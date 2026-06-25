Иссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлили

·15·Авто
Иссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлили

Ёз фаслининг жазирама иссиғи нафақат инсонлар, балки замонавий технологиялар, хусусан, электромобиллар учун ҳам жиддий синов ҳисобланади. Ҳаво ҳарорати 30 даражадан юқорига кўтарилиши билан кўпчилик ҳайдовчилар ўз автомобилларининг техник имкониятлари ва энергия сарфи борасида хавотирга туша бошлайдилар. Айниқса, янги авлод Renault 4 каби электромобиллар мисолида бу масалани ўрганиш бугунги кунда долзарб аҳамият касб этмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Маълумки, электромобилларнинг литий-ионли аккумуляторлари маълум бир ҳарорат оралиғида энг юқори самарадорлик билан ишлайди. Autocar нашри мутахассисларининг таъкидлашича, термометр кўрсаткичи 34 даражадан ошганда, батареяларнинг идеал ишчи ҳолатидан четланиш кузатилади. Бу эса ҳайдовчилар кутган тежамкорлик ва масофа босиб ўтиш кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Иссиқликнинг батарея қувватига таъсири

Қишнинг қаҳратонида электромобиллар қуввати тез камайиши кўпчиликка маълум, бироқ ҳаддан ташқари иссиқ ҳаво ҳам худди шундай муаммоларни келтириб чиқаради. Renault 4 каби ихчам ва шаҳар шароитига мослашган электромобиллар иссиқ ҳавода батареяни совутиш учун қўшимча энергия сарфлашга мажбур бўлади. Бу эса автомобилнинг бир марта қувватланиш орқали босиб ўтадиган умумий масофасини сезиларли даражада қисқартиради.

Ўзбекистон шароитида, ёз ойларида ҳарорат 40-45 даражагача кўтарилишини ҳисобга олсак, бу муаммо маҳаллий ҳайдовчилар учун янада муҳимроқдир. Автомобил ичидаги иқлим назорати (кондиционер) тизимининг тўлиқ қувватда ишлаши ҳам батарея захирасини тезроқ сарфланишига олиб келади. Натижада, мўътадил об-ҳавода кўрсатилган самарадорлик кўрсаткичлари жазирамада ўз кучини йўқотади.

Ҳайдовчилар учун тавсиялар

Мутахассислар жазирама иссиқда электромобилдан фойдаланишда бир қанча қоидаларга амал қилишни маслаҳат беришади. Биринчидан, автомобилни имкон қадар соя жойларда ёки ёпиқ тураргоҳларда қолдириш лозим. Бу аккумулятор блокининг ҳаддан ташқари қизиб кетишининг олдини олади. Иккинчинчидан, қувватлаш жараёнини куннинг салқин вақтларида — эрта тонгда ёки тунда амалга ошириш тавсия этилади.

Renault 4 каби моделлар замонавий иссиқлик бошқаруви тизимлари билан жиҳозланган бўлса-да, физик қонуниятларини бутунлай четлаб ўтиб бўлмайди. Юқори ҳароратда батарея ичидаги кимёвий жараёнлар тезлашади, бу эса узоқ муддатда унинг хизмат қилиш муддатига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Шунинг учун, иссиқ об-ҳавода кескин тезланишлардан қочиш ва энергия рекуперацияси тизимидан унумли фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса қилиб айтганда, замонавий электромобиллар 34-35 даражали иссиққа бардош бера олади, бироқ бу уларнинг максимал самарадорлик билан ишлашини кафолатламайди. Технологиялар ривожланиши билан батареяларнинг ҳароратга чидамлилиги ошиб бормоқда, аммо ҳозирча ҳайдовчилар табиат инжиқликларини ҳисобга олган ҳолда ўз ҳаракатларини режалаштиришлари лозим бўлади.

ЭлектромобилRenault 4Авто-ТехнологияБатареяЖазирама
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ваухҳалл бренди сақлаб қолинади: Stellantis британча моделларга кўпроқ эркинлик берадиВаухҳалл бренди сақлаб қолинади: Stellantis британча моделларга кўпроқ эркинлик берадиБугун, 12:54BMW M3 Touring янги даврга қадам қўймоқда: Неуе Классе оиласида универсал сақлаб қолинадиBMW M3 Touring янги даврга қадам қўймоқда: Неуе Классе оиласида универсал сақлаб қолинадиБугун, 10:51Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этдиChery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этдиБугун, 09:57Европа автомобил бозорида инқилоб: Электромобиллар илк бор бензинли машиналардан ўзиб кетдиЕвропа автомобил бозорида инқилоб: Электромобиллар илк бор бензинли машиналардан ўзиб кетдиБугун, 04:23Янгиланган UAZ Patriot: 2027-йилда оғир йўлсизлик учун махсус версия сотувга чиқадиЯнгиланган UAZ Patriot: 2027-йилда оғир йўлсизлик учун махсус версия сотувга чиқадиБугун, 03:52Skoda ўзининг энг йирик ва кучли Пеақ электр кроссоверини расман тақдим этдиSkoda ўзининг энг йирик ва кучли Пеақ электр кроссоверини расман тақдим этдиКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди