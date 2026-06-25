Бугун «D», «E» ва «F» гуруҳларида ҳал қилувчи ўйинлар ўтказилади

·0·Спорт
Бугун «D», «E» ва «F» гуруҳларида ҳал қилувчи ўйинлар ўтказилади

АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи учинчи тур учрашувлари давом этмоқда.

Бугун ва эртага «D», «E» ҳамда «F» гуруҳларида муҳим баҳслар бўлиб ўтади. Ушбу ўйинлардан сўнг плей-оффга чиққан жамоалар ва гуруҳдаги якуний ўринлар аниқлашади.

Кун дастури Эквадор ва Германия терма жамоалари ўртасидаги учрашув билан бошланади. Баҳс 26 июнь куни Тошкент вақти билан соат 01:00 да старт олади.

Худди шу вақтда Кюрасао ва Кот-д’Ивуар миллий жамоалари ҳам майдонга тушади. Ҳар икки баҳс «E» гуруҳидаги якуний вазиятга катта таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Соат 04:00 да «F» гуруҳининг сўнгги тур учрашувлари ўтказилади. Тунис Нидерландияга қарши баҳс олиб борса, Япония Швеция билан тўқнаш келади. Айниқса, Япония — Швеция учрашуви плей-офф йўлланмаси учун кураш нуқтаи назаридан катта қизиқиш уйғотмоқда.

Соат 07:00 да эса «D» гуруҳидаги икки ҳал қилувчи баҳс бошланади. Парагвай Австралияга қарши майдонга тушса, Туркия АҚШ билан куч синашади.

26 июнь куни бўлиб ўтадиган учрашувлар:

  • Эквадор — Германия — 01:00

  • Кюрасао — Кот-д’Ивуар — 01:00

  • Тунис — Нидерландия — 04:00

  • Япония — Швеция — 04:00

  • Парагвай — Австралия — 07:00

  • Туркия — АҚШ — 07:00

Учинчи турда ҳар бир очко ва ҳар бир гол ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Айрим жамоалар биринчи ўрин учун курашса, бошқалари плей-офф йўлланмасини сақлаб қолиш ёки энг яхши учинчи ўрин соҳиблари қаторига киришга ҳаракат қилади.

Шу сабабли бугунги баҳсларда муросасиз кураш ва кескин ўйинлар кутилиши табиий.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 қизимоқда: «Гол+пас» тизимида кимлар етакчи?ЖЧ-2026 қизимоқда: «Гол+пас» тизимида кимлар етакчи?Бугун, 14:00Ливерпул афсонаси Дарвин Нунезнинг кутилмаган қайтиши ҳақида фикр билдирдиЛиверпул афсонаси Дарвин Нунезнинг кутилмаган қайтиши ҳақида фикр билдирдиБугун, 13:52Интер ҳимоячиси Штефан де Вриж кутилмаганда Греция чемпионатига йўл олмоқдаИнтер ҳимоячиси Штефан де Вриж кутилмаганда Греция чемпионатига йўл олмоқдаБугун, 13:51Френки де Йонг танқидчиларга жавоб қайтарди: У Деклан Рисе даражасидами?Френки де Йонг танқидчиларга жавоб қайтарди: У Деклан Рисе даражасидами?Бугун, 13:20Қатар терма жамоасидан даҳшатли антирекорд — икки ўйинда автогол!Қатар терма жамоасидан даҳшатли антирекорд — икки ўйинда автогол!Бугун, 13:08Неймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмадиНеймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмадиБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди