатини бироз мураккаблаштирди. Энди Томас Тухел шогирдлари кейинги босқич масаласини ҳал қилиш учун сўнгги турда бор кучларини ишга солишларига тўғри келади.
…