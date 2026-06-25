Microsoft ўз қарорини ўзгартирди: Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира етарли деб топилди
Microsoft корпорацияси Windows 11 операцион тизимида барқарор ишлаш учун зарур бўлган техник талаблар бўйича ўзининг расмий тавсияларини янгилади. Компания эндиликда 8 GB оператив хотира (RAM) кундалик вазифалар учун тўлиқ етарли эканини тан олмоқда. Бу қарор фойдаланувчилар ва экспертлар ўртасида узоқ давом этган баҳслардан сўнг қабул қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, технологик гигант Surface қурилмаларини танлаш бўйича қўлланмасида Windows 11 ва Copilot+ сунъий интеллект функциялари учун талабларни аниқ иккига ажратиб кўрсатган. Унга кўра, браузерда ишлаш, видео томоша қилиш, ўқиш ва офис иловаларидан фойдаланиш каби оддий жараёнлар учун 8 GB RAM ҳажми кифоя қилади.
Бироқ, Microsoft сунъий интеллект имкониятларидан кенг фойдаланмоқчи бўлганлар учун талабни юқорилигича қолдирди. Copilot+ ПК туркумига кирувчи функцияларни ишга тушириш учун компьютерда камида 16 GB тезкор хотира ва 256 GB ҳажмли SSD диск бўлиши шарт қилиб белгиланган. Бу сунъий интеллект алгоритмларининг катта ресурс талаб қилиши билан изоҳланади.
Маркетинг ва фойдаланувчилар эътирозиҚизиқарли жиҳати шундаки, Microsoft аввалроқ 16 GB оператив хотирани замонавий компьютерлар учун минимал стандарт деб атаган эди. Аммо бу баёнот кўплаб фойдаланувчиларнинг эътирозига сабаб бўлди, чунки бозорнинг катта қисмини ҳали ҳам 8 GB хотирага эга ноутбуклар ташкил этади. Танқидлардан сўнг компания ўша нашр этилган мақолани ўчириб ташлашга мажбур бўлган эди.
Ҳозирги вақтда Microsoft ўзининг Surface Laptop 13, Surface Pro 12 ва айрим тижорий Surface Laptop моделларини ҳали ҳам 8 GB RAM билан сотишда давом этмоқда. Агар компания 16 GBни мажбурий стандарт деб қатъий белгилаб қўйганида, ўзининг ушбу маҳсулотлари "эскирган" ёки "заиф" бўлиб қолиши мумкин эди.
Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу янгилик катта аҳамиятга эга. Сабаби, юртимиздаги дўконларда сотилаётган ноутбукларнинг аксарияти айнан 8 GB тезкор хотира билан жиҳозланган. Microsoft'нинг янги тавсияси бундай қурилмалар эгаларига Windows 11 тизимида хотиржам ишлаш имконини беради, фақатгина энг сўнгги сунъий интеллект функцияларидан фойдаланишда чекловлар бўлиши мумкин.
Microsoft 2026-йилни расман "Сунъий интеллектли шахсий компьютерлар йили" деб эълон қилган. Келгусида Copilot имкониятлари янада кенгайиши кутилмоқда, бу эса вақт ўтиши билан аппарат таъминотига бўлган талабни барибир ошириб боради. Ҳозирча эса оддий фойдаланувчилар ўз қурилмаларини янгилашга шошилмасалар ҳам бўлади.
…