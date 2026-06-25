Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?
Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти Неймарнинг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги илк иштироки ҳақида фикр билдирди.
33 ёшли ҳужумчи гуруҳ босқичининг 3-туридан ўрин олган Шотландияга қарши учрашувда захирадан майдонга тушди. У баҳснинг сўнгги 12 дақиқасида ҳаракат қилди, Бразилия эса рақибини 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этди.
Анчелоттининг таъкидлашича, Неймар бу имкониятга тикланиш жараёнидаги меҳнати ва профессионал муносабати билан ҳақли равишда эришган.
«Неймар майдонга тушиш имкониятини бунга муносиб бўлгани учун олди. У тикланиш жараёнида жуда кўп меҳнат қилди ва юқори даражадаги профессионаллик намойиш этди», — деди италиялик мутахассис.
Шотландияга қарши баҳс Неймар учун жароҳатдан кейинги муҳим қайтиш бўлди. Футболчи айнан шу учрашувда ЖЧ-2026даги дастлабки дақиқаларини ўтказди.
Мазкур ғалабадан кейин Бразилия 7 очко тўплаб, «C» гуруҳида биринчи ўринни эгаллади ва плей-офф босқичига йўл олди. Марокаш ҳам 7 очко жамғарди, аммо тўплар нисбати бўйича иккинчи поғонада қолди.
Шу тариқа, Бразилия миллий жамоаси гуруҳ босқичини мағлубиятсиз якунлади. Неймарнинг майдонга қайтиши эса плей-офф олдидан жамоа учун қўшимча куч ва муҳим руҳий туртки бўлди.
…