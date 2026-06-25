Марк Кукурелла Энзо Фернандезни Реал Мадридга чорламоқда: Трансфер амалга ошадими?

·0·Спорт
Марк Кукурелла Энзо Фернандезни Реал Мадридга чорламоқда: Трансфер амалга ошадими?

Испаниялик ҳимоячи Марк Кукурелла Лондоннинг Челси клубидан Мадриднинг Реал Мадрид жамоасига кўчиб ўтганидан сўнг, собиқ жамоадоши Энзо Фернандезни ҳам ўзи билан бирга кўриш ниятида эканини яширмади. Ушбу трансфер нафақат Мадрид клуби учун, балки бутун Европа футболи учун катта резонанс келтириб чиқариши кутилмоқда. Кукурелла аллақачон Жозе Моуринью қўл остида тўп суриш учун олти йиллик шартномага имзо чеккан ва эндиликда аргентиналик жаҳон чемпионини ҳам ушбу лойиҳага жалб этишга уринмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Marca нашрига берган интервюсида Кукурелла Энзо Фернандез билан муносабатлари ва унинг эҳтимолий трансфери ҳақида тўхталиб ўтди. "У ажойиб футболчи ва менинг яқин дўстим. Энзо мени Мадридга ўтганим билан табриклади. Умид қиламанки, унинг трансфери ҳам амалга ошади. Биз Челси сафида бирга бахтли эдик ва Реал Мадрид каби буюк клубда яна бирга бўлиш имконияти туғилса, бундан жуда хурсанд бўлардим", — дейди испаниялик ҳимоячи.

Лондон клубидаги зиддиятлар ва Мадридга бўлган қизиқиш

Энзо Фернандезнинг Челси таркибидаги келажаги ўтган мавсумдан буён сўроқ остида қолмоқда. Футболчининг Мадрид шаҳрига бўлган меҳрини очиқчасига билдириши клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби билан муносабатларига совуқчилик тушишига сабаб бўлган эди. Хусусан, аргентиналик ярим ҳимоячи Мадридни ўзининг она шаҳри Буенос-Айресга ўхшатиши ва у ерда яшашни исташини айтгани Лондон клуби мухлислари ва раҳбариятининг эътирозларига сабаб бўлганди.

Ушбу баёнотлардан сўнг, Челси собиқ мураббийи Лиам Росениор футболчига нисбатан қатъий чоралар кўрган ва уни Манчестер Сити ҳамда Порт Вейл каби жамоаларга қарши муҳим ўйинларда қайдномадан четлатган эди. Мураббийнинг фикрича, футболчи ўз баёнотлари билан клуб лойиҳасига бўлган садоқат борасидаги "қизил чизиқ"ни кесиб ўтган. Goal.com хабарига кўра, Фернандезнинг ўзи ҳам Чемпионлар лигасидан чиқиб кетганидан сўнг клубда қолиш-қолмаслиги борасида аниқ жавоб бермаган.

Бироқ, футболчининг вакили ва Пари Сен-Жермен собиқ юлдузи Жавиер Пасторе Энзони ҳимоя қилиб чиқди. Пасторенинг таъкидлашича, футболчи ҳеч қачон Челси жамоасини тарк этиш ҳақида гапирмаган, шунчаки ўзига ёқадиган шаҳар ҳақидаги саволга самимий жавоб берган. "Энзо профессионал йигит ва у ҳар доим ўзи ўйнаётган жамоага борини беради. У шунчаки Мадрид шаҳрини ёқтиришини айтди, бу эса клубга хиёнат дегани эмас", — дея қўшимча қилди Пасторе.

Ҳозирда Реал Мадрид марказий ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш вариантларини кўриб чиқмоқда. Агар Энзо Фернандезнинг трансфери амалга ошса, бу Мадрид жамоасининг келгуси мавсумдаги гегемонлигини янада мустаҳкамлаши мумкин. Челси эса ўзининг энг қимматбаҳо активларидан бирини сақлаб қолиш ёки уни катта маблағ эвазига қўйиб юбориш борасида қийин танлов қаршисида турибди.

Реал МадридЧелсеаЭнзо ФернандезМарк КукуреллаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ учун Италияда жиддий кураш бошландиЧелси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ учун Италияда жиддий кураш бошландиБугун, 01:56Марк Кукуреля Винисиус Жуниор учун «қора ишларни» бажаришга тайёрлигини билдирдиМарк Кукуреля Винисиус Жуниор учун «қора ишларни» бажаришга тайёрлигини билдирдиБугун, 01:30Челси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкинЧелси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкинБугун, 01:14Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Бугун, 00:39Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?Бугун, 00:31Португалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиПортугалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...