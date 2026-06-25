Microsoft ўз қарорини ўзгартирди: Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира етарли деб топилди

·0·Техно
Microsoft ўз қарорини ўзгартирди: Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира етарли деб топилди

Microsoft корпорацияси Windows 11 операцион тизимида барқарор ишлаш учун зарур бўлган техник талаблар бўйича ўзининг расмий тавсияларини янгилади. Компания эндиликда 8 GB оператив хотира (RAM) кундалик вазифалар учун тўлиқ етарли эканини тан олмоқда. Бу қарор фойдаланувчилар ва экспертлар ўртасида узоқ давом этган баҳслардан сўнг қабул қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, технологик гигант Surface қурилмаларини танлаш бўйича қўлланмасида Windows 11 ва Copilot+ сунъий интеллект функциялари учун талабларни аниқ иккига ажратиб кўрсатган. Унга кўра, браузерда ишлаш, видео томоша қилиш, ўқиш ва офис иловаларидан фойдаланиш каби оддий жараёнлар учун 8 GB RAM ҳажми кифоя қилади.

Бироқ, Microsoft сунъий интеллект имкониятларидан кенг фойдаланмоқчи бўлганлар учун талабни юқорилигича қолдирди. Copilot+ ПК туркумига кирувчи функцияларни ишга тушириш учун компьютерда камида 16 GB тезкор хотира ва 256 GB ҳажмли SSD диск бўлиши шарт қилиб белгиланган. Бу сунъий интеллект алгоритмларининг катта ресурс талаб қилиши билан изоҳланади.

Маркетинг ва фойдаланувчилар эътирози

Қизиқарли жиҳати шундаки, Microsoft аввалроқ 16 GB оператив хотирани замонавий компьютерлар учун минимал стандарт деб атаган эди. Аммо бу баёнот кўплаб фойдаланувчиларнинг эътирозига сабаб бўлди, чунки бозорнинг катта қисмини ҳали ҳам 8 GB хотирага эга ноутбуклар ташкил этади. Танқидлардан сўнг компания ўша нашр этилган мақолани ўчириб ташлашга мажбур бўлган эди.

Ҳозирги вақтда Microsoft ўзининг Surface Laptop 13, Surface Pro 12 ва айрим тижорий Surface Laptop моделларини ҳали ҳам 8 GB RAM билан сотишда давом этмоқда. Агар компания 16 GBни мажбурий стандарт деб қатъий белгилаб қўйганида, ўзининг ушбу маҳсулотлари "эскирган" ёки "заиф" бўлиб қолиши мумкин эди.

Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу янгилик катта аҳамиятга эга. Сабаби, юртимиздаги дўконларда сотилаётган ноутбукларнинг аксарияти айнан 8 GB тезкор хотира билан жиҳозланган. Microsoft'нинг янги тавсияси бундай қурилмалар эгаларига Windows 11 тизимида хотиржам ишлаш имконини беради, фақатгина энг сўнгги сунъий интеллект функцияларидан фойдаланишда чекловлар бўлиши мумкин.

Microsoft 2026-йилни расман "Сунъий интеллектли шахсий компьютерлар йили" деб эълон қилган. Келгусида Copilot имкониятлари янада кенгайиши кутилмоқда, бу эса вақт ўтиши билан аппарат таъминотига бўлган талабни барибир ошириб боради. Ҳозирча эса оддий фойдаланувчилар ўз қурилмаларини янгилашга шошилмасалар ҳам бўлади.

MicrosoftWindows 11CopilotТехнологияSurface
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon Ҳиндистонда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 13 миллиард доллар ажратадиAmazon Ҳиндистонда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 13 миллиард доллар ажратадиБугун, 17:29Samsung кутилмаган совға тайёрлади: Galaxy С8 ва Ноте 8 учун янгиланиш чиқдиSamsung кутилмаган совға тайёрлади: Galaxy С8 ва Ноте 8 учун янгиланиш чиқдиБугун, 16:57Дастурлашсиз веб-сайт: Yandex сунъий интеллектга асосланган Вибекрафт сервисини ишга туширдиДастурлашсиз веб-сайт: Yandex сунъий интеллектга асосланган Вибекрафт сервисини ишга туширдиБугун, 16:28Атом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқинАтом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқинБугун, 15:57Россия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирдиРоссия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирдиБугун, 15:26Elon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиElon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди