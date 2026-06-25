Марк Кукурелла Энзо Фернандезни Реал Мадридга чорламоқда: Трансфер амалга ошадими?
Испаниялик ҳимоячи Марк Кукурелла Лондоннинг Челси клубидан Мадриднинг Реал Мадрид жамоасига кўчиб ўтганидан сўнг, собиқ жамоадоши Энзо Фернандезни ҳам ўзи билан бирга кўриш ниятида эканини яширмади. Ушбу трансфер нафақат Мадрид клуби учун, балки бутун Европа футболи учун катта резонанс келтириб чиқариши кутилмоқда. Кукурелла аллақачон Жозе Моуринью қўл остида тўп суриш учун олти йиллик шартномага имзо чеккан ва эндиликда аргентиналик жаҳон чемпионини ҳам ушбу лойиҳага жалб этишга уринмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Marca нашрига берган интервюсида Кукурелла Энзо Фернандез билан муносабатлари ва унинг эҳтимолий трансфери ҳақида тўхталиб ўтди. "У ажойиб футболчи ва менинг яқин дўстим. Энзо мени Мадридга ўтганим билан табриклади. Умид қиламанки, унинг трансфери ҳам амалга ошади. Биз Челси сафида бирга бахтли эдик ва Реал Мадрид каби буюк клубда яна бирга бўлиш имконияти туғилса, бундан жуда хурсанд бўлардим", — дейди испаниялик ҳимоячи.
Лондон клубидаги зиддиятлар ва Мадридга бўлган қизиқишЭнзо Фернандезнинг Челси таркибидаги келажаги ўтган мавсумдан буён сўроқ остида қолмоқда. Футболчининг Мадрид шаҳрига бўлган меҳрини очиқчасига билдириши клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби билан муносабатларига совуқчилик тушишига сабаб бўлган эди. Хусусан, аргентиналик ярим ҳимоячи Мадридни ўзининг она шаҳри Буенос-Айресга ўхшатиши ва у ерда яшашни исташини айтгани Лондон клуби мухлислари ва раҳбариятининг эътирозларига сабаб бўлганди.
Ушбу баёнотлардан сўнг, Челси собиқ мураббийи Лиам Росениор футболчига нисбатан қатъий чоралар кўрган ва уни Манчестер Сити ҳамда Порт Вейл каби жамоаларга қарши муҳим ўйинларда қайдномадан четлатган эди. Мураббийнинг фикрича, футболчи ўз баёнотлари билан клуб лойиҳасига бўлган садоқат борасидаги "қизил чизиқ"ни кесиб ўтган. Goal.com хабарига кўра, Фернандезнинг ўзи ҳам Чемпионлар лигасидан чиқиб кетганидан сўнг клубда қолиш-қолмаслиги борасида аниқ жавоб бермаган.
Бироқ, футболчининг вакили ва Пари Сен-Жермен собиқ юлдузи Жавиер Пасторе Энзони ҳимоя қилиб чиқди. Пасторенинг таъкидлашича, футболчи ҳеч қачон Челси жамоасини тарк этиш ҳақида гапирмаган, шунчаки ўзига ёқадиган шаҳар ҳақидаги саволга самимий жавоб берган. "Энзо профессионал йигит ва у ҳар доим ўзи ўйнаётган жамоага борини беради. У шунчаки Мадрид шаҳрини ёқтиришини айтди, бу эса клубга хиёнат дегани эмас", — дея қўшимча қилди Пасторе.
Ҳозирда Реал Мадрид марказий ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш вариантларини кўриб чиқмоқда. Агар Энзо Фернандезнинг трансфери амалга ошса, бу Мадрид жамоасининг келгуси мавсумдаги гегемонлигини янада мустаҳкамлаши мумкин. Челси эса ўзининг энг қимматбаҳо активларидан бирини сақлаб қолиш ёки уни катта маблағ эвазига қўйиб юбориш борасида қийин танлов қаршисида турибди.
…