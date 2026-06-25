Португалиялик агент Роналду ҳақида: «Ўзбекистондан кейин ҳақиқий синов бошланади»
Португалиялик футбол агенти Паулу Барбоза 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг иккинчи турида ўтказилган Португалия — Ўзбекистон учрашувидан кейин Криштиану Роналду ҳақида кескин фикрлар билдирди.
41 ёшли ҳужумчи мазкур баҳсда дубль қайд этиб, Португалиянинг 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабасига катта ҳисса қўшди. Шунингдек, Роналду миллий жамоа сафида жаҳон ва Европа чемпионатларидаги 10 ўйинлик голсиз сериясига чек қўйди.
Учрашувдан кейин Криштиану «Мен қайтдим!» дея баёнот берган эди. Бироқ Паулу Барбоза бу сўзларга шубҳа билан муносабат билдирди.
«Ўзбекистонга қарши ўйинда қайтдими? Унда у аввал қаерда эди? Олдинги 10 та муҳим учрашувда-чи? Мен айнан жаҳон ва Европа чемпионатларидаги баҳсларни назарда тутяпман.
Ўша ўйинларда Криштиану терма жамоага голлари билан жиддий ёрдам бера олмади. У 2022 йилги жаҳон чемпионати чорак финалида Марокашга, Евро-2024 чорак финалида эса Францияга қарши гол уролмаган», — деди агент.
Барбоза Роналдунинг Ўзбекистонга қарши ўйиндаги муваффақиятини эътироф этган бўлса-да, уни олдинда анча жиддий синовлар кутаётганини таъкидлади.
«Энди у Ўзбекистонга қарши ўйинда қайтган бўлиб чиқяпти. Майли, унинг учун хурсандман. Лекин аввалги йирик турнирларни ҳам унутмаслик керак. Энди Колумбияга қарши ўйинни кутамиз», — деди у.
Суҳбат давомида агентдан Роналду учун мазкур жаҳон чемпионатида Лионель Мессидан кўпроқ гол уриш қанчалик муҳим экани сўралди. Айни пайтда Месси турнирда бешта гол урган.
Барбоза Криштианунинг шахсий амбициялари барчага маълум эканини айтди ва уни Португалия афсонаси Эйсебио билан таққослади.
«Бизда Эйсебио бўлган. У фақат битта жаҳон чемпионатида иштирок этиб, 1966 йилда тўққизта гол урган. Роналду кеча уни ортда қолдирди ва энди ҳисобида 10 та гол бор. Аммо у бу натижага олтита жаҳон чемпионати давомида эришди. Ҳамма нарса таққосланганда аниқ кўринади», — деди мутахассис.
Паулу Барбоза ҳозирги натижалардан келиб чиқиб, «Олтин тўп» учун асосий даъвогарлар қаторига Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Ҳарри Кейн ва Ламин Ямални киритди. У Неймарнинг ҳам майдонга қайтганидан кейинги ҳолатини кузатиш лозимлигини айтди.
Роналду мазкур рўйхатга кириши мумкинми, деган саволга эса агент салбий жавоб берди.
«Ушбу соврин учун Роналду жиддий даъвогар бўлади, деб ўйламайман. Албатта, футболда ҳар қандай воқеа юз бериши мумкин. Лекин гуруҳимизда энди Ўзбекистон даражасидаги рақиблар қолмади. Унинг кейинги ўйинларда ҳам гол ура олиши катта савол остида», — деди Барбоза.
Ҳозирда Португалия 4 очко билан «К» гуруҳида иккинчи ўринни эгаллаб турибди. Ҳисобида очко бўлмаган Ўзбекистон эса сўнгги поғонада бормоқда.
Гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи турида Португалия Колумбияга қарши майдонга тушади. Ўзбекистон миллий жамоаси эса Конго Демократик Республикаси билан куч синашади.
…