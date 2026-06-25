Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 дизайни ва техник жиҳатлари маълум бўлди

·29·Техно
Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 дизайни ва техник жиҳатлари маълум бўлди

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги премиум тоифадаги ақлли соати — Galaxy Watch Ultra 2 моделини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Тармоқларда янги қурилманинг юқори сифатли рендер тасвирлари пайдо бўлди. Ушбу сизиб чиққан маълумотлар нафақат соатнинг ташқи кўринишини, балки унинг бир қатор техник хусусиятларини ҳам тасдиқламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилма тасвирларини машҳур инсайдер Evan Blass (Эвлеакс) эълон қилди. Эътиборли жиҳати шундаки, Бласс аввалроқ инсайдерлик фаолиятини тўхтатишини эълон қилган эди, бироқ Samsung компаниясининг янги флагмани ҳақидаги маълумотлар уни яна майдонга қайтарди. Рендерларга кўра, Galaxy Watch Ultra 2 ўзининг ўзига хос бурчаклари юмалоқланган квадрат шаклидаги корпусини сақлаб қолган, бироқ дизайнда Galaxy Watch Классик сериясига хос элементлар ҳам кўзга ташланади.

Дизайндаги ўзгаришлар ва янги тугмалар

Янги моделдаги энг катта ўзгаришлардан бири — юмалоқ AMOLED-дисплей атрофида 1 дан 12 гача бўлган рақамли шкаланинг пайдо бўлишидир. Бу кўпчилик фойдаланувчилар соғинган айланувчи безел (ҳалқа) механизмининг қайтишидан далолат бериши мумкин. Ҳозирча бу маълумот расман тасдиқланмаган бўлса-да, дизайн элементлари шунга ишора қилмоқда.

Шунингдек, соат корпусининг ўнг томонида учта жисмоний тугма жойлашган бўлиб, улардан бири ёрқин тўқ сариқ рангдаги Қуикк Буттон тугмасидир. Ушбу тугма фойдаланувчига турли функцияларни тезкор ишга тушириш имконини беради. Қурилманинг орқа қисмидаги ёзувларга кўра, соат 47 мм ўлчамдаги корпус, сапфир ҳимоя ойнаси, ЛТE алоқа модули, ГПС ва 10 АТМ даражасидаги сувдан ҳимоя тизимига эга бўлади.

Техник қувват ва тақдимот санаси

Дастлабки маълумотларга кўра, Galaxy Watch Ultra 2 янги авлод Qualcomm Snapdragon Веар Элите платформасида ишлайди. Бу эса қурилманинг энергия самарадорлиги ва тезкорлигини сезиларли даражада оширади. Шунингдек, соатга 800 мА/соат сиғимли кенгайтирилган аккумулятор ўрнатилиши кутилмоқда, бу эса узоқ вақт давомида қувватсиз ишлашни таъминлайди.

Samsung ўзининг янги маҳсулотларини 22-июль куни Лондонда бўлиб ўтадиган тадбирда намойиш этиши кутилмоқда. Ушбу тадбирда Galaxy Watch Ultra 2 билан бир қаторда қуйидаги қурилмалар ҳам тақдим этилиши режалаштирилган:

  • Galaxy Watch 9 сериясидаги ақлли соатлар;
  • Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Фолд 8 Ultra букламафонлари;
  • Galaxy Z Флип 8 смартфони.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Evan Blass шу вақтга қадар Sony Xperia 5 ИИ, Galaxy Note20 ҳамда Xiaomi 12 каби кўплаб қурилмалар ҳақида аниқ маълумотларни расмий тақдимотдан аввал эълон қилган ишончли манба ҳисобланади. Ўзбекистон бозорида ушбу қурилмалар расмий сотувлар бошланганидан сўнг қисқа муддат ичида пайдо бўлиши кутилмоқда.

SamsungGalaxy Watch UltraТехнологияСмарт-соатГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаGoogle сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаБугун, 02:59Сунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиСунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиБугун, 02:54Киберхавфсизликда янги давр: Пасскейс технологиясини жорий этмаган компаниялар рўйхатиКиберхавфсизликда янги давр: Пасскейс технологиясини жорий этмаган компаниялар рўйхатиБугун, 02:28Tata Electronics тизимида йирик киберҳужум: Apple ва Tesla ҳужжатлари тарқалиб кетган бўлиши мумкинTata Electronics тизимида йирик киберҳужум: Apple ва Tesla ҳужжатлари тарқалиб кетган бўлиши мумкинБугун, 01:52NASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқладиNASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқладиБугун, 01:25Сунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқдаСунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқдаБугун, 01:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди