Беш ёшли бола туфайли 15 га яқин iPhone куйиб кетди

·0·Дунё
Беш ёшли бола туфайли 15 га яқин iPhone куйиб кетди

Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида беш ёшли бола тасодифан ёнғин чиқариб, ўнлаб мобил телефонларни ёқиб юборди. Бу ҳақда South China Morning Post хабар қилди.

Маълум бўлишича, боланинг отаси Пенг мобил телефонлар дўконини бошқаради ва сотувдаги айрим қурилмаларни уйида сақларди. Ҳодиса бола носоз узайтиргичдан чиқаётган учқунларни кўриб, улар билан сочиқни ёқишга уринганидан кейин содир бўлган.

Натижада олов тез тарқалиб, қарийб 30 та телефонни йўқ қилган. Уларнинг ярмидан кўпи iPhone смартфонлари бўлиб, жами зарар 200 минг юандан (тахминан 29,5 минг доллар) ошган.

Пенгнинг айтишича, у ҳодиса вақтида ухлаб ётган бўлган. Тутун ҳидидан уйғониб, ёнғинни ўчиришга муваффақ бўлган, аммо устахона ва меҳмонхонанинг бир қисмига жиддий зарар етган.

Қувонарлиси, болага жароҳат етмаган. Ота ҳодисадан кейин ўғлига ўт билан ўйнашиш хавфли эканини тушунтирган ва келажакда бундай ҳолат такрорланмаслигига умид билдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қўйларни бўридан асрайдиган тиканли костюм баҳсларга сабаб бўлмоқда!Қўйларни бўридан асрайдиган тиканли костюм баҳсларга сабаб бўлмоқда!Бугун, 16:35Эбола эпидемияси бошланганидан бери Африкадан ташқаридаги илк касалланиш ҳолати қайд этилдиЭбола эпидемияси бошланганидан бери Африкадан ташқаридаги илк касалланиш ҳолати қайд этилдиБугун, 16:04Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлдиЛондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлдиБугун, 16:00 Кузатув камераси ноодатий ўғирликни тасвирга олди Кузатув камераси ноодатий ўғирликни тасвирга олдиБугун, 14:26Россияда мигрантлар пул ўтказмаларига 3 фоизлик комиссия таклиф қилиндиРоссияда мигрантлар пул ўтказмаларига 3 фоизлик комиссия таклиф қилиндиБугун, 14:10Миядаги “ёвузлик”ни аниқлаш мумкинми? Суддаги баҳсли ишМиядаги “ёвузлик”ни аниқлаш мумкинми? Суддаги баҳсли ишБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда