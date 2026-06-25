Неймар Бразилия терма жамоасига қайтди: 981 кунлик танаффусдан сўнг ҳиссиётли лаҳзалар

·35·Спорт
Неймар Бразилия терма жамоасига қайтди: 981 кунлик танаффусдан сўнг ҳиссиётли лаҳзалар

Бразилия терма жамоасининг юлдуз ҳужумчиси Неймар қарийб уч йиллик танаффусдан сўнг яна миллий терма жамоа сафида майдонга тушди. Шотландияга қарши кечган ва 3:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган учрашув футболчи учун нафақат жисмоний, балки руҳий жиҳатдан ҳам катта синов бўлди. 2023-йилнинг октябрь ойида Уругвайга қарши ўйинда олган оғир жароҳатидан сўнг, Неймар узоқ давом этган тикланиш жараёнини бошидан ўтказди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маямидаги "Ҳард Рокк Стадиум" ўйингоҳида бўлиб ўтган баҳснинг 75-дақиқасида захирадан майдонга тушган Неймар, ўзининг ҳаяжонини яшира олмади. Узоқ кутилган 981 кунлик танаффус якунига етганида, футболчи кўз ёшларини тия олмади. ТВ Глобо нашрига берган интервюсида у юраги жуда тез урганини ва майдонга тушишдан олдин кучли ҳаяжонни ҳис қилганини тан олди.

Қийин тикланиш ва узоқ кутилган қайтиш

Неймарнинг тиззасидан олган жароҳати (олдинги хочсимон боғламлар ва мениск йиртилиши) уни узоқ вақт давомида севимли спорт туридан маҳрум қилган эди. Карло Анселотти бошчилигидаги Бразилия терма жамоаси сафида яна ўз ўрнини эгаллаш учун футболчи тиниmsиз меҳнат қилди. УОЛ маълумотига кўра, ҳужумчи ўйинга тайёр бўлиш учун сўнгги 25 кун ичида интенсив машғулотлар олиб борган.

"Яна миллий терма жамоа либосини кийганимдан жуда бахтиёрман. Жисмоний ҳолатим жойида, шукрки, ҳаммаси ортда қолди. Четда қолиш жуда қийин бўлди, лекин мен бутунлай ҳаракатсиз эмасдим. Формага кириш учун қаттиқ меҳнат қилдим", — дея таъкидлади Неймар ўйиндан сўнг. Унинг сўзларига кўра, майдондаги кўз ёшлари бу — барча тўпланиб қолган ҳиссиётларнинг чиқиб кетиши эди.

Футболчи ўзининг бу қийин йўлида оиласининг кўмаги беқиёс бўлганини алоҳида қайд этди. Маямидаги стадионда унинг яқинлари ҳам бор эди ва бу лаҳзалар Неймар учун янада қадрли бўлди. Унинг оиласи футболчининг яна сафга қайтиши ва Жаҳон чемпионати саралаш ўйинларида иштирок этиши учун қандай қийинчиликларни енгиб ўтганига гувоҳ бўлган.

Бразилия терма жамоаси учун Неймарнинг қайтиши муҳим аҳамиятга эга. Таркибда Винисиус Жуниор ва бошқа ёш юлдузлар бўлишига қарамай, 10-рақамли футболчининг тажрибаси ва етакчилик қобилияти жамоа учун ҳалигача зарур ҳисобланади. Шотландия устидан қозонилган ишончли ғалаба эса жамоанинг руҳий ҳолатини янада мустаҳкамлади.

Ушбу қайтиш нафақат Бразилия, балки бутун дунё футбол жамоатчилиги учун муҳим воқелик бўлди. Эндиликда барчанинг эътибори Неймарнинг кейинги ўйинлардаги спорт формасига ва у терма жамоага янги ғалабалар келтира олишига қаратилган. Футболчи ўзининг асосий мақсади — терма жамоа билан бирга йирик турнирларда ғолиб чиқиш эканлигини яна бир бор тасдиқлади.

НеймарБразилияФутболКарло АнселоттиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Винисиус Жуниор Анселотти билан гаровда ютди: Бразилия юлдузидан тарихий натижаВинисиус Жуниор Анселотти билан гаровда ютди: Бразилия юлдузидан тарихий натижаБугун, 15:34Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 15:00Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 14:55Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Бугун, 14:35Бугун «D», «E» ва «F» гуруҳларида ҳал қилувчи ўйинлар ўтказиладиБугун «D», «E» ва «F» гуруҳларида ҳал қилувчи ўйинлар ўтказиладиБугун, 14:34«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!Бугун, 14:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди