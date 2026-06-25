Google сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқда

·0·Техно
Google сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқда

Дунё технология гиганти Google сунъий интеллект (AI) пойгасида ўзининг энг нуфузли олимлари ва тадқиқотчиларини рақиб компанияларга бой бермоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, компаниянинг энг илғор ишланмалари устида ишлаётган мутахассислар бирин-кетин OpenAI ва Anthropic каби стартапларга ўтиб кетмоқда. Бу ҳолат қидирув тизими гигантининг келажакдаги инновацион салоҳиятига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg нашрининг хабар беришича, Google компаниясининг Gemini моделини яратишда муҳим рол ўйнаган етакчи тадқиқотчилар Жонас Адлер ва Александер Притзел жамоани тарк этган. Улар ўз фаолиятини сунъий интеллект хавфсизлиги ва ривожланишига эътибор қаратаётган Anthropic компаниясида давом эттиришга қарор қилишди. Ушбу кадрлар алмашинуви соҳадаги кучлар мувозанатини ўзгартириши кутилмоқда.

Кадрлар қўниmsизлиги ва Нобел мукофоти совриндорлари

Google учун энг оғриқли йўқотишлардан бири афсонавий тадқиқотчи Ноам Шазеернинг кетиши бўлди. У 2000-йилдан бери компанияда фаолият юритиб келаётган эди. Қизиқарлиси шундаки, Google яқинда Шазеерни қайтариш учун у асос солган Character.AI стартапини 2,7 миллиард долларга сотиб олган эди. Бироқ, кўп ўтмай Шазеер асосий рақиб — OpenAI жамоасига қўшилишини эълон қилди.

Яна бир кутилмаган зарба Google DeepMind директори Джон Жумпернинг истеъфоси бўлди. Таъкидлаш жоизки, Жумпер оқсил тузилмаларини башорат қилувчи AlphaFold тизими устидаги ишлари учун 2024-йилда Кимё бўйича Нобел мукофотига лойиқ кўрилган эди. У ҳам ўз фаолиятини Anthropic таркибида давом эттиришини маълум қилди. Бундай даражадаги мутахассисларнинг кетиши Google ичидаги муҳит ва стратегик йўналишлар борасида саволлар туғдирмоқда.

Рақобатнинг янги босқичи

Экспертларнинг фикрича, OpenAI ва Anthropic каби компаниялар ҳозирда ўз акцияларини оммавий савдога (IPO) чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Бу эса энг иқтидорли муҳандис ва олимларни жалб қилишда кучли восита бўлиб хизмат қилмоқда. Google каби барқарор гигантлардан кўра, тез ўсаётган стартапларнинг акциядорига айланиш молиявий жиҳатдан жозибадорроқ кўриниши мумкин.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий дастурчилар учун ҳам ушбу жараёнлар аҳамиятли. Зеро, Gemini ва ChatGPT ўртасидаги рақобат сунъий интеллект воситаларининг ўзбек тилидаги сифатига бевосита таъсир қилади. Кучли кадрларнинг рақиблар қўлига ўтиши Google маҳсулотларининг ривожланиш суръатини секинлаштириши, OpenAI ва Anthropic имкониятларини эса янада кенгайтириши мумкин.

Ҳозирча Google раҳбарияти ушбу кетишлар юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилмоқда. Бироқ, технология оламидаги кадрлар уруши янги босқичга чиққани аниқ. Компания ўзининг интеллектуал мулки ва энг яхши ақлларини сақлаб қолиш учун янги стратегиялар ишлаб чиқишига тўғри келади.

GoogleСунъий IntelлектOpenAIAnthropicGemini
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиСунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиБугун, 02:54Киберхавфсизликда янги давр: Пасскейс технологиясини жорий этмаган компаниялар рўйхатиКиберхавфсизликда янги давр: Пасскейс технологиясини жорий этмаган компаниялар рўйхатиБугун, 02:28Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 дизайни ва техник жиҳатлари маълум бўлдиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2 дизайни ва техник жиҳатлари маълум бўлдиБугун, 02:28Tata Electronics тизимида йирик киберҳужум: Apple ва Tesla ҳужжатлари тарқалиб кетган бўлиши мумкинTata Electronics тизимида йирик киберҳужум: Apple ва Tesla ҳужжатлари тарқалиб кетган бўлиши мумкинБугун, 01:52NASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқладиNASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқладиБугун, 01:25Сунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқдаСунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқдаБугун, 01:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди