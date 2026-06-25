Челси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкин

·0·Спорт
Челси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкин

Лондоннинг Челси клуби ўз таркибини жиддий равишда қайта кўриб чиқишда давом этмоқда. Жамоанинг ўнг қанот ҳимоячиси Мало Густо жорий ёзги трансфер ойнасида Стамфорд Бридгени тарк этиш вариантларини кўриб чиқаётгани ҳақида хабарлар тарқалди. Клуб раҳбарияти эса франциялик футболчи учун 75 миллион фунт стерлинг миқдорида катта нарх белгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

23 ёшли Густо 2023-йилда Лион клубидан тахминан 31 миллион фунт эвазига Лондон клубига кўчиб ўтган эди. Бироқ Челси томонидан амалга оширилаётган янги трансфер сиёсати ва таркибдаги ўзгаришлар футболчининг жамоадаги келажагини сўроқ остида қолдирмоқда. Goal.com нашрининг маълум қилишича, клуб Аталанта ҳимоячиси Марко Палестра трансфери бўйича 43 миллион фунтлик келишувга эришгани Густонинг кетиш истагини янада кучайтирган.

Айни дамда Мало Густонинг вакиллари бир қатор йирик клублар билан музокаралар олиб боришни бошлаб юборган. Қизиқарли томони шундаки, ушбу рўйхатда Англия чемпиони Манчестер Сити ҳам бор. Манчестер Сити раҳбарияти ўнг қанот ҳимоясини кучайтириш мақсадида Густо вариантини кўриб чиқмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, футболчи ўзининг собиқ мураббийи Энзо Мареска билан яна бир бор ҳамкорлик қилиш имкониятига эга бўлади.

Трансфер бозоридаги молиявий тўсиқлар

Манчестер Сити таркибида Матеус Нунес ушбу позицияда муваффақиятли ўйин кўрсатаётган бўлса-да, Пеп Гуардиола жамоаси табиий ўнг қанот ҳимоячисига эҳтиёж сезмоқда. Бироқ BBC хабарига кўра, Челси сўраётган 75 миллион фунтлик товон пули трансфер учун асосий тўсиқ бўлиши мумкин. Шаҳарликлар ёш ва иқтидорли ҳимоячини ўз сафига қўшиб олишни истаса-да, бундай юқори нарх музокараларни қийинлаштириши аниқ.

Челси клубининг бундай юқори нарх белгилаши замирида молиявий мувозанатни тиклаш истаги ётибди. Ўтган мавсумда Премер-лигада 10-ўринни эгаллаб, еврокубоклардан қуруқ қолган Лондон жамоаси молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилиш учун футболчилар сотувидан маблағ ишлаб олиши зарур. Шу сабабли ҳам клуб бир қатор етакчи ўйинчиларини сотишга тайёр турибди.

Мало Густодан ташқари, жамоанинг бошқа ҳимоячилари — Тревоҳ Чалобаҳ, Тосин Адарабиоё ва Уэсли Фофана каби футболчиларнинг ҳам келажаги ноаниқлигича қолмоқда. Аввалроқ клуб Марк Кукурелла трансферидан 52 миллион фунт ишлаб олган эди. Эндиликда навбат таркибни янада ихчамлаштириш ва янги харидлар учун жой бўшатишга келган кўринади.

Ушбу трансфер амалга ошса, Мало Густо учун Премер-лиганинг бошқа бир гранд жамоасида ўзини кўрсатиш учун янги саҳифа очилади. Челси эса ўз навбатида таркибни ёшартириш ва молиявий ҳолатни барқарорлаштириш йўлидаги навбатдаги қадамни ташлайди.

ЧелсиМало ГустоМанчестер СитиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Бугун, 00:39Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?Бугун, 00:31Португалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиПортугалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиБугун, 00:23Нуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиНуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиБугун, 00:17Энтони Эланга Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашдан нималарни ўрганганини очиқладиЭнтони Эланга Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашдан нималарни ўрганганини очиқладиБугун, 00:14Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабатиКриштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабатиКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...