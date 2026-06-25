ПК Стим тақдим этилди: Стеам Мачине консолига муносиб ва кучлироқ рақиб

·29·Техно
ПК Стим тақдим этилди: Стеам Мачине консолига муносиб ва кучлироқ рақиб

Франциянинг ЛДЛК компанияси ўйин қурилмалари бозорида шов-шув кўтариши кутилаётган янги маҳсулот — ПК Стим ихчам компьютерини намойиш этди. Ушбу қурилма ўзининг номи ва нархи билан Вальве компаниясининг Стеам Мачине консолига тўғридан-тўғри рақобатчи сифатида кўрилмоқда. Муҳими шундаки, ПК Стим ўз рақибидан кўра замонавийроқ техник хусусиятларга эга бўлиб, фойдаланувчиларга юқори унумдорликни вада қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилма СилверСтоне СГ13Б-Қ русумли, ҳажми бор-йўғи 11,5 литрни ташкил этувчи ихчам корпусга жойлаштирилган. Кичик ўлчамига қарамай, унинг ички қисми анча қувватли компонентлар билан жиҳозланган. ПК Стим тизими Б650 она платаси негизида қурилган бўлиб, AMD Ryzen 5 8400Ф процессори ва AMD Radeon RX 9060 ХТ видеокартаси билан таъминланган.

Техник устунлик ва архитектура

ixbt.com маълумотига кўра, ПК Стим таркибидаги Ryzen 5 8400Ф процессори 6 та ядро ва 12 та потокда ишлайди, унинг максимал такт частотаси 4,7 ГГс га етади. Бу кўрсаткич Стеам Мачине билан солиштирганда қоғозда анча устун кўринади. Чунки Вальве қурилмасида иккита Zen 4 ва тўртта Zen 4к ядролари комбинациясидан фойдаланилган бўлса, ПК Стим тўлиқ олтита Zen 4 ядросига эга. Бироқ, шуни таъкидлаш жоизки, 8400Ф модели Ryzen 7 7600Х билан тенглаша олмайди, чунки унда Л3 кеш хотираси икки баравар камроқ.

График имкониятлар масаласида ҳам ЛДЛК компанияси илғор ечимни танлаган. Қурилмага 8 GB ҳажмли RX 9060 ХТ видеокартаси ўрнатилган. Энг асосийси, ушбу график процессор AMD компаниясининг энг сўнгги РДНА 4 архитектурасига асосланган. Таққослаш учун, Стеам Мачине ҳозирча эскироқ РДНА 3 архитектурасидан фойдаланмоқда. Бу эса ПК Стим ўйинларда кадрлар частотаси ва визуал эффектлар бўйича устунликка эга бўлишини англатади.

Қурилманинг бошқа характеристикалари қуйидагича:

  • Тезкор хотира: 16 GB (2 та 8 GB DDR5 модуллари);
  • Ички хотира: 500 GB ҳажмли M.2 NVMe SSD;
  • Қувват манбаи: 350 В қувватга эга, 80 PLUS Бронзе сертификатли блок;
  • Корпус: СилверСтоне СГ13Б-Қ (11,5 литр).
Нарх масаласида ЛДЛК ўз рақобатчисининг стратегиясини такрорлаган. Операцион тизиmsиз ПК Стим варианти 1000 евро этиб белгиланган бўлса, Windows тизими ўрнатилган талқини 1040 еврога баҳоланмоқда. Бу айнан Стеам Мачине консолининг Евроҳудуддаги нархи билан бир хил. Демак, харидор бир хил маблағ эвазига анча кучлироқ ва янги авлод технологияларига эга бўлган қурилмани танлаш имкониятига эга бўлади.

Ўзбекистонлик геймерлар ва технология ишқибозлари учун ушбу қурилма ихчамлик ва қувват уйғунлигини қидираётганлар учун айни муддао бўлиши мумкин. Ҳозирда бозорда ихчам ўйин компьютерларига талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, ПК Стим каби ечимлар анъанавий катта кейслардан воз кечишга ундайди. Бироқ, маҳсулотнинг минтақамизга расмий етказиб берилиши ва логистика харажатлари якуний нархга қандай таъсир қилиши ҳозирча номаълум.

ПК СтимСтеам МачинеAMD RyzenRadeon RX 9060 ХТЎйин Компьютери
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирдиРоссия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирдиБугун, 15:26Elon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиElon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиБугун, 15:25Yandex шифокорлар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиYandex шифокорлар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 14:25Фужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлигиФужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлигиБугун, 13:52Асемагик М1А Pro Tank Центре: Ихчам корпусда NVIDIA RTX 5060 видеокартали мини-ПКАсемагик М1А Pro Tank Центре: Ихчам корпусда NVIDIA RTX 5060 видеокартали мини-ПКБугун, 13:20Tesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошландиTesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошландиБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди