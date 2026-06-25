Бугун «D», «E» ва «F» гуруҳларида ҳал қилувчи ўйинлар ўтказилади
АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи учинчи тур учрашувлари давом этмоқда.
Бугун ва эртага «D», «E» ҳамда «F» гуруҳларида муҳим баҳслар бўлиб ўтади. Ушбу ўйинлардан сўнг плей-оффга чиққан жамоалар ва гуруҳдаги якуний ўринлар аниқлашади.
Кун дастури Эквадор ва Германия терма жамоалари ўртасидаги учрашув билан бошланади. Баҳс 26 июнь куни Тошкент вақти билан соат 01:00 да старт олади.
Худди шу вақтда Кюрасао ва Кот-д’Ивуар миллий жамоалари ҳам майдонга тушади. Ҳар икки баҳс «E» гуруҳидаги якуний вазиятга катта таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
Соат 04:00 да «F» гуруҳининг сўнгги тур учрашувлари ўтказилади. Тунис Нидерландияга қарши баҳс олиб борса, Япония Швеция билан тўқнаш келади. Айниқса, Япония — Швеция учрашуви плей-офф йўлланмаси учун кураш нуқтаи назаридан катта қизиқиш уйғотмоқда.
Соат 07:00 да эса «D» гуруҳидаги икки ҳал қилувчи баҳс бошланади. Парагвай Австралияга қарши майдонга тушса, Туркия АҚШ билан куч синашади.
26 июнь куни бўлиб ўтадиган учрашувлар:
Эквадор — Германия — 01:00
Кюрасао — Кот-д’Ивуар — 01:00
Тунис — Нидерландия — 04:00
Япония — Швеция — 04:00
Парагвай — Австралия — 07:00
Туркия — АҚШ — 07:00
Учинчи турда ҳар бир очко ва ҳар бир гол ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Айрим жамоалар биринчи ўрин учун курашса, бошқалари плей-офф йўлланмасини сақлаб қолиш ёки энг яхши учинчи ўрин соҳиблари қаторига киришга ҳаракат қилади.
Шу сабабли бугунги баҳсларда муросасиз кураш ва кескин ўйинлар кутилиши табиий.
…