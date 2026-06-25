Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлиш арафасида

·0·Спорт
Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлиш арафасида

Лондоннинг Челси клуби янги мавсум олдидан таркибни тубдан ислоҳ қилиш жараёнини давом эттирмоқда. Жамоа раҳбарияти ҳимоя марказини мустаҳкамлаш мақсадида Кристал Пелас вакили Махенсе Лакроих номзодига жиддий эътибор қаратган. Ушбу трансфер Лондон клубининг ёзги трансфер ойнасидаги устувор вазифаларидан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Телеграпҳ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Челси тез орада Лакроих бўйича расмий таклиф билан чиқишга тайёрланмоқда. Клуб мутасаддилари 24 ёшли ҳимоячини Леви Колвилл билан рақобатлашадиган ва жамоа мудофаасини янги босқичга олиб чиқадиган идеал номзод сифатида кўришмоқда. Лакроих ўзининг жисмоний ҳолати ва Англия Премер-лигасидаги тажрибаси билан янги мураббий Хаби Алонсо тизимига мос келиши кутилмоқда.

Тревоҳ Чалобаҳ Италияга йўл олиши мумкин

Янги ҳимоячини сотиб олиш учун зарур маблағни шакллантириш мақсадида Челси ўз тарбияланувчиси Тревоҳ Чалобаҳни сотиб юборишга тайёр. Айни пайтда Англия терма жамоаси сафида бўлиб турган ҳимоячига Италия А Серияси вакили Комо клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда. Қизиғи шундаки, Комо бош мураббийи Сескк Фабрегас Чалобаҳ билан вақтида Челси сафида бирга тўп сурган ва унинг имкониятларини яхши билади.

Челси раҳбарияти Чалобаҳни таркибдан мажбуран чиқариб юбормоқчи эмас, бироқ молиявий барқарорликни сақлаш ва Лакроих трансферини молиялаштириш учун муносиб таклифларни кўриб чиқишга очиқ. Чалобаҳ аввалроқ Кристал Пелас сафида ижара асосида ҳаракат қилгани ҳам музокаралар жараёнида ўзига хос рол ўйнаши мумкин.

Катта ўзгаришлар остонасидаги жамоа

Лондонликлар таркибида фақат ҳимоя маркази эмас, балки бошқа позициялар ҳам қайта кўриб чиқилмоқда. Клуб аллақачон Марк Кукурелла трансфери бўйича Реал Мадрид билан келишувга эришган. Шунингдек, Аталанта вакили Марко Палестра билан шартнома имзоланиши кутилмоқда. Бу трансфер амалга ошса, ўнг қанот ҳимоячиси Мало Густо жамоани тарк этиши ва Манчестер Сити сафига қўшилиши мумкин.

Ҳужум чизиғини кучайтириш борасида ҳам ишлар тўхтагани йўқ. Челси Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс учун курашда давом этмоқда. Гарчи бу пойгада Арсенал фаворит сифатида кўрилаётган бўлса-да, кўклар сўнгги дақиқагача курашиш ниятида. Бундай кенг кўламли ўзгаришлар Хаби Алонсо даври бошланишидан олдин жамоани бутунлай янгилаш стратегиясининг бир қисмидир.

ЧелсиТрансферларАнглия Премер-лигасиФутбол ЯнгиликлариХаби Алонсо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймарнинг отасидан таъсирли мурожаат: Бразилиялик юлдуз катта футболга қайтмоқдаНеймарнинг отасидан таъсирли мурожаат: Бразилиялик юлдуз катта футболга қайтмоқдаБугун, 02:52Марк Кукурелла Энзо Фернандезни Реал Мадридга чорламоқда: Трансфер амалга ошадими?Марк Кукурелла Энзо Фернандезни Реал Мадридга чорламоқда: Трансфер амалга ошадими?Бугун, 02:19Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ учун Италияда жиддий кураш бошландиЧелси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ учун Италияда жиддий кураш бошландиБугун, 01:56Марк Кукуреля Винисиус Жуниор учун «қора ишларни» бажаришга тайёрлигини билдирдиМарк Кукуреля Винисиус Жуниор учун «қора ишларни» бажаришга тайёрлигини билдирдиБугун, 01:30Челси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкинЧелси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкинБугун, 01:14Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Бугун, 00:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...