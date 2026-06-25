Amazon Ҳиндистонда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 13 миллиард доллар ажратади
АҚШнинг технологик гиганти Amazon корпорацияси Ҳиндистондаги сунний интеллект (AI) ва булутли технологиялар экотизимини кенгайтириш учун қўшимча 13 миллиард доллар сармоя киритишини эълон қилди. Ушбу маблағ 2030-йилга қадар мамлакатда рақамли инфратузилмани ривожлантиришга йўналтирилади. Мазкур қарор Amazon бош директори Энди Жассй ва Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди ўртасидаги учрашувдан сўнг қабул қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги инвестиция пакети асосан Amazon Веб Сервисес (AWS) бўлинмасининг Мумбай ва Ҳайдаробод шаҳарларидаги маълумотларни қайта ишлаш марказлари (дата-сентер) қувватини оширишга хизмат қилади. Бу Amazon компаниясининг сўнги уч йил ичидаги учинчи йирик молиявий мажбуриятидир. Компаниянинг Ҳиндистонга киритишни режалаштирган умумий инвестициялари миқдори эндиликда 48 миллиард долларга етди.
Глобал технологик пойга ва Ҳиндистоннинг ролиAmazon компаниясининг ушбу қадами глобал технологик гигантлар ўртасида Ҳиндистонни сунний интеллект марказига айлантириш борасидаги рақобат кучайиб бораётганидан далолат беради. Аввалроқ Microsoft 2029-йилгача 17,5 миллиард доллар, Google эса AI хаби ва инфратузилмаси учун 15 миллиард доллар сарфлашини маълум қилган эди. Ҳиндистон ҳукумати ҳам хорижий булутли хизмат кўрсатувчи провайдерлар учун солиқ имтиёзларини жорий этиш орқали инвестицияларни фаол жалб қилмоқда.
Экспертларнинг фикрича, бундай йирик сармоялар нафақат янги бинолар қуриш, балки узоқ муддатли операцион харажатлар ва юқори технологик иш ўринларини яратишни ҳам кўзда тутади. Ҳиндистон ўзининг улкан аҳолиси ва жадал ривожланаётган рақамли иқтисодиёти билан AI маҳсулотларини қувватлантириш учун зарур бўлган ҳисоблаш инфратузилмаси учун идеал майдонга айланмоқда.
Логистика ва чакана савдо тармоғининг кенгайишиФақатгина булутли технологиялар билан чекланиб қолмасдан, Amazon ўзининг ички чакана савдо ва логистика тармоғини ҳам кучайтирмоқда. Компания жорий йилда 20 дан ортиқ йирик саралаш марказларини ва 100 дан зиёд етказиб бериш пунктларини очишни режалаштирмоқда. Шунингдек, Amazon Нов тезкор етказиб бериш хизмати мамлакатнинг 300 дан ортиқ шаҳар ва посёлкаларида иш бошлаши кутилмоқда.
Бу борада Amazon маҳаллий ва халқаро рақобатчилар билан жиддий кураш олиб бормоқда. Бозорнинг тезкор тижорат сегментида қуйидаги компаниялар асосий рақиблар ҳисобланади:
- Блинкит (Этернал эгалигидаги хизмат);
- Свиггйнинг Инстамарт лойиҳаси;
- Зепто стартапи;
- Флипкарт (Walmart таркибига кирувчи гигант).
…