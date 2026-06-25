Беш ёшли бола туфайли 15 га яқин iPhone куйиб кетди
Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида беш ёшли бола тасодифан ёнғин чиқариб, ўнлаб мобил телефонларни ёқиб юборди. Бу ҳақда South China Morning Post хабар қилди.
Маълум бўлишича, боланинг отаси Пенг мобил телефонлар дўконини бошқаради ва сотувдаги айрим қурилмаларни уйида сақларди. Ҳодиса бола носоз узайтиргичдан чиқаётган учқунларни кўриб, улар билан сочиқни ёқишга уринганидан кейин содир бўлган.
Натижада олов тез тарқалиб, қарийб 30 та телефонни йўқ қилган. Уларнинг ярмидан кўпи iPhone смартфонлари бўлиб, жами зарар 200 минг юандан (тахминан 29,5 минг доллар) ошган.
Пенгнинг айтишича, у ҳодиса вақтида ухлаб ётган бўлган. Тутун ҳидидан уйғониб, ёнғинни ўчиришга муваффақ бўлган, аммо устахона ва меҳмонхонанинг бир қисмига жиддий зарар етган.
Қувонарлиси, болага жароҳат етмаган. Ота ҳодисадан кейин ўғлига ўт билан ўйнашиш хавфли эканини тушунтирган ва келажакда бундай ҳолат такрорланмаслигига умид билдирган.
…