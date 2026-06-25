«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 18 ёшли ҳимоячиси Беҳруз Каримов жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинлари билан нафақат бизни, балки хорижлик топ-мутахассислар ва скаутларни ҳам ҳайратда қолдиришда давом этмоқда.
Бу сафар ёш юлдузимиз трансфер бозорининг энг йирик ўйинчиларидан бирининг радарига тушди. Ижтимоий тармоқ Х’даги (Твиттер) машҳур «BlueCo Xtra» саҳифаси Англиянинг «Челси» ва Франциянинг «Страсбург» клубларига эгалик қилувчи «BlueCo» корпорацияси раҳбариятини ўзбек футболчисига жиддий эътибор қаратишга чақирди!
«У — элита даражасидаги рақибларни тўхтата оладиган катта истеъдод!»
«BlueCo Xtra» саҳифаси ўз баёнотида Беҳрузнинг имкониятларига жуда юқори баҳо берди:
«BlueCo корпорацияси "Страсбург" ёки "Челси" учун Беҳруз Каримовни (18 ёш, ўнг қанот ҳимоячиси, универсал ҳимоячи) ўз сафига қўшиб олиши керак. Беҳруз — Ўзбекистондан чиққан катта истеъдод. Ҳимоядаги курашларда жуда фаол ва қанотда элита даражасидаги рақибларни тўхтатиш вазифасини аъло даражада бажаради».
Рақамлар гапиради: Каримов — жамоанинг энг яхши дриблери!
Беҳруз шунчаки ҳимояланмаяпти, у майдонда ҳақиқий етакчилик сифатларини намойиш этмоқда. Мундиалнинг дастлабки икки туридан кейинги статистикаси ҳавас қилгулик:
15 марта — рақибдан тўпни қайтариб олди;
34 маротаба — ердаги яккакурашларда иштирок этди;
6 та муваффақиятли алдаб ўтиш — дриблинг бўйича Ўзбекистон терма жамоасининг энг яхши ўйинчиси!
Бундан ташқари, 18 ёшли йигитча Колумбия ва Португалияга қарши баҳсларда Луис Диас ҳамда Нуну Мендеш каби жаҳон футболи юлдузларига қарши қўрқмасдан курашди. Айниқса, Колумбия билан ўйинда унинг узоқ масофадан йўллаган "ракета" зарбаси рақиб дарвоза тўсинини титратиб юборгани ҳали ҳам мухлислар тилидан тушмаяпти. Жуда кам қолганди!
Майдондаги барқарорлик ва чарчоқ билмас куч
Терма жамоамиз ушбу учрашувларда мағлубиятга учраган бўлса-да, Беҳруз майдонда охиригача жанг қилди. Мураббийлар унга тўлиқ ишонч билдирмоқда:
Рақиб
Ҳисоб
Майдондаги вақти
Ҳаракатлари
Колумбия
1:3
90 дақиқа (Тўлиқ)
Тўсинни титратган супер зарба муаллифи
Португалия
0:5
89 дақиқа (Захирага олинди)
Дунё юлдузларига қарши тинимсиз кураш
«Сурхон»дан катта саҳнагача
Маълумот ўрнида, Беҳруз Каримов Тошкентдаги Республика Олимпия захиралари коллежи тарбияланувчиси ҳисобланади. У Ўзбекистоннинг турли ёшдаги терма жамоаларида тобланди ва 2025 йилнинг бошидан буён миллий Суперлигамизда «Сурхон» жамоаси шарафини профессионал даражада ҳимоя қилиб келмоқда.
Терма жамоамиз учун ўйинлар оғир кечаётган бўлса-да, мана шундай муҳитда Беҳруз каби йигитларимизнинг тобланаётгани ва Европа грандлари назарига тушаётгани келажакка катта умид бағишлайди. Олға, Беҳруз! Сени тез орада кучли бешлик чемпионатларида кутиб қоламиз!
…