Сунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатди

·0·Техно
Сунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатди

Сўнгги вақтларда сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал ривожланиши кўплаб касб эгалари, айниқса, дастурчилар орасида жиддий хавотир уйғотмоқда. Кўпчилик AI код ёзишни ўрганиб, муҳандислар ўрнини эгаллашини башорат қилган эди. Бироқ, сўнгги статистик маълумотлар бу тахминлар амалиётда ўзини оқламаётганини, аксинча, муҳандислик касби барча соҳалар ичида энг чидамли бўлиб чиқаётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

SignalФире венчур компанияси томонидан ўтказилган кенг кўламли тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, 2025-йилда муҳандислик йўналиши бўйича ишга қабул қилиш кўрсаткичлари бошқа соҳаларга қараганда анча барқарор қолган. Тадқиқотчилар 80 миллиондан ортиқ компаниядаги миллионлаб ходимларнинг карьера йўлини таҳлил қилиб, кутилмаган хулосага келишди: AI муҳандисларни сиқиб чиқармаяпти, балки уларга бўлган талабни янада оширмоқда.

Катта технологик компаниялардаги вазият

Гарчи йирик технологик гигантларда умумий ишга қабул қилиш ҳажми 2019-йилга нисбатан 25 фоизга камайган бўлса-да, муҳандислик лавозимлари учун бу кўрсаткич атиги 11 фоизга тушган. SignalФире маълумотларига кўра, дунёнинг энг йирик 12 та технологик компанияси (Теч Мажорс), жумладан Алпҳабет, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, NVIDIA ва Tesla каби гигантларда 2025-йилда жами ишга олинган ходимларнинг 55 фоизини айнан муҳандислар ташкил этган.

Таққослаш учун, 2019-йилда бу кўрсаткич 46 фоизга тенг эди. Бу шуни англатадики, компаниялар иқтисодий қийинчиликлар ва штатларни қисқартириш даврида ҳам айнан техник мутахассисларни сақлаб қолишга ва янгиларини жалб қилишга кўпроқ урғу бермоқда. Стартуп лойиҳаларда эса вазият янада ижобий — янги ташкил этилган компаниялар 2019-йилга қараганда 7 фоиз кўпроқ муҳандисни ишга ёллаган.

Нега башоратлар амалга ошмади?

Чалленгер, Грай & Чристмас консалтинг фирмаси май ойидаги ишдан бўшатишларнинг асосий сабаби сифатида АИни кўрсатган эди. Назарий жиҳатдан, AI воситалари код ёзиш жараёнини тезлаштиргани сабабли, бир муҳандис илгари бир неча киши бажарган ишни қила олиши керак эди. Аммо амалиётда бу технологиялар инсон меҳнатини алмаштиришдан кўра, мураккаброқ вазифаларни ҳал қилиш учун қўшимча воситага айланди.

SignalФире тадқиқот бўлими раҳбари Ашер Бантоккнинг таъкидлашича, агар AI ҳақиқатан ҳам муҳандислар ўрнини боса олганида, ҳозирги қисқартиришлар даврида биринчи навбатда айнан муҳандислик штатлари кескин камайган бўлар эди. Бироқ, рақамлар бунинг аксини исботламоқда. Ҳозирда муҳандислар сони бошқа барча функционал йўналишларга қараганда тезроқ ўсмоқда.

Ҳатто сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири Anthropic раҳбари Dario Amodei ўтган йили AI беш йил ичида оқ ёқалилар иш ўринларининг ярмини йўқ қилиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган бўлса-да, компаниянинг иқтисодиёт бўлими раҳбари Петер МкКрорй ҳозирча меҳнат бозорида АИнинг салбий таъсири сезилмаётганини тан олди. Ўзбекистон бозорида ҳам юқори малакали дастурчиларга бўлган талаб сақланиб қолаётгани глобал тенденциянинг бир қисмидир.

AIТехнологияМуҳандисликИш ўринлариSignalФире
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаGoogle сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаБугун, 02:59Киберхавфсизликда янги давр: Пасскейс технологиясини жорий этмаган компаниялар рўйхатиКиберхавфсизликда янги давр: Пасскейс технологиясини жорий этмаган компаниялар рўйхатиБугун, 02:28Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 дизайни ва техник жиҳатлари маълум бўлдиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2 дизайни ва техник жиҳатлари маълум бўлдиБугун, 02:28Tata Electronics тизимида йирик киберҳужум: Apple ва Tesla ҳужжатлари тарқалиб кетган бўлиши мумкинTata Electronics тизимида йирик киберҳужум: Apple ва Tesla ҳужжатлари тарқалиб кетган бўлиши мумкинБугун, 01:52NASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқладиNASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқладиБугун, 01:25Сунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқдаСунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқдаБугун, 01:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди