Неймарнинг отасидан таъсирли мурожаат: Бразилиялик юлдуз катта футболга қайтмоқда
Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар узоқ танаффусдан сўнг сафга қайтишга яқин турибди. Футболчининг отаси ўғлининг майдонга қайтиши арафасида ижтимоий тармоқлар орқали барчани тўлқинлантириб юборган мотивацион видеони эълон қилди. Ушбу мурожаат нафақат футболчи, балки бутун Бразилия халқи учун ўзига хос далда бўлиб хизмат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Неймарнинг отаси ўзининг Instagram саҳифасида улашган видеода футболчининг кийиниш хонасида жамоадошларига қарата айтган оташин нутқи акс этган. Унда Неймар болалигидан отасидан олган энг муҳим сабоғини ёдга олади. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу кадрлар 2025-йил май ойида Кингс Леагуе Бразил финали вақтида ёзиб олинган бўлиб, ҳозирги вазиятда яна долзарблик касб этмоқда.
"Отам менга ҳар доим бир гапни такрорларди: 'Ўғлим, югур, борингни бер, майдонга ҳаётингдаги охирги ўйиндек туш'. Шундай экан, биродарларим, худди умрингизнинг сўнгги кунидек ҳаракат қилинг", — дейди Неймар видеода. Ушбу сўзлар Бразилия терма жамоасининг Шотландияга қарши кечадиган муҳим учрашуви олдидан футболчиларнинг руҳиятини кўтаришга хизмат қилиши кутилмоқда.
Жароҳатдан кейинги қайтишҲозирда 34 ёшни қарши олган Неймар жорий йилнинг 17-май куни Сантос сафида "Коритиба"га қарши ўйинда болдиридан жароҳат олган эди. Ўшанда кўпчилик тажрибали ҳужумчининг халқаро турнирларда иштирок этиши сўроқ остида қолганидан хавотирга тушганди. Бироқ Маямида ўтган тикланиш жараёнлари муваффақиятли якунланиб, шифокорлар унга ўйнашга рухсат беришди.
Маълумотларга кўра, Неймар Шотландияга қарши баҳсда захира ўриндиғидан жой олади. Гарчи у асосий таркибда тушмаса-да, унинг қайтиши ва кийиниш хонасидаги мавжудлиги "Селесао" учун улкан психологик устунлик тақдим этади. Бразилия терма жамоаси ушбу учрашув орқали турнирнинг кейинги босқичига йўлланмани нақд қилишни мақсад қилган.
Неймарнинг отаси томонидан тайёрланган видеороликда футболчининг терма жамоадаги энг ёрқин лаҳзалари, жумладан, 2022-йилги Жаҳон чемпионати чорак финалида Хорватия дарвозасига урган маҳоратли голи ҳам ўрин олган. Бу кадрлар Неймарнинг Бразилия футболи учун нақадар муҳим фигура эканлигини яна бир бор эслатиб туради.
Ҳозирда ўз ватанида Сантос клуби шарафини ҳимоя қилаётган бўлса-да, Неймар ҳамон терма жамоанинг асосий етакчиси ва талисмани бўлиб қолмоқда. Унинг ҳар бир ҳаракати ва майдонга қайтиши миллионлаб мухлислар томонидан катта ҳаяжон билан кутилмоқда. Шотландия билан ўйин Неймар учун янги зафарли йўлнинг бошланиши бўлиши мумкин.
…