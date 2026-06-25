Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?

·35·Спорт
Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?

Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти Неймарнинг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги илк иштироки ҳақида фикр билдирди.

33 ёшли ҳужумчи гуруҳ босқичининг 3-туридан ўрин олган Шотландияга қарши учрашувда захирадан майдонга тушди. У баҳснинг сўнгги 12 дақиқасида ҳаракат қилди, Бразилия эса рақибини 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этди.

Анчелоттининг таъкидлашича, Неймар бу имкониятга тикланиш жараёнидаги меҳнати ва профессионал муносабати билан ҳақли равишда эришган.

«Неймар майдонга тушиш имкониятини бунга муносиб бўлгани учун олди. У тикланиш жараёнида жуда кўп меҳнат қилди ва юқори даражадаги профессионаллик намойиш этди», — деди италиялик мутахассис.

Шотландияга қарши баҳс Неймар учун жароҳатдан кейинги муҳим қайтиш бўлди. Футболчи айнан шу учрашувда ЖЧ-2026даги дастлабки дақиқаларини ўтказди.

Мазкур ғалабадан кейин Бразилия 7 очко тўплаб, «C» гуруҳида биринчи ўринни эгаллади ва плей-офф босқичига йўл олди. Марокаш ҳам 7 очко жамғарди, аммо тўплар нисбати бўйича иккинчи поғонада қолди.

Шу тариқа, Бразилия миллий жамоаси гуруҳ босқичини мағлубиятсиз якунлади. Неймарнинг майдонга қайтиши эса плей-офф олдидан жамоа учун қўшимча куч ва муҳим руҳий туртки бўлди.

Карло АнчелоттиНеймарБразилияШотландияМарокко
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 14:55Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Бугун, 14:35Бугун «D», «E» ва «F» гуруҳларида ҳал қилувчи ўйинлар ўтказиладиБугун «D», «E» ва «F» гуруҳларида ҳал қилувчи ўйинлар ўтказиладиБугун, 14:34«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!Бугун, 14:34Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Бугун, 14:31Конголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиКонголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиБугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди