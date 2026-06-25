ПК Стим тақдим этилди: Стеам Мачине консолига муносиб ва кучлироқ рақиб
Франциянинг ЛДЛК компанияси ўйин қурилмалари бозорида шов-шув кўтариши кутилаётган янги маҳсулот — ПК Стим ихчам компьютерини намойиш этди. Ушбу қурилма ўзининг номи ва нархи билан Вальве компаниясининг Стеам Мачине консолига тўғридан-тўғри рақобатчи сифатида кўрилмоқда. Муҳими шундаки, ПК Стим ўз рақибидан кўра замонавийроқ техник хусусиятларга эга бўлиб, фойдаланувчиларга юқори унумдорликни вада қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилма СилверСтоне СГ13Б-Қ русумли, ҳажми бор-йўғи 11,5 литрни ташкил этувчи ихчам корпусга жойлаштирилган. Кичик ўлчамига қарамай, унинг ички қисми анча қувватли компонентлар билан жиҳозланган. ПК Стим тизими Б650 она платаси негизида қурилган бўлиб, AMD Ryzen 5 8400Ф процессори ва AMD Radeon RX 9060 ХТ видеокартаси билан таъминланган.
Техник устунлик ва архитектураixbt.com маълумотига кўра, ПК Стим таркибидаги Ryzen 5 8400Ф процессори 6 та ядро ва 12 та потокда ишлайди, унинг максимал такт частотаси 4,7 ГГс га етади. Бу кўрсаткич Стеам Мачине билан солиштирганда қоғозда анча устун кўринади. Чунки Вальве қурилмасида иккита Zen 4 ва тўртта Zen 4к ядролари комбинациясидан фойдаланилган бўлса, ПК Стим тўлиқ олтита Zen 4 ядросига эга. Бироқ, шуни таъкидлаш жоизки, 8400Ф модели Ryzen 7 7600Х билан тенглаша олмайди, чунки унда Л3 кеш хотираси икки баравар камроқ.
График имкониятлар масаласида ҳам ЛДЛК компанияси илғор ечимни танлаган. Қурилмага 8 GB ҳажмли RX 9060 ХТ видеокартаси ўрнатилган. Энг асосийси, ушбу график процессор AMD компаниясининг энг сўнгги РДНА 4 архитектурасига асосланган. Таққослаш учун, Стеам Мачине ҳозирча эскироқ РДНА 3 архитектурасидан фойдаланмоқда. Бу эса ПК Стим ўйинларда кадрлар частотаси ва визуал эффектлар бўйича устунликка эга бўлишини англатади.
Қурилманинг бошқа характеристикалари қуйидагича:
- Тезкор хотира: 16 GB (2 та 8 GB DDR5 модуллари);
- Ички хотира: 500 GB ҳажмли M.2 NVMe SSD;
- Қувват манбаи: 350 В қувватга эга, 80 PLUS Бронзе сертификатли блок;
- Корпус: СилверСтоне СГ13Б-Қ (11,5 литр).
Ўзбекистонлик геймерлар ва технология ишқибозлари учун ушбу қурилма ихчамлик ва қувват уйғунлигини қидираётганлар учун айни муддао бўлиши мумкин. Ҳозирда бозорда ихчам ўйин компьютерларига талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, ПК Стим каби ечимлар анъанавий катта кейслардан воз кечишга ундайди. Бироқ, маҳсулотнинг минтақамизга расмий етказиб берилиши ва логистика харажатлари якуний нархга қандай таъсир қилиши ҳозирча номаълум.
…