«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!

·53·Спорт
«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 18 ёшли ҳимоячиси Беҳруз Каримов жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинлари билан нафақат бизни, балки хорижлик топ-мутахассислар ва скаутларни ҳам ҳайратда қолдиришда давом этмоқда.

Бу сафар ёш юлдузимиз трансфер бозорининг энг йирик ўйинчиларидан бирининг радарига тушди. Ижтимоий тармоқ Х’даги (Твиттер) машҳур «BlueCo Xtra» саҳифаси Англиянинг «Челси» ва Франциянинг «Страсбург» клубларига эгалик қилувчи «BlueCo» корпорацияси раҳбариятини ўзбек футболчисига жиддий эътибор қаратишга чақирди!

«У — элита даражасидаги рақибларни тўхтата оладиган катта истеъдод!»

«BlueCo Xtra» саҳифаси ўз баёнотида Беҳрузнинг имкониятларига жуда юқори баҳо берди:

«BlueCo корпорацияси "Страсбург" ёки "Челси" учун Беҳруз Каримовни (18 ёш, ўнг қанот ҳимоячиси, универсал ҳимоячи) ўз сафига қўшиб олиши керак. Беҳруз — Ўзбекистондан чиққан катта истеъдод. Ҳимоядаги курашларда жуда фаол ва қанотда элита даражасидаги рақибларни тўхтатиш вазифасини аъло даражада бажаради».

Рақамлар гапиради: Каримов — жамоанинг энг яхши дриблери!

Беҳруз шунчаки ҳимояланмаяпти, у майдонда ҳақиқий етакчилик сифатларини намойиш этмоқда. Мундиалнинг дастлабки икки туридан кейинги статистикаси ҳавас қилгулик:

  • 15 марта — рақибдан тўпни қайтариб олди;

  • 34 маротаба — ердаги яккакурашларда иштирок этди;

  • 6 та муваффақиятли алдаб ўтиш — дриблинг бўйича Ўзбекистон терма жамоасининг энг яхши ўйинчиси!

Бундан ташқари, 18 ёшли йигитча Колумбия ва Португалияга қарши баҳсларда Луис Диас ҳамда Нуну Мендеш каби жаҳон футболи юлдузларига қарши қўрқмасдан курашди. Айниқса, Колумбия билан ўйинда унинг узоқ масофадан йўллаган "ракета" зарбаси рақиб дарвоза тўсинини титратиб юборгани ҳали ҳам мухлислар тилидан тушмаяпти. Жуда кам қолганди!

Майдондаги барқарорлик ва чарчоқ билмас куч

Терма жамоамиз ушбу учрашувларда мағлубиятга учраган бўлса-да, Беҳруз майдонда охиригача жанг қилди. Мураббийлар унга тўлиқ ишонч билдирмоқда:

Рақиб

Ҳисоб

Майдондаги вақти

Ҳаракатлари

Колумбия

1:3

90 дақиқа (Тўлиқ)

Тўсинни титратган супер зарба муаллифи

Португалия

0:5

89 дақиқа (Захирага олинди)

Дунё юлдузларига қарши тинимсиз кураш

«Сурхон»дан катта саҳнагача

Маълумот ўрнида, Беҳруз Каримов Тошкентдаги Республика Олимпия захиралари коллежи тарбияланувчиси ҳисобланади. У Ўзбекистоннинг турли ёшдаги терма жамоаларида тобланди ва 2025 йилнинг бошидан буён миллий Суперлигамизда «Сурхон» жамоаси шарафини профессионал даражада ҳимоя қилиб келмоқда.

Терма жамоамиз учун ўйинлар оғир кечаётган бўлса-да, мана шундай муҳитда Беҳруз каби йигитларимизнинг тобланаётгани ва Европа грандлари назарига тушаётгани келажакка катта умид бағишлайди. Олға, Беҳруз! Сени тез орада кучли бешлик чемпионатларида кутиб қоламиз!

Беҳруз КаримовЧелсиСтрасбургBlueCoЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қатар терма жамоасидан даҳшатли антирекорд — икки ўйинда автогол!Қатар терма жамоасидан даҳшатли антирекорд — икки ўйинда автогол!Бугун, 13:08Неймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмадиНеймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмадиБугун, 12:54Ўзбекистон плей-оффга чиқа оладими? Барчаси сўнгги турда ҳал бўлади...Ўзбекистон плей-оффга чиқа оладими? Барчаси сўнгги турда ҳал бўлади...Бугун, 12:38Мбаппе ва Холанд рақобати: Нега у Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмаяпти?Мбаппе ва Холанд рақобати: Нега у Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмаяпти?Бугун, 12:19Юрген Клопп Месси ва Роналдунинг ЖЧ-2026 даги ўйинидан ҳайратда эканини билдирдиЮрген Клопп Месси ва Роналдунинг ЖЧ-2026 даги ўйинидан ҳайратда эканини билдирдиБугун, 12:14Босния ва Ҳерцеговина тарихий натижа билан плей-оффга чиқдиБосния ва Ҳерцеговина тарихий натижа билан плей-оффга чиқдиБугун, 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди