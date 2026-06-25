Тошкент бозорларида газ баллонларидан фойдаланиш тақиқланди
Тошкент шаҳри ҳокимининг қарорига асосан, пойтахтдаги умумий овқатланиш шохобчалари, савдо мажмуалари ва бозорларда овқат тайёрлаш учун суюлтирилган газ солинган маиший баллонлардан фойдаланиш қатъиян тақиқланди.
Ушбу чора ёнғин хавфсизлигини кучайтириш ва фавқулодда ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида жорий этилмоқда. Энди кафе, ошхона, ресторан, бозор ва савдо ҳудудларида маиший газ баллонларини ишлатишга йўл қўйилмайди.
Қарорда тижорат объектларини табиий газ тармоқларига ноқонуний улаш ҳам тақиқланган. Масъул идораларга амалдаги қонун талабларини бузган ҳолда газ қувурларини тортишга уринишларни тўхтатиш вазифаси юклатилди.
Шунингдек, умумий овқатланиш соҳасидаги газ инфратузилмасининг техник ҳолати устидан назорат кучайтирилади. Ваколатли ташкилотлар объектларда газ тармоқларидан хавфсиз фойдаланилиши ва уланишларнинг қонунийлигини текшириб боради.
…