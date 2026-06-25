Неймарнинг отасидан таъсирли мурожаат: Бразилиялик юлдуз катта футболга қайтмоқда

·0·Спорт
Неймарнинг отасидан таъсирли мурожаат: Бразилиялик юлдуз катта футболга қайтмоқда

Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар узоқ танаффусдан сўнг сафга қайтишга яқин турибди. Футболчининг отаси ўғлининг майдонга қайтиши арафасида ижтимоий тармоқлар орқали барчани тўлқинлантириб юборган мотивацион видеони эълон қилди. Ушбу мурожаат нафақат футболчи, балки бутун Бразилия халқи учун ўзига хос далда бўлиб хизмат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Неймарнинг отаси ўзининг Instagram саҳифасида улашган видеода футболчининг кийиниш хонасида жамоадошларига қарата айтган оташин нутқи акс этган. Унда Неймар болалигидан отасидан олган энг муҳим сабоғини ёдга олади. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу кадрлар 2025-йил май ойида Кингс Леагуе Бразил финали вақтида ёзиб олинган бўлиб, ҳозирги вазиятда яна долзарблик касб этмоқда.

"Отам менга ҳар доим бир гапни такрорларди: 'Ўғлим, югур, борингни бер, майдонга ҳаётингдаги охирги ўйиндек туш'. Шундай экан, биродарларим, худди умрингизнинг сўнгги кунидек ҳаракат қилинг", — дейди Неймар видеода. Ушбу сўзлар Бразилия терма жамоасининг Шотландияга қарши кечадиган муҳим учрашуви олдидан футболчиларнинг руҳиятини кўтаришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Жароҳатдан кейинги қайтиш

Ҳозирда 34 ёшни қарши олган Неймар жорий йилнинг 17-май куни Сантос сафида "Коритиба"га қарши ўйинда болдиридан жароҳат олган эди. Ўшанда кўпчилик тажрибали ҳужумчининг халқаро турнирларда иштирок этиши сўроқ остида қолганидан хавотирга тушганди. Бироқ Маямида ўтган тикланиш жараёнлари муваффақиятли якунланиб, шифокорлар унга ўйнашга рухсат беришди.

Маълумотларга кўра, Неймар Шотландияга қарши баҳсда захира ўриндиғидан жой олади. Гарчи у асосий таркибда тушмаса-да, унинг қайтиши ва кийиниш хонасидаги мавжудлиги "Селесао" учун улкан психологик устунлик тақдим этади. Бразилия терма жамоаси ушбу учрашув орқали турнирнинг кейинги босқичига йўлланмани нақд қилишни мақсад қилган.

Неймарнинг отаси томонидан тайёрланган видеороликда футболчининг терма жамоадаги энг ёрқин лаҳзалари, жумладан, 2022-йилги Жаҳон чемпионати чорак финалида Хорватия дарвозасига урган маҳоратли голи ҳам ўрин олган. Бу кадрлар Неймарнинг Бразилия футболи учун нақадар муҳим фигура эканлигини яна бир бор эслатиб туради.

Ҳозирда ўз ватанида Сантос клуби шарафини ҳимоя қилаётган бўлса-да, Неймар ҳамон терма жамоанинг асосий етакчиси ва талисмани бўлиб қолмоқда. Унинг ҳар бир ҳаракати ва майдонга қайтиши миллионлаб мухлислар томонидан катта ҳаяжон билан кутилмоқда. Шотландия билан ўйин Неймар учун янги зафарли йўлнинг бошланиши бўлиши мумкин.

НеймарБразилияФутболСантосЖароҳат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлиш арафасидаЧелси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлиш арафасидаБугун, 02:53Марк Кукурелла Энзо Фернандезни Реал Мадридга чорламоқда: Трансфер амалга ошадими?Марк Кукурелла Энзо Фернандезни Реал Мадридга чорламоқда: Трансфер амалга ошадими?Бугун, 02:19Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ учун Италияда жиддий кураш бошландиЧелси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ учун Италияда жиддий кураш бошландиБугун, 01:56Марк Кукуреля Винисиус Жуниор учун «қора ишларни» бажаришга тайёрлигини билдирдиМарк Кукуреля Винисиус Жуниор учун «қора ишларни» бажаришга тайёрлигини билдирдиБугун, 01:30Челси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкинЧелси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкинБугун, 01:14Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Бугун, 00:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...