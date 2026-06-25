Ливерпул афсонаси Дарвин Нунезнинг кутилмаган қайтиши ҳақида фикр билдирди
Англиянинг Ливерпул жамоаси собиқ юлдузи Джон Барнес клубнинг янги бош мураббийи Андони Ираола даврида таркибда амалга оширилиши кутилаётган ўзгаришлар ва уругвайлик ҳужумчи Дарвин Нунезнинг эҳтимолий қайтиши борасида ўз муносабатини билдирди. Мерсисайдликлар сафида ўзига хос "тартибсиз" ўйин услуби билан танилган Нунезнинг яна Англия Премер-лигасига қайтиши ҳақидаги хабарлар футбол жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрига берган интервюсида Барнес, 26 ёшли ҳужумчининг жамоага қайтиши кўп жиҳатдан янги мураббийнинг тактик қарашларига боғлиқлигини таъкидлади. Дарвин Нунез 2022-йилда Бенфика клубидан 64 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган эди. У Ливерпул сафида 143 та ўйинда майдонга тушиб, 40 та гол уришга муваффақ бўлган бўлса-да, унинг барқарорлиги кўп бор танқидлар остида қолган.
Янги мураббий ва янгича фалсафаДжон Барнеснинг фикрича, жамоа энди Юрген Клопп давридаги "ҳеавй метал" футболидан воз кечиши ва янги мураббий Андони Ираоланинг ғояларини тўлиқ қўллаб-қувватлаши лозим. "Агар Ираола тартибсиз ва тезкор ҳужумларга таянадиган футбол ўйнамоқчи бўлса, унда Дарвин Нунез бу тизимга мос келиши мумкин. Бироқ мураббий бошқача услубни танласа, уругвайлик ҳужумчининг қайтиши мантиқсиз бўлади", — дейди клуб афсонаси.
Ҳозирда Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби аъзоси ҳисобланган Нунез у ерда кутилган ўйинни намойиш эта олмаяпти. Хорижлик футболчиларга қўйилган лимит сабабли у жамоанинг ички чемпионат учун қайдномасидан тушиб қолган. Шу сабабли, Саудия клуби уни эркин агент сифатида қўйиб юборишга тайёрлигини билдирган. Бу эса Ливерпул учун уни текинга қайтариш имкониятини яратиши мумкин.
Барнес, шунингдек, жамоанинг етакчиси Муҳаммад Салахнинг ўйин услуби борасидаги фикрларига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар мураббийга ўз шартларини ўтказмаслиги, аксинча, танланган ҳар қандай тактикага мослашиши шарт. Бу Ливерпулнинг келгуси муваффақиятлари учун энг муҳим омил бўлиб хизмат қилади.
Ливерпул мухлислари учун Дарвин Нунез шунчаки футболчи эмас, балки майдондаги тиниmsиз ҳаракати ва кутилмаган қарорлари билан ўзига хос "култ қаҳрамон"га айланган эди. Унинг қайтиши жамоа ҳужум чизиғига янги энергия олиб кириши мумкин, бироқ бу трансфер амалга ошиши учун клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби бир тўхтамга келиши лозим.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ливерпул трансфер бозорида эҳтиёткорона ҳаракат қилмоқда. Андони Ираола бошчилигидаги янги давр жамоанинг нафақат таркибини, балки майдондаги умумий қиёфасини ҳам ўзгартириши кутилмоқда. Нунезнинг қайтиши эса ушбу ўзгаришларнинг илк ва энг шов-шувли қадами бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
…