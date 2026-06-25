Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ учун Италияда жиддий кураш бошланди

·0·Спорт
Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ учун Италияда жиддий кураш бошланди

Лондоннинг Челси клуби тарбияланувчиси Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини Италия А Сериясида давом эттириши кутилмоқда. Англиялик ҳимоячи учун курашга нафақат чемпионатнинг янги иштирокчилари, балки амалдаги чемпионлар ҳам қўшилгани трансфер бозоридаги қизиқишни янада оширмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, А Сериянинг янги аъзоси Комо клуби 26 ёшли футболчи учун расмий таклиф билан чиққан. Собиқ юлдузлар Сескк Фабрегас бошқарувидаги ушбу жамоа келаси мавсумда Чемпионлар лигасида иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритган ва таркибни кучайтириш мақсадида Чалобаҳни асосий мақсад сифатида белгилаган.

Интер ва Комо ўртасидаги рақобат

Бироқ Комо учун бу трансфер осон кечмайди. Италиянинг амалдаги чемпиони Интер ҳам марказий ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш вариантини кўриб чиқмоқда. "Нераззурри" устози Кристиан Киву футболчининг Премер-лигадаги тажрибаси ва универсал хусусиятларини юқори баҳоламоқда. Чалобаҳ учун Чемпионлар лигасида тўп суриш имконияти Италияга кўчиб ўтишда асосий омил бўлиши мумкин.

Челси раҳбарияти ўз академияси битирувчисини сотишга қарши эмас. Ўтган мавсумда барча турнирларда 47 та ўйинда майдонга тушганига қарамай, клуб молиявий барқарорликни таъминлаш ва янги ҳимоячилар сотиб олиш учун маблағ йиғишни кўзламоқда. Футболчининг лондонликлар билан 2028-йилга қадар шартномаси борлиги клубга музокараларда устунлик беради.

Ҳозирда Тревоҳ Чалобаҳ Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Терма жамоа бош мураббийи Томас Тухель жароҳат олган Тино Ливраменто ўрнига айнан Чалобаҳни таркибга жалб этган эди. Қизиғи шундаки, Тухель Манчестер Юнайтед фахрийси Гарри Магуайр ўрнига Чалобаҳни танлаб, унинг юқори савиядаги салоҳиятига ишонишини кўрсатди.

Италия клублари учун Чалобаҳнинг жисмоний ҳолати ва тактик мослашувчанлиги жуда қўл келиши мумкин. Айниқса, Интер каби гранд жамоада Скудетто ҳимояси ва халқаро майдондаги муваффақиятлар учун бундай тажрибали ҳимоячилар сув ва ҳаводек зарур. Челси келаси мавсумда еврокубоклардан қолиб кетгани сабабли, футболчининг ўзи ҳам фаолиятида ўсишга эришиш учун А Серия таклифларини жиддий кўриб чиқмоқда.

ЧелсеаИнтерКомоТрансферТревоҳ Чалобаҳ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марк Кукуреля Винисиус Жуниор учун «қора ишларни» бажаришга тайёрлигини билдирдиМарк Кукуреля Винисиус Жуниор учун «қора ишларни» бажаришга тайёрлигини билдирдиБугун, 01:30Челси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкинЧелси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкинБугун, 01:14Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Бугун, 00:39Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?Бугун, 00:31Португалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиПортугалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиБугун, 00:23Нуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиНуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиБугун, 00:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...