Tata Electronics тизимида йирик киберҳужум: Apple ва Tesla ҳужжатлари тарқалиб кетган бўлиши мумкин

·0·Техно
Tata Electronics тизимида йирик киберҳужум: Apple ва Tesla ҳужжатлари тарқалиб кетган бўлиши мумкин

Ҳиндистоннинг энг йирик технологик гигантларидан бири бўлган Tata Electronics компанияси ўз тизимларига киберҳужум уюштирилганини расман тасдиқлади. Ушбу ҳодиса натижасида глобал технология бозорининг етакчилари — Apple ва Tesla компанияларига тегишли махфий маълумотлар тармоққа сизиб чиққан бўлиши мумкинлиги хавотирларни келтириб чиқармоқда. Ҳозирда мутахассислар ўғирланган маълумотлар кўламини ўрганишмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хакерлик форумларида пайдо бўлган маълумотларга кўра, ўғирланган файлларнинг умумий ҳажми 630 GB дан ошади. Бу массив 204 300 дан ортиқ файлни ўз ичига олган бўлиб, улар орасида Apple етказиб берувчиларининг техник спецификациялари ва Tesla ишлаб чиқариш жараёнига оид ҳужжатлар борлиги айтилмоқда. TechCrunch нашри ушбу маълумотларнинг бир қисмини ўрганиб чиқиб, уларнинг ҳақиқийлиги эҳтимоли юқори эканлигини маълум қилди.

Киберҳужум тафсилотлари ва компания муносабати

Киберхавфсизлик бўйича эксперт Ражшехар Ражаҳариа таъкидлашича, сизиб чиққан маълумотлар орасида Outlook электрон почта хизмати ёзишмалари, SAP тизимлари материаллари ва Tata Electronics мижозларига тегишли лойиҳа ҳужжатлари мавжуд. Tata Electronics вакили компания бир неча ҳафта олдин тизимларда шубҳали фаолликни аниқлагани ва дарҳол чоралар кўрганини тасдиқлади.

Компания раҳбарияти ушбу ҳодиса операцион фаолиятга, яни заводларнинг ишлашига таъсир қилмаганини таъкидламоқда. Бироқ, айнан қайси маълумотлар ўғирлангани, қанча ходим ёки ҳамкор ташкилотлар зарар кўргани ҳақида батафсил маълумот берилмади. Шунингдек, Apple ва Tesla каби йирик мижозлар бу ҳақда расман огоҳлантирилганми ёки йўқ — бу савол ҳам ҳозирча очиқ қолмоқда.

Ҳиндистоннинг глобал таъминот занжиридаги ўрни

Ушбу киберҳужум стратегик жиҳатдан жуда нозик вақтда юз берди. Сўнгги йилларда Apple, ASML, Intel ва Qualcomm каби компаниялар ўз ишлаб чиқариш қувватларини Хитойдан ташқарига, хусусан, Ҳиндистонга кўчиришга ҳаракат қилмоқда. Tata Electronics ушбу жараёнда асосий бўғин бўлиб, у 2023 йилда Вистрон активларини сотиб олиш орқали iPhone йиғувчи биринчи Ҳиндистон компаниясига айланган эди.

Reuters агентлиги хабарига кўра, Apple аллақачон мазкур ҳолат бўйича ўзининг мустақил суриштирув ишларини бошлаб юборган. Хакерлар ўғирланган маълумотлар эвазига товон пули талаб қилаётгани ҳақида ҳам норасмий маълумотлар мавжуд. Tata Group таркибига кирувчи ушбу корхона 2024 йилда Tesla билан яримўтказгичлар етказиб бериш бўйича ҳам шартнома имзолаган эди.

Мазкур воқеа глобал технологик занжирлар янги ҳудудларга кўчирилаётган бир пайтда киберхавфсизлик масаласи нақадар муҳим эканини яна бир бор исботлади. Apple ва Tesla ҳозирча вазият бўйича расмий баёнот беришдан тийилмоқда, бироқ экспертлар бу ҳодиса Ҳиндистоннинг ишлаб чиқариш маркази сифатидаги нуфузига таъсир қилиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.

AppleTeslaTata ElectronicsКиберҳужумТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқладиNASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқладиБугун, 01:25Сунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқдаСунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқдаБугун, 01:20Россиянинг тўлиқ маҳаллийлаштирилган СЖ-100 самолёти 2027-йилда сертификат оладиРоссиянинг тўлиқ маҳаллийлаштирилган СЖ-100 самолёти 2027-йилда сертификат оладиБугун, 00:54Слате компанияси ҳамёнбоп электромобил-пикапи учун янги турдаги аккумулятор танладиСлате компанияси ҳамёнбоп электромобил-пикапи учун янги турдаги аккумулятор танладиБугун, 00:29Россиянинг янгиланган СЖ-100 самолёти синовлари якуний босқичга кирдиРоссиянинг янгиланган СЖ-100 самолёти синовлари якуний босқичга кирдиБугун, 00:27OpenAI ўзининг илк Жалапено процессорини тақдим этди: NVIDIA учун жиддий рақобатчиOpenAI ўзининг илк Жалапено процессорини тақдим этди: NVIDIA учун жиддий рақобатчиКеча, 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди