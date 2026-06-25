Португалиялик агент Роналду ҳақида: «Ўзбекистондан кейин ҳақиқий синов бошланади»

·0·Спорт
Португалиялик агент Роналду ҳақида: «Ўзбекистондан кейин ҳақиқий синов бошланади»

Португалиялик футбол агенти Паулу Барбоза 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг иккинчи турида ўтказилган Португалия — Ўзбекистон учрашувидан кейин Криштиану Роналду ҳақида кескин фикрлар билдирди.

41 ёшли ҳужумчи мазкур баҳсда дубль қайд этиб, Португалиянинг 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабасига катта ҳисса қўшди. Шунингдек, Роналду миллий жамоа сафида жаҳон ва Европа чемпионатларидаги 10 ўйинлик голсиз сериясига чек қўйди.

Учрашувдан кейин Криштиану «Мен қайтдим!» дея баёнот берган эди. Бироқ Паулу Барбоза бу сўзларга шубҳа билан муносабат билдирди.

«Ўзбекистонга қарши ўйинда қайтдими? Унда у аввал қаерда эди? Олдинги 10 та муҳим учрашувда-чи? Мен айнан жаҳон ва Европа чемпионатларидаги баҳсларни назарда тутяпман.

Ўша ўйинларда Криштиану терма жамоага голлари билан жиддий ёрдам бера олмади. У 2022 йилги жаҳон чемпионати чорак финалида Марокашга, Евро-2024 чорак финалида эса Францияга қарши гол уролмаган», — деди агент.

Барбоза Роналдунинг Ўзбекистонга қарши ўйиндаги муваффақиятини эътироф этган бўлса-да, уни олдинда анча жиддий синовлар кутаётганини таъкидлади.

«Энди у Ўзбекистонга қарши ўйинда қайтган бўлиб чиқяпти. Майли, унинг учун хурсандман. Лекин аввалги йирик турнирларни ҳам унутмаслик керак. Энди Колумбияга қарши ўйинни кутамиз», — деди у.

Суҳбат давомида агентдан Роналду учун мазкур жаҳон чемпионатида Лионель Мессидан кўпроқ гол уриш қанчалик муҳим экани сўралди. Айни пайтда Месси турнирда бешта гол урган.

Барбоза Криштианунинг шахсий амбициялари барчага маълум эканини айтди ва уни Португалия афсонаси Эйсебио билан таққослади.

«Бизда Эйсебио бўлган. У фақат битта жаҳон чемпионатида иштирок этиб, 1966 йилда тўққизта гол урган. Роналду кеча уни ортда қолдирди ва энди ҳисобида 10 та гол бор. Аммо у бу натижага олтита жаҳон чемпионати давомида эришди. Ҳамма нарса таққосланганда аниқ кўринади», — деди мутахассис.

Паулу Барбоза ҳозирги натижалардан келиб чиқиб, «Олтин тўп» учун асосий даъвогарлар қаторига Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Ҳарри Кейн ва Ламин Ямални киритди. У Неймарнинг ҳам майдонга қайтганидан кейинги ҳолатини кузатиш лозимлигини айтди.

Роналду мазкур рўйхатга кириши мумкинми, деган саволга эса агент салбий жавоб берди.

«Ушбу соврин учун Роналду жиддий даъвогар бўлади, деб ўйламайман. Албатта, футболда ҳар қандай воқеа юз бериши мумкин. Лекин гуруҳимизда энди Ўзбекистон даражасидаги рақиблар қолмади. Унинг кейинги ўйинларда ҳам гол ура олиши катта савол остида», — деди Барбоза.

Ҳозирда Португалия 4 очко билан «К» гуруҳида иккинчи ўринни эгаллаб турибди. Ҳисобида очко бўлмаган Ўзбекистон эса сўнгги поғонада бормоқда.

Гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи турида Португалия Колумбияга қарши майдонга тушади. Ўзбекистон миллий жамоаси эса Конго Демократик Республикаси билан куч синашади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 17:45Неймар ЖЧ-2026даги дебютидан сўнг кўз ёшларини тия олмади...Неймар ЖЧ-2026даги дебютидан сўнг кўз ёшларини тия олмади...Бугун, 17:44Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Бугун, 17:39Реал Мадрид Нико Пас бўйича кутилмаган трансфер режасини амалга оширмоқдаРеал Мадрид Нико Пас бўйича кутилмаган трансфер режасини амалга оширмоқдаБугун, 17:37Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Бугун, 17:35Конголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиКонголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиБугун, 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди