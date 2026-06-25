Реал Мадрид Нико Пас бўйича кутилмаган трансфер режасини амалга оширмоқда

·0·Спорт
Реал Мадрид Нико Пас бўйича кутилмаган трансфер режасини амалга оширмоқда

Испаниянинг Реал Мадрид клуби ўз тарбияланувчиси, ҳозирда Италиянинг Комо жамоасида порлаётган Нико Пас борасида ноодатий трансфер стратегиясини ишлаб чиқди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Мадрид гранди футболчини 9 миллион евро эвазига қайта сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланиш ниятида. Бироқ, бу ҳаракат футболчини таркибда олиб қолиш учун эмас, балки катта фойда эвазига қайта сотиш мақсадида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Реал Мадрид раҳбарияти бугун Италия клуби мутасаддилари билан учрашиб, шартномадаги махсус бандни фаоллаштириши кутилмоқда. Мадридликлар 21 ёшли ярим ҳимоячини арзон нархда қайтариб олгач, уни дарҳол Комо жамоасининг ўзига 60 миллион евро эвазига сотишни таклиф қилади. Бу эса трансфер бозоридаги ўзига хос молиявий юриш сифатида баҳоланмоқда.

Комо учун қийин танлов

Италия клуби ўз етакчисини сақлаб қолиш учун рекорд даражадаги маблағ сарфлаши ёки у билан хайрлашишига тўғри келади. Агар Комо ушбу 60 миллион евролик таклифни рад этса, Реал Мадрид футболчини бошқа харидорларга пуллашни режалаштирган. Ҳозирда Нико Пасга Италиянинг Интер клуби ҳамда Англия Премер-лигасининг бир қатор бой жамоалари жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Нико Пас ўтган мавсумда А Серияда ҳақиқий сенсацияга айланди. У чемпионат доирасида 12 та гол уриб, 6 та голли узатмани амалга оширди ва жамоасининг тарихий натижа — кучли тўртликка кириб, Чемпионлар лигасига йўлланма олишида асосий ролни ўйнади. Статистик маълумотларга кўра, у пеналтисиз урилган голлар ва дарвозага йўлланган аниқ зарбалар бўйича Италия чемпионатидаги барча ярим ҳимоячиларни ортда қолдирган.

Молиявий ва спорт нуқтаи назари

Комо клуби эгалари — бойлиги 40 миллиард доллардан ошадиган Роберт Буди Ҳартоно оиласи ҳозирда қийин танлов қаршисида турибди. Клуб ўзининг дебют Чемпионлар лигаси мавсуми олдидан етакчи футболчисини сақлаб қолишни истайди, бироқ 60 миллион евролик нарх жамоа бюджети учун катта синов бўлиши мумкин. Fabrizio Romano хабарига кўра, музокаралар натижаси клубнинг келгуси мавсумдаги амбицияларини белгилаб беради.

Нико Паснинг ажойиб ўйинлари нафақат клублар, балки Аргентина терма жамоаси мураббийларининг ҳам эътиборидан четда қолмади. У аллақачон миллий терма жамоада 10 та ўйин ўтказишга улгурди ва ҳозирда жаҳон чемпионати саралаш босқичи учун қайдномага киритилган. Реал Мадрид учун бу трансфер ўз академияси тарбияланувчисидан максимал даражада фойда олиш имкониятидир, чунки футболчи 2024-йил августида атиги 6 миллион евро эвазига Италияга йўл олган эди.

Реал МадридКомоНико ПасТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Журген Клопп мураббийликка қайтиши мумкинлигига шама қилдиЖурген Клопп мураббийликка қайтиши мумкинлигига шама қилдиБугун, 16:57Гарри Реднапп Англия клублари академияларини танқид қилди: Ёш юлдузлар қаерга йўқолди?Гарри Реднапп Англия клублари академияларини танқид қилди: Ёш юлдузлар қаерга йўқолди?Бугун, 16:54Неймар Бразилия терма жамоасига қайтди: 981 кунлик танаффусдан сўнг ҳиссиётли лаҳзаларНеймар Бразилия терма жамоасига қайтди: 981 кунлик танаффусдан сўнг ҳиссиётли лаҳзаларБугун, 16:15Винисиус Жуниор Анселотти билан гаровда ютди: Бразилия юлдузидан тарихий натижаВинисиус Жуниор Анселотти билан гаровда ютди: Бразилия юлдузидан тарихий натижаБугун, 15:34Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 15:00Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди