Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 дизайни ва техник жиҳатлари маълум бўлди
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги премиум тоифадаги ақлли соати — Galaxy Watch Ultra 2 моделини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Тармоқларда янги қурилманинг юқори сифатли рендер тасвирлари пайдо бўлди. Ушбу сизиб чиққан маълумотлар нафақат соатнинг ташқи кўринишини, балки унинг бир қатор техник хусусиятларини ҳам тасдиқламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилма тасвирларини машҳур инсайдер Evan Blass (Эвлеакс) эълон қилди. Эътиборли жиҳати шундаки, Бласс аввалроқ инсайдерлик фаолиятини тўхтатишини эълон қилган эди, бироқ Samsung компаниясининг янги флагмани ҳақидаги маълумотлар уни яна майдонга қайтарди. Рендерларга кўра, Galaxy Watch Ultra 2 ўзининг ўзига хос бурчаклари юмалоқланган квадрат шаклидаги корпусини сақлаб қолган, бироқ дизайнда Galaxy Watch Классик сериясига хос элементлар ҳам кўзга ташланади.
Дизайндаги ўзгаришлар ва янги тугмаларЯнги моделдаги энг катта ўзгаришлардан бири — юмалоқ AMOLED-дисплей атрофида 1 дан 12 гача бўлган рақамли шкаланинг пайдо бўлишидир. Бу кўпчилик фойдаланувчилар соғинган айланувчи безел (ҳалқа) механизмининг қайтишидан далолат бериши мумкин. Ҳозирча бу маълумот расман тасдиқланмаган бўлса-да, дизайн элементлари шунга ишора қилмоқда.
Шунингдек, соат корпусининг ўнг томонида учта жисмоний тугма жойлашган бўлиб, улардан бири ёрқин тўқ сариқ рангдаги Қуикк Буттон тугмасидир. Ушбу тугма фойдаланувчига турли функцияларни тезкор ишга тушириш имконини беради. Қурилманинг орқа қисмидаги ёзувларга кўра, соат 47 мм ўлчамдаги корпус, сапфир ҳимоя ойнаси, ЛТE алоқа модули, ГПС ва 10 АТМ даражасидаги сувдан ҳимоя тизимига эга бўлади.
Техник қувват ва тақдимот санасиДастлабки маълумотларга кўра, Galaxy Watch Ultra 2 янги авлод Qualcomm Snapdragon Веар Элите платформасида ишлайди. Бу эса қурилманинг энергия самарадорлиги ва тезкорлигини сезиларли даражада оширади. Шунингдек, соатга 800 мА/соат сиғимли кенгайтирилган аккумулятор ўрнатилиши кутилмоқда, бу эса узоқ вақт давомида қувватсиз ишлашни таъминлайди.
Samsung ўзининг янги маҳсулотларини 22-июль куни Лондонда бўлиб ўтадиган тадбирда намойиш этиши кутилмоқда. Ушбу тадбирда Galaxy Watch Ultra 2 билан бир қаторда қуйидаги қурилмалар ҳам тақдим этилиши режалаштирилган:
- Galaxy Watch 9 сериясидаги ақлли соатлар;
- Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Фолд 8 Ultra букламафонлари;
- Galaxy Z Флип 8 смартфони.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Evan Blass шу вақтга қадар Sony Xperia 5 ИИ, Galaxy Note20 ҳамда Xiaomi 12 каби кўплаб қурилмалар ҳақида аниқ маълумотларни расмий тақдимотдан аввал эълон қилган ишончли манба ҳисобланади. Ўзбекистон бозорида ушбу қурилмалар расмий сотувлар бошланганидан сўнг қисқа муддат ичида пайдо бўлиши кутилмоқда.
…