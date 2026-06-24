Криштиано Роналдо тарихий рекорд ўрнатди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этди

·49·Спорт
Криштиано Роналдо тарихий рекорд ўрнатди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этди

Жаҳон футболи афсонаси Криштиано Роналдо 2026-йилги Жаҳон чемпионатида янги тарихий натижани қайд этди. Португалия терма жамоаси гуруҳ босқичи доирасида Ўзбекистонга қарши кечган баҳсда 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Хюстон шаҳрида бўлиб ўтган ушбу учрашувда 41 ёшли ҳужумчи дубл қайд этиб, ўзининг ҳали ҳам юқори спорт формасида эканини бутун дунёга исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу ғалаба Португалия учун турнирдаги муҳим уч очкони таъминлади. Аввалги турда Конго ДР билан дуранг (1:1) ўйнаган ва танқидлар остида қолган жамоа учун бу муваффақият руҳий жиҳатдан жуда зарур эди. Sport ТВ нашрига берган интервюсида Роналдо ўтган ҳафтани "қоронғу давр" деб атади ва ўзига нисбатан билдирилган "у аллақачон футболдан кетган" деган фикрларга майдондаги ҳаракати билан жавоб берди.

Олтита Жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчи

Криштиано Роналдо Ўзбекистон дарвозасига йўллаган голлари эвазига эркаклар футболи тарихида олтита алоҳида Жаҳон чемпионатида гол уришга муваффақ бўлган биринчи ўйинчига айланди. Бу натижа билан у ўзининг халқаро майдондаги энг сермаҳсул тўпурар мақомини янада мустаҳкамлади. Шунингдек, у турнирдаги голлари сонини 10 тага етказиб, Португалия афсонаси Эусебио рекордини янгилади.

Учрашувнинг 6-дақиқасидаёқ Жоау Канцело узатган тўпни ярим-волли услубида дарвозага жойлаган Роналдо, ўйиндан сўнг ижтимоий тармоқларда ўзига хос тарзда баёнот берди. У Instagram саҳифасида "Эстамос ақуи" (Биз шу ердамиз) дея пост қолдириб, танқидчиларга "Мен қайтдим!" дея ҳайқирди. Goal.com нашри Роналдонинг ушбу ўйиндаги ҳаракатларини 10 баллдан 9 баллга лойиқ деб топди.

Ўзбекистон терма жамоаси учун бу ўйин катта тажриба мактаби бўлди. Гарчи ҳисоб йирик бўлса-да, Ўзбекистон вакиллари кучли рақибга қарши муносиб қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилишди. Бироқ Португалиянинг тажрибаси ва ҳужум чизиғидаги маҳорат ўйин тақдирини ҳал қилди. Бу мағлубият Ўзбекистоннинг кейинги босқичга чиқиш имкониятларини қийинлаштирса-да, мундиалдаги иштирокнинг ўзи миллий футболимиз учун катта ютуқдир.

Роналдо ўз жамоасининг руҳий кучи ҳақида гапирар экан, шундай деди: "Мен жуда хурсандман, лекин энг муҳими — жамоа бажарган иш ва бир-биримизга бўлган ишончимиздир. Ҳафта давомида кўп зарбалар қабул қилдик, бу шундай бўлишини билардик, лекин жамоа яхшиланди ва муносиб жавоб қайтарди".

Ҳозирда Ал-Насср клуби шарафини ҳимоя қилаётган юлдуз учун ушбу мундиал фаолиятидаги сўнгги йирик турнир бўлиши кутилмоқда. Унинг ҳар бир голи ва рекорди нафақат Португалия, балки бутун дунё футбол ишқибозлари учун тарихий аҳамиятга эга. Португалия терма жамоаси эса гуруҳдаги вазиятини яхшилаб, плей-офф йўлида ишончли қадам ташлади.

ФутболКриштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирдиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирдиБугун, 02:31Килиан Мбаппе нима учун голини флейта чалиб нишонламоқда? Корден билан боғлиқ сирКилиан Мбаппе нима учун голини флейта чалиб нишонламоқда? Корден билан боғлиқ сирБугун, 02:31Роберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманРоберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманБугун, 02:04Фабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманФабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманБугун, 02:01Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Бугун, 01:56WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?WhoScored Португалия ва Ўзбекистон футболчиларига қандай баҳо қўйди?Бугун, 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...