Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ учун Италияда жиддий кураш бошланди
Лондоннинг Челси клуби тарбияланувчиси Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италия А Сериясида давом эттириши кутилмоқда. Англиялик ҳимоячи учун курашга нафақат чемпионатнинг янги иштирокчилари, балки амалдаги чемпионлар ҳам қўшилгани трансфер бозоридаги қизиқишни янада оширмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, А Сериянинг янги аъзоси Комо клуби 26 ёшли футболчи учун расмий таклиф билан чиққан. Собиқ юлдузлар Сескк Фабрегас бошқарувидаги ушбу жамоа келаси мавсумда Чемпионлар лигасида иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритган ва таркибни кучайтириш мақсадида Чалобаҳни асосий мақсад сифатида белгилаган.
Интер ва Комо ўртасидаги рақобатБироқ Комо учун бу трансфер осон кечмайди. Италиянинг амалдаги чемпиони Интер ҳам марказий ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш вариантини кўриб чиқмоқда. "Нераззурри" устози Кристиан Киву футболчининг Премер-лигадаги тажрибаси ва универсал хусусиятларини юқори баҳоламоқда. Чалобаҳ учун Чемпионлар лигасида тўп суриш имконияти Италияга кўчиб ўтишда асосий омил бўлиши мумкин.
Челси раҳбарияти ўз академияси битирувчисини сотишга қарши эмас. Ўтган мавсумда барча турнирларда 47 та ўйинда майдонга тушганига қарамай, клуб молиявий барқарорликни таъминлаш ва янги ҳимоячилар сотиб олиш учун маблағ йиғишни кўзламоқда. Футболчининг лондонликлар билан 2028-йилга қадар шартномаси борлиги клубга музокараларда устунлик беради.
Ҳозирда Тревоҳ Чалобаҳ Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Терма жамоа бош мураббийи Томас Тухель жароҳат олган Тино Ливраменто ўрнига айнан Чалобаҳни таркибга жалб этган эди. Қизиғи шундаки, Тухель Манчестер Юнайтед фахрийси Гарри Магуайр ўрнига Чалобаҳни танлаб, унинг юқори савиядаги салоҳиятига ишонишини кўрсатди.
Италия клублари учун Чалобаҳнинг жисмоний ҳолати ва тактик мослашувчанлиги жуда қўл келиши мумкин. Айниқса, Интер каби гранд жамоада Скудетто ҳимояси ва халқаро майдондаги муваффақиятлар учун бундай тажрибали ҳимоячилар сув ва ҳаводек зарур. Челси келаси мавсумда еврокубоклардан қолиб кетгани сабабли, футболчининг ўзи ҳам фаолиятида ўсишга эришиш учун А Серия таклифларини жиддий кўриб чиқмоқда.
…