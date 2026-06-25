Челси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкин
Лондоннинг Челси клуби ўз таркибини жиддий равишда қайта кўриб чиқишда давом этмоқда. Жамоанинг ўнг қанот ҳимоячиси Мало Густо жорий ёзги трансфер ойнасида Стамфорд Бридгени тарк этиш вариантларини кўриб чиқаётгани ҳақида хабарлар тарқалди. Клуб раҳбарияти эса франциялик футболчи учун 75 миллион фунт стерлинг миқдорида катта нарх белгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
23 ёшли Густо 2023-йилда Лион клубидан тахминан 31 миллион фунт эвазига Лондон клубига кўчиб ўтган эди. Бироқ Челси томонидан амалга оширилаётган янги трансфер сиёсати ва таркибдаги ўзгаришлар футболчининг жамоадаги келажагини сўроқ остида қолдирмоқда. Goal.com нашрининг маълум қилишича, клуб Аталанта ҳимоячиси Марко Палестра трансфери бўйича 43 миллион фунтлик келишувга эришгани Густонинг кетиш истагини янада кучайтирган.
Айни дамда Мало Густонинг вакиллари бир қатор йирик клублар билан музокаралар олиб боришни бошлаб юборган. Қизиқарли томони шундаки, ушбу рўйхатда Англия чемпиони Манчестер Сити ҳам бор. Манчестер Сити раҳбарияти ўнг қанот ҳимоясини кучайтириш мақсадида Густо вариантини кўриб чиқмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, футболчи ўзининг собиқ мураббийи Энзо Мареска билан яна бир бор ҳамкорлик қилиш имкониятига эга бўлади.
Трансфер бозоридаги молиявий тўсиқларМанчестер Сити таркибида Матеус Нунес ушбу позицияда муваффақиятли ўйин кўрсатаётган бўлса-да, Пеп Гуардиола жамоаси табиий ўнг қанот ҳимоячисига эҳтиёж сезмоқда. Бироқ BBC хабарига кўра, Челси сўраётган 75 миллион фунтлик товон пули трансфер учун асосий тўсиқ бўлиши мумкин. Шаҳарликлар ёш ва иқтидорли ҳимоячини ўз сафига қўшиб олишни истаса-да, бундай юқори нарх музокараларни қийинлаштириши аниқ.
Челси клубининг бундай юқори нарх белгилаши замирида молиявий мувозанатни тиклаш истаги ётибди. Ўтган мавсумда Премер-лигада 10-ўринни эгаллаб, еврокубоклардан қуруқ қолган Лондон жамоаси молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилиш учун футболчилар сотувидан маблағ ишлаб олиши зарур. Шу сабабли ҳам клуб бир қатор етакчи ўйинчиларини сотишга тайёр турибди.
Мало Густодан ташқари, жамоанинг бошқа ҳимоячилари — Тревоҳ Чалобаҳ, Тосин Адарабиоё ва Уэсли Фофана каби футболчиларнинг ҳам келажаги ноаниқлигича қолмоқда. Аввалроқ клуб Марк Кукурелла трансферидан 52 миллион фунт ишлаб олган эди. Эндиликда навбат таркибни янада ихчамлаштириш ва янги харидлар учун жой бўшатишга келган кўринади.
Ушбу трансфер амалга ошса, Мало Густо учун Премер-лиганинг бошқа бир гранд жамоасида ўзини кўрсатиш учун янги саҳифа очилади. Челси эса ўз навбатида таркибни ёшартириш ва молиявий ҳолатни барқарорлаштириш йўлидаги навбатдаги қадамни ташлайди.
…