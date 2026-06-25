Реал Мадрид Нико Пас бўйича кутилмаган трансфер режасини амалга оширмоқда
Испаниянинг Реал Мадрид клуби ўз тарбияланувчиси, ҳозирда Италиянинг Комо жамоасида порлаётган Нико Пас борасида ноодатий трансфер стратегиясини ишлаб чиқди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Мадрид гранди футболчини 9 миллион евро эвазига қайта сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланиш ниятида. Бироқ, бу ҳаракат футболчини таркибда олиб қолиш учун эмас, балки катта фойда эвазига қайта сотиш мақсадида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Реал Мадрид раҳбарияти бугун Италия клуби мутасаддилари билан учрашиб, шартномадаги махсус бандни фаоллаштириши кутилмоқда. Мадридликлар 21 ёшли ярим ҳимоячини арзон нархда қайтариб олгач, уни дарҳол Комо жамоасининг ўзига 60 миллион евро эвазига сотишни таклиф қилади. Бу эса трансфер бозоридаги ўзига хос молиявий юриш сифатида баҳоланмоқда.
Комо учун қийин танловИталия клуби ўз етакчисини сақлаб қолиш учун рекорд даражадаги маблағ сарфлаши ёки у билан хайрлашишига тўғри келади. Агар Комо ушбу 60 миллион евролик таклифни рад этса, Реал Мадрид футболчини бошқа харидорларга пуллашни режалаштирган. Ҳозирда Нико Пасга Италиянинг Интер клуби ҳамда Англия Премер-лигасининг бир қатор бой жамоалари жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Нико Пас ўтган мавсумда А Серияда ҳақиқий сенсацияга айланди. У чемпионат доирасида 12 та гол уриб, 6 та голли узатмани амалга оширди ва жамоасининг тарихий натижа — кучли тўртликка кириб, Чемпионлар лигасига йўлланма олишида асосий ролни ўйнади. Статистик маълумотларга кўра, у пеналтисиз урилган голлар ва дарвозага йўлланган аниқ зарбалар бўйича Италия чемпионатидаги барча ярим ҳимоячиларни ортда қолдирган.
Молиявий ва спорт нуқтаи назариКомо клуби эгалари — бойлиги 40 миллиард доллардан ошадиган Роберт Буди Ҳартоно оиласи ҳозирда қийин танлов қаршисида турибди. Клуб ўзининг дебют Чемпионлар лигаси мавсуми олдидан етакчи футболчисини сақлаб қолишни истайди, бироқ 60 миллион евролик нарх жамоа бюджети учун катта синов бўлиши мумкин. Fabrizio Romano хабарига кўра, музокаралар натижаси клубнинг келгуси мавсумдаги амбицияларини белгилаб беради.
Нико Паснинг ажойиб ўйинлари нафақат клублар, балки Аргентина терма жамоаси мураббийларининг ҳам эътиборидан четда қолмади. У аллақачон миллий терма жамоада 10 та ўйин ўтказишга улгурди ва ҳозирда жаҳон чемпионати саралаш босқичи учун қайдномага киритилган. Реал Мадрид учун бу трансфер ўз академияси тарбияланувчисидан максимал даражада фойда олиш имкониятидир, чунки футболчи 2024-йил августида атиги 6 миллион евро эвазига Италияга йўл олган эди.
…