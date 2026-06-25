Неймар ЖЧ-2026даги дебютидан сўнг кўз ёшларини тия олмади...

·0·Спорт
Неймар ЖЧ-2026даги дебютидан сўнг кўз ёшларини тия олмади...

Бразилия миллий жамоаси ҳужумчиси Неймар 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги илк ўйинидан кейин ўз ҳиссиётлари билан ўртоқлашди.

33 ёшли футболчи гуруҳ босқичининг 3-туридан ўрин олган Шотландияга қарши учрашувнинг 76-дақиқасида Матеус Куня ўрнига майдонга тушди. Узоқ танаффус ва жароҳатдан кейин яна мундиал майдонига қайтган Неймар учун бу дақиқалар алоҳида аҳамият касб этди.

Футболчининг айтишича, учрашувдан кейин у ҳиссиётларини жиловлай олмаган.

«Ҳа, кийиниш хонасида йиғладим. Худога шукр, яна мамлакатимга ёрдам бера оляпман. Бундан жуда бахтлиман», — дея Неймарнинг сўзларини келтирди таниқли инсайдер Фабрицио Романо.

Бразилия миллий жамоаси мазкур баҳсда Шотландияни 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этди. Винисиус Жуниор дубль қайд этган бўлса, яна бир голни Матеус Куня урди.

Ушбу ғалабадан кейин Бразилия гуруҳ босқичини 7 очко билан биринчи ўринда якунлаб, плей-офф босқичига йўл олди.

Неймар эса жароҳатдан тикланганидан кейин ЖЧ-2026даги илк дақиқаларини айнан Шотландияга қарши баҳсда ўтказди. Унинг қайтиши плей-офф олдидан Бразилия учун муҳим воқеа бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Нико Пас бўйича кутилмаган трансфер режасини амалга оширмоқдаРеал Мадрид Нико Пас бўйича кутилмаган трансфер режасини амалга оширмоқдаБугун, 17:37Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Бугун, 17:35Журген Клопп мураббийликка қайтиши мумкинлигига шама қилдиЖурген Клопп мураббийликка қайтиши мумкинлигига шама қилдиБугун, 16:57Гарри Реднапп Англия клублари академияларини танқид қилди: Ёш юлдузлар қаерга йўқолди?Гарри Реднапп Англия клублари академияларини танқид қилди: Ёш юлдузлар қаерга йўқолди?Бугун, 16:54Неймар Бразилия терма жамоасига қайтди: 981 кунлик танаффусдан сўнг ҳиссиётли лаҳзаларНеймар Бразилия терма жамоасига қайтди: 981 кунлик танаффусдан сўнг ҳиссиётли лаҳзаларБугун, 16:15Винисиус Жуниор Анселотти билан гаровда ютди: Бразилия юлдузидан тарихий натижаВинисиус Жуниор Анселотти билан гаровда ютди: Бразилия юлдузидан тарихий натижаБугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди