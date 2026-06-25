Elon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўяди
Илон Маск асос солган Neuralink компанияси инсоният тарихидаги энг инқилобий технологиялардан бирини — мия имплантлари орқали ўзаро тўғридан-тўғри маълумот алмашишни намойиш этишга тайёрланмоқда. Маскнинг сўнгги баёнотига кўра, 2026-йилга бориб одамлар нутқ, матн ёки имо-ишораларсиз, фақатгина фикрлар ёрдамида мулоқот қилиш имкониятига эга бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу технология "мия-компьютер" интерфейси тамойилига асосланган бўлиб, у инсон онгидаги сигналларни рақамли маълумотга айлантириш ва уларни бошқа бир инсон миясига узатишни кўзда тутади. Tesla компаниясининг сунъий интеллект бўйича муҳандиси Юн-Та Тсаи ушбу жараённи мулоқотнинг янги эволюцион босқичи деб атади. Унинг фикрича, ҳозирги кунда инсонлар ўртасидаги ахборот алмашинуви тилдаги чекловлар ва секин узатиш тезлиги туфайли жуда паст самарадорликка эга.
Телепатия ва рақамли алоқа келажагиМутахассисларнинг тушунтиришича, анъанавий мулоқотда инсон ўз фикрини сўзга айлантириши (кодлаши), қаршисидаги инсон эса уни эшитиб, қайта ишлаши (декодлаши) керак. Бу жараён катта вақт ва энергия талаб қилади. Neuralink таклиф этаётган ечим эса ушбу босқичларни четлаб ўтиб, фикрларни "латент фазода" тўғридан-тўғри алмашиш имконини беради. Бу амалда илмий-фантастик фильмлардаги телепатиянинг реал кўринишидир.
Маълумотларга кўра, Neuralink ўтган йилиёқ ўзининг мия имплантлари учун "Телепатия" (Телепатй) ва "Телекинез" (Телекинесис) савдо белгиларини рўйхатдан ўтказиш учун ариза топширган эди. Ҳозирда ушбу қурилмалар асосан фалаж бўлган инсонларга компьютер ва смартфонларни фикр кучи билан бошқаришга ёрдам бериш учун мўлжалланган бўлса-да, келажакда уларнинг функционаллиги кенгайиши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик катта аҳамиятга эга. Мамлакатимизда нейротехнологиялар ва сунъий интеллект соҳаси энди ривожланаётган бир пайтда, глобал миқёсдаги бундай ўзгаришлар келажакда таълим, тиббиёт ва рақамли хизматлар кўрсатиш форматини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Айниқса, имконияти чекланган шахсларнинг жамиятга интеграциялашувида бу технология беқиёс рол ўйнайди.
Бироқ, бу каби технологиялар нафақат техник, балки жиддий ахлоқий ва хавфсизлик масалаларини ҳам келтириб чиқаради. Инсон фикрларининг дахлсизлиги, шахсий маълумотлар ҳимояси ва мияга ташқи аралашув хавфи каби муаммолар ҳозирда олимлар ва ҳуқуқшунослар ўртасида қизғин муҳокама қилинмоқда. Шунга қарамай, Илон Маск 2026-йилни инсоният учун янги давр ибтидоси сифатида белгилаган.
…