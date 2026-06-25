Киберхавфсизликда янги давр: Пасскейс технологиясини жорий этмаган компаниялар рўйхати

·20·Техно
Киберхавфсизликда янги давр: Пасскейс технологиясини жорий этмаган компаниялар рўйхати

Рақамли дунёда аккаунтларни хакерлик ҳужумларидан ҳимоя қилишнинг энг ишончли усули ҳисобланган пасскейс (кириш калитлари) технологияси оммалашиб бормоқда. Бироқ, соҳа мутахассисларининг фикрича, кўплаб йирик сервислар ҳали ҳам ушбу стандартга ўтишга шошилмаяпти. Янги ташкил этилган whynopasskeys.com лойиҳаси фойдаланувчиларга замонавий ҳимоя усулини тақдим этмаётган компанияларни очиқчасига танқид қилиб, уларнинг рўйхатини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Пасскейс анъанавий пароллардан кўра анча хавфсизроқ ҳисобланади, чунки улар бевосита фойдаланувчининг қурилмасида яратилади ва маълум бир веб-сайт ёки иловага боғланади. Ушбу технология Фасе ИД, Тоуч ИД каби биометрик маълумотлар ёки жисмоний хавфсизлик калитларига таянади. Энг муҳими, фойдаланувчи мураккаб паролларни эслаб қолиши шарт эмас, бу эса фишинг (маълумотларни ўғирлаш) хавфини деярли нолга туширади.

Нега айрим гигантлар рўйхатда?

TechCrunch нашри хабарига кўра, бугунги кунда ҳар тўртта йирик иловадан бири ҳали ҳам пасскейс тизимини қўллаб-қувватламайди. Қизиғи шундаки, ушбу "қора рўйхат"дан Instagram, Netflix ва Spotify каби бутун дунёга машҳур сервислар жой олган. Масалан, Meta таркибидаги Facebook ва WhatsApp иловаларида бу функция мавжуд бўлса-да, Instagram фойдаланувчилари фақатгина аккаунтларини Facebook'ка боғлаган ҳолдагина ушбу имкониятдан фойдаланишлари мумкин.

Лойиҳа асосчиси, таниқли киберхавфсизлик тадқиқотчиси Скотт Хелме (Скотт Ҳелме) ўз блогида ушбу сайтни яратишдан мақсад компанияларга босим ўтказиш эканини таъкидлади. "Рўйхатлар ҳайратланарли даражада самарали мотиватор ҳисобланади. Ҳеч ким бундай рўйхатда бўлишни хоҳламайди", — деб ёзади эксперт. Унинг фикрича, очиқ танқид компанияларни фойдаланувчилар хавфсизлиги ҳақида қайғуришга мажбур қилади.

Пешқадамлар ва ортда қолаётганлар

Ҳозирда Apple, Google ва Microsoft каби технология гигантлари пасскейс технологиясини тўлиқ жорий этиб, хавфсизлик масаласида ўрнак бўлмоқда. Ушбу компаниялар фойдаланувчиларга пароллардан бутунлай воз кечиш ва фақат биометрик маълумотлар орқали тизимга кириш имконини тақдим этмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу технология жуда муҳим, чунки у аккаунтларни ўғирлашга қаратилган фишинг ҳужумларидан ишончли ҳимоя қилади.

Пасскейс технологиясининг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:

  • Паролларни эслаб қолиш ва сақлаш зарурати йўқлиги;
  • Биометрик ҳимоя (бармоқ изи ёки юз сканери) орқали тезкор кириш;
  • Хакерлар масофадан туриб калитларни ўғирлай олмаслиги;
  • Қурилманинг ўзида хавфсиз сақланиши.
Ҳозирча Netflix ва Spotify каби сервислар нима сабабдан ушбу стандартни жорий этмаётгани бўйича расмий изоҳ бергани йўқ. Мутахассислар яқин йилларда пароллар ўтмишга айланишини ва барча йирик платформалар пасскейс тизимига ўтишга мажбур бўлишини башорат қилмоқда. Фойдаланувчиларга эса ўз маълумотларини ҳимоя қилиш учун имкон қадар ушбу янги стандартни қўллаб-қувватловчи сервислар ва икки босқичли аутентификациядан фойдаланиш тавсия этилади.

ТехнологияКиберхавфсизликПасскейсInstagramApple
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаGoogle сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаБугун, 02:59Сунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиСунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиБугун, 02:54Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 дизайни ва техник жиҳатлари маълум бўлдиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2 дизайни ва техник жиҳатлари маълум бўлдиБугун, 02:28Tata Electronics тизимида йирик киберҳужум: Apple ва Tesla ҳужжатлари тарқалиб кетган бўлиши мумкинTata Electronics тизимида йирик киберҳужум: Apple ва Tesla ҳужжатлари тарқалиб кетган бўлиши мумкинБугун, 01:52NASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқладиNASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқладиБугун, 01:25Сунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқдаСунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқдаБугун, 01:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди