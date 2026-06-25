Неймар Бразилия терма жамоасига қайтди: 981 кунлик танаффусдан сўнг ҳиссиётли лаҳзалар
Бразилия терма жамоасининг юлдуз ҳужумчиси Неймар қарийб уч йиллик танаффусдан сўнг яна миллий терма жамоа сафида майдонга тушди. Шотландияга қарши кечган ва 3:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган учрашув футболчи учун нафақат жисмоний, балки руҳий жиҳатдан ҳам катта синов бўлди. 2023-йилнинг октябрь ойида Уругвайга қарши ўйинда олган оғир жароҳатидан сўнг, Неймар узоқ давом этган тикланиш жараёнини бошидан ўтказди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маямидаги "Ҳард Рокк Стадиум" ўйингоҳида бўлиб ўтган баҳснинг 75-дақиқасида захирадан майдонга тушган Неймар, ўзининг ҳаяжонини яшира олмади. Узоқ кутилган 981 кунлик танаффус якунига етганида, футболчи кўз ёшларини тия олмади. ТВ Глобо нашрига берган интервюсида у юраги жуда тез урганини ва майдонга тушишдан олдин кучли ҳаяжонни ҳис қилганини тан олди.
Қийин тикланиш ва узоқ кутилган қайтишНеймарнинг тиззасидан олган жароҳати (олдинги хочсимон боғламлар ва мениск йиртилиши) уни узоқ вақт давомида севимли спорт туридан маҳрум қилган эди. Карло Анселотти бошчилигидаги Бразилия терма жамоаси сафида яна ўз ўрнини эгаллаш учун футболчи тиниmsиз меҳнат қилди. УОЛ маълумотига кўра, ҳужумчи ўйинга тайёр бўлиш учун сўнгги 25 кун ичида интенсив машғулотлар олиб борган.
"Яна миллий терма жамоа либосини кийганимдан жуда бахтиёрман. Жисмоний ҳолатим жойида, шукрки, ҳаммаси ортда қолди. Четда қолиш жуда қийин бўлди, лекин мен бутунлай ҳаракатсиз эмасдим. Формага кириш учун қаттиқ меҳнат қилдим", — дея таъкидлади Неймар ўйиндан сўнг. Унинг сўзларига кўра, майдондаги кўз ёшлари бу — барча тўпланиб қолган ҳиссиётларнинг чиқиб кетиши эди.
Футболчи ўзининг бу қийин йўлида оиласининг кўмаги беқиёс бўлганини алоҳида қайд этди. Маямидаги стадионда унинг яқинлари ҳам бор эди ва бу лаҳзалар Неймар учун янада қадрли бўлди. Унинг оиласи футболчининг яна сафга қайтиши ва Жаҳон чемпионати саралаш ўйинларида иштирок этиши учун қандай қийинчиликларни енгиб ўтганига гувоҳ бўлган.
Бразилия терма жамоаси учун Неймарнинг қайтиши муҳим аҳамиятга эга. Таркибда Винисиус Жуниор ва бошқа ёш юлдузлар бўлишига қарамай, 10-рақамли футболчининг тажрибаси ва етакчилик қобилияти жамоа учун ҳалигача зарур ҳисобланади. Шотландия устидан қозонилган ишончли ғалаба эса жамоанинг руҳий ҳолатини янада мустаҳкамлади.
Ушбу қайтиш нафақат Бразилия, балки бутун дунё футбол жамоатчилиги учун муҳим воқелик бўлди. Эндиликда барчанинг эътибори Неймарнинг кейинги ўйинлардаги спорт формасига ва у терма жамоага янги ғалабалар келтира олишига қаратилган. Футболчи ўзининг асосий мақсади — терма жамоа билан бирга йирик турнирларда ғолиб чиқиш эканлигини яна бир бор тасдиқлади.
…