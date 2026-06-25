Тошкент бозорларида газ баллонларидан фойдаланиш тақиқланди

·0·Жамият
Тошкент бозорларида газ баллонларидан фойдаланиш тақиқланди

Тошкент шаҳри ҳокимининг қарорига асосан, пойтахтдаги умумий овқатланиш шохобчалари, савдо мажмуалари ва бозорларда овқат тайёрлаш учун суюлтирилган газ солинган маиший баллонлардан фойдаланиш қатъиян тақиқланди.

Ушбу чора ёнғин хавфсизлигини кучайтириш ва фавқулодда ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида жорий этилмоқда. Энди кафе, ошхона, ресторан, бозор ва савдо ҳудудларида маиший газ баллонларини ишлатишга йўл қўйилмайди.

Қарорда тижорат объектларини табиий газ тармоқларига ноқонуний улаш ҳам тақиқланган. Масъул идораларга амалдаги қонун талабларини бузган ҳолда газ қувурларини тортишга уринишларни тўхтатиш вазифаси юклатилди.

Шунингдек, умумий овқатланиш соҳасидаги газ инфратузилмасининг техник ҳолати устидан назорат кучайтирилади. Ваколатли ташкилотлар объектларда газ тармоқларидан хавфсиз фойдаланилиши ва уланишларнинг қонунийлигини текшириб боради.

ТошкентГаз баллонлариУмумий овқатланишБозорларЁнғин хавфсизлигиТабиий газ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ишга киритиш учун пул сўралди: Нурафшон ва Чироқчида мансабдорлар ушландиИшга киритиш учун пул сўралди: Нурафшон ва Чироқчида мансабдорлар ушландиБугун, 16:00Ёшларни давлат хизматига қабул қилиш тартиби енгиллаштириладиЁшларни давлат хизматига қабул қилиш тартиби енгиллаштириладиБугун, 14:20Бухорода 7 ёшли боланинг қўли қулфда қисилиб қолдиБухорода 7 ёшли боланинг қўли қулфда қисилиб қолдиБугун, 13:30Тошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалдиТошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалдиБугун, 12:06Португалия билан ўйиндан сўнг мухлиснинг телевизорини синдириб ташлагани тармоқларда қизғин муҳокамада! (видео)Португалия билан ўйиндан сўнг мухлиснинг телевизорини синдириб ташлагани тармоқларда қизғин муҳокамада! (видео)Бугун, 11:23Тошкентда автомойкаларда экологик рейдлар ўтказилмоқдаТошкентда автомойкаларда экологик рейдлар ўтказилмоқдаБугун, 11:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди