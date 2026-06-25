Elon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўяди

·0·Техно
Elon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўяди

Илон Маск асос солган Neuralink компанияси инсоният тарихидаги энг инқилобий технологиялардан бирини — мия имплантлари орқали ўзаро тўғридан-тўғри маълумот алмашишни намойиш этишга тайёрланмоқда. Маскнинг сўнгги баёнотига кўра, 2026-йилга бориб одамлар нутқ, матн ёки имо-ишораларсиз, фақатгина фикрлар ёрдамида мулоқот қилиш имкониятига эга бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу технология "мия-компьютер" интерфейси тамойилига асосланган бўлиб, у инсон онгидаги сигналларни рақамли маълумотга айлантириш ва уларни бошқа бир инсон миясига узатишни кўзда тутади. Tesla компаниясининг сунъий интеллект бўйича муҳандиси Юн-Та Тсаи ушбу жараённи мулоқотнинг янги эволюцион босқичи деб атади. Унинг фикрича, ҳозирги кунда инсонлар ўртасидаги ахборот алмашинуви тилдаги чекловлар ва секин узатиш тезлиги туфайли жуда паст самарадорликка эга.

Телепатия ва рақамли алоқа келажаги

Мутахассисларнинг тушунтиришича, анъанавий мулоқотда инсон ўз фикрини сўзга айлантириши (кодлаши), қаршисидаги инсон эса уни эшитиб, қайта ишлаши (декодлаши) керак. Бу жараён катта вақт ва энергия талаб қилади. Neuralink таклиф этаётган ечим эса ушбу босқичларни четлаб ўтиб, фикрларни "латент фазода" тўғридан-тўғри алмашиш имконини беради. Бу амалда илмий-фантастик фильмлардаги телепатиянинг реал кўринишидир.

Маълумотларга кўра, Neuralink ўтган йилиёқ ўзининг мия имплантлари учун "Телепатия" (Телепатй) ва "Телекинез" (Телекинесис) савдо белгиларини рўйхатдан ўтказиш учун ариза топширган эди. Ҳозирда ушбу қурилмалар асосан фалаж бўлган инсонларга компьютер ва смартфонларни фикр кучи билан бошқаришга ёрдам бериш учун мўлжалланган бўлса-да, келажакда уларнинг функционаллиги кенгайиши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик катта аҳамиятга эга. Мамлакатимизда нейротехнологиялар ва сунъий интеллект соҳаси энди ривожланаётган бир пайтда, глобал миқёсдаги бундай ўзгаришлар келажакда таълим, тиббиёт ва рақамли хизматлар кўрсатиш форматини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Айниқса, имконияти чекланган шахсларнинг жамиятга интеграциялашувида бу технология беқиёс рол ўйнайди.

Бироқ, бу каби технологиялар нафақат техник, балки жиддий ахлоқий ва хавфсизлик масалаларини ҳам келтириб чиқаради. Инсон фикрларининг дахлсизлиги, шахсий маълумотлар ҳимояси ва мияга ташқи аралашув хавфи каби муаммолар ҳозирда олимлар ва ҳуқуқшунослар ўртасида қизғин муҳокама қилинмоқда. Шунга қарамай, Илон Маск 2026-йилни инсоният учун янги давр ибтидоси сифатида белгилаган.

NeuralinkElon MuskТехнологияТелепатияКелажак
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирдиРоссия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирдиБугун, 15:26ПК Стим тақдим этилди: Стеам Мачине консолига муносиб ва кучлироқ рақибПК Стим тақдим этилди: Стеам Мачине консолига муносиб ва кучлироқ рақибБугун, 14:59Yandex шифокорлар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиYandex шифокорлар учун янги сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 14:25Фужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлигиФужитсу янги Арровс Алпҳа 2 смартфонини тақдим этди: Чидамлилик ва нафосат уйғунлигиБугун, 13:52Асемагик М1А Pro Tank Центре: Ихчам корпусда NVIDIA RTX 5060 видеокартали мини-ПКАсемагик М1А Pro Tank Центре: Ихчам корпусда NVIDIA RTX 5060 видеокартали мини-ПКБугун, 13:20Tesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошландиTesla Optimus роботларини оммавий ишлаб чиқариш учун бутловчи қисмлар етказила бошландиБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди