Неймар ЖЧ-2026даги дебютидан сўнг кўз ёшларини тия олмади...
Бразилия миллий жамоаси ҳужумчиси Неймар 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги илк ўйинидан кейин ўз ҳиссиётлари билан ўртоқлашди.
33 ёшли футболчи гуруҳ босқичининг 3-туридан ўрин олган Шотландияга қарши учрашувнинг 76-дақиқасида Матеус Куня ўрнига майдонга тушди. Узоқ танаффус ва жароҳатдан кейин яна мундиал майдонига қайтган Неймар учун бу дақиқалар алоҳида аҳамият касб этди.
Футболчининг айтишича, учрашувдан кейин у ҳиссиётларини жиловлай олмаган.
«Ҳа, кийиниш хонасида йиғладим. Худога шукр, яна мамлакатимга ёрдам бера оляпман. Бундан жуда бахтлиман», — дея Неймарнинг сўзларини келтирди таниқли инсайдер Фабрицио Романо.
Бразилия миллий жамоаси мазкур баҳсда Шотландияни 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этди. Винисиус Жуниор дубль қайд этган бўлса, яна бир голни Матеус Куня урди.
Ушбу ғалабадан кейин Бразилия гуруҳ босқичини 7 очко билан биринчи ўринда якунлаб, плей-офф босқичига йўл олди.
Неймар эса жароҳатдан тикланганидан кейин ЖЧ-2026даги илк дақиқаларини айнан Шотландияга қарши баҳсда ўтказди. Унинг қайтиши плей-офф олдидан Бразилия учун муҳим воқеа бўлди.
…