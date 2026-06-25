NASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқлади

·0·Техно
NASA Персеверансе аппарати Марсда мураккаб органик бирикмалар борлигини тасдиқлади

NASA агентлигининг Персеверансе марсоходи Қизил сайёрадаги Эзеро кратери тубида, бир неча миллиард йил аввал кўл бўлган ҳудудда мураккаб органик молекулаларни аниқлади. Ушбу кашфиёт Марснинг ўтмишда ҳаёт учун нақадар мос бўлганини тушунишда янги саҳифа очмоқда. Ссиенсе Адвансес журналида эълон қилинган тадқиқот натижалари сайёранинг геологик қатламларида органик моддалар узоқ вақт давомида сақланиб қолиши мумкинлигини кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотлар кратернинг ғарбий қисмида – қадимий дарё дельтаси ва кўл ўрни ҳисобланган Неретва ҳудудида олиб борилди. Персеверансе ўзидаги юқори аниқликдаги ШEРЛОК спектрометри ёрдамида юзлаб намуналар ва жинсларни таҳлил қилди. Натижада, ҳатто очиқ муҳит таъсирида бўлган қатламларда ҳам йирик углерод макромолекулалари ва мураккаб органик бирикмалар мавжудлиги маълум бўлди.

Ҳаёт аломати ёки кимёвий жараён?

Олимларнинг таъкидлашича, ҳозирча ушбу органик моддаларнинг келиб чиқиши борасида якуний хулоса чиқаришга эрта. Улар ҳам биологик (ҳаётий), ҳам абиотик (геокимёвий) жараёнлар натижасида ҳосил бўлган бўлиши мумкин. Бироқ, бундай мураккаб молекулаларнинг Марснинг қаттиқ радиацияси ва ноқулай иқлимига қарамай сақланиб қолгани мутахассисларни ҳайратда қолдирмоқда.

ТАСС агентлиги хабарига кўра, ушбу топилмалар Марснинг турли нуқталарида олинган маълумотлар билан ҳамоҳангдир. Аввалроқ Curiosity марсоходи Эзеро кратеридан 3000 километр узоқликда жойлашган бошқа бир ҳудудда ҳам органик моддаларни топган эди. Бу эса мураккаб органика бутун сайёра бўйлаб кенг тарқалган бўлиши мумкинлигидан далолат беради.

Персеверансе миссияси доирасида 2025-йилда айнан шу ҳудудда ғайритабиий минераллар ва эҳтимолий биосигнатуралар (ҳаёт излари) топилгани тадқиқотларни янада чуқурлаштиришга туртки бўлди. Агар бу моддалар ҳақиқатан ҳам қадимий микроорганизмлар фаолияти натижаси бўлса, бу инсониятнинг коинотдаги ўрни ҳақидаги тасаввурларини бутунлай ўзгартириб юборади.

Ҳозирги босқичда олимлар қуйидаги асосий йўналишларда изланишларни давом эттирмоқда:

  • Органик бирикмаларнинг аниқ кимёвий таркибини ўрганиш;
  • Уларнинг қатламларда қандай сақланиб қолганини таҳлил қилиш;
  • Моддаларнинг биологик келиб чиқиш эҳтимолини текшириш;
  • Келажакда ушбу намуналар Ерга олиб келинганида ўтказиладиган лаборатория таҳлилларига тайёргарлик кўриш.

Мазкур кашфиёт Марсда қачондир ҳаёт бўлгани ҳақидаги гипотезани янада мустаҳкамлайди. Гарчи ҳозирча "ҳаёт топилди" деб аниқ айтиш имконсиз бўлса-да, топилган мураккаб молекулалар тирикликнинг асосий қурилиш блоклари ҳисобланади. Персеверансе миссияси Қизил сайёра сирларини очишда давом этмоқда ва ҳар бир янги намуна бизни асосий саволга жавоб топишга яқинлаштирмоқда.

NASAМарсПерсеверансеКоинотФан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқдаСунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Йирик компаниялар чекловлар жорий этмоқдаБугун, 01:20Россиянинг тўлиқ маҳаллийлаштирилган СЖ-100 самолёти 2027-йилда сертификат оладиРоссиянинг тўлиқ маҳаллийлаштирилган СЖ-100 самолёти 2027-йилда сертификат оладиБугун, 00:54Слате компанияси ҳамёнбоп электромобил-пикапи учун янги турдаги аккумулятор танладиСлате компанияси ҳамёнбоп электромобил-пикапи учун янги турдаги аккумулятор танладиБугун, 00:29Россиянинг янгиланган СЖ-100 самолёти синовлари якуний босқичга кирдиРоссиянинг янгиланган СЖ-100 самолёти синовлари якуний босқичга кирдиБугун, 00:27OpenAI ўзининг илк Жалапено процессорини тақдим этди: NVIDIA учун жиддий рақобатчиOpenAI ўзининг илк Жалапено процессорини тақдим этди: NVIDIA учун жиддий рақобатчиКеча, 23:54Xiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиXiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиКеча, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди