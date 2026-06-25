Amazon Ҳиндистонда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 13 миллиард доллар ажратади

·0·Техно
Amazon Ҳиндистонда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 13 миллиард доллар ажратади

АҚШнинг технологик гиганти Amazon корпорацияси Ҳиндистондаги сунний интеллект (AI) ва булутли технологиялар экотизимини кенгайтириш учун қўшимча 13 миллиард доллар сармоя киритишини эълон қилди. Ушбу маблағ 2030-йилга қадар мамлакатда рақамли инфратузилмани ривожлантиришга йўналтирилади. Мазкур қарор Amazon бош директори Энди Жассй ва Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди ўртасидаги учрашувдан сўнг қабул қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги инвестиция пакети асосан Amazon Веб Сервисес (AWS) бўлинмасининг Мумбай ва Ҳайдаробод шаҳарларидаги маълумотларни қайта ишлаш марказлари (дата-сентер) қувватини оширишга хизмат қилади. Бу Amazon компаниясининг сўнги уч йил ичидаги учинчи йирик молиявий мажбуриятидир. Компаниянинг Ҳиндистонга киритишни режалаштирган умумий инвестициялари миқдори эндиликда 48 миллиард долларга етди.

Глобал технологик пойга ва Ҳиндистоннинг роли

Amazon компаниясининг ушбу қадами глобал технологик гигантлар ўртасида Ҳиндистонни сунний интеллект марказига айлантириш борасидаги рақобат кучайиб бораётганидан далолат беради. Аввалроқ Microsoft 2029-йилгача 17,5 миллиард доллар, Google эса AI хаби ва инфратузилмаси учун 15 миллиард доллар сарфлашини маълум қилган эди. Ҳиндистон ҳукумати ҳам хорижий булутли хизмат кўрсатувчи провайдерлар учун солиқ имтиёзларини жорий этиш орқали инвестицияларни фаол жалб қилмоқда.

Экспертларнинг фикрича, бундай йирик сармоялар нафақат янги бинолар қуриш, балки узоқ муддатли операцион харажатлар ва юқори технологик иш ўринларини яратишни ҳам кўзда тутади. Ҳиндистон ўзининг улкан аҳолиси ва жадал ривожланаётган рақамли иқтисодиёти билан AI маҳсулотларини қувватлантириш учун зарур бўлган ҳисоблаш инфратузилмаси учун идеал майдонга айланмоқда.

Логистика ва чакана савдо тармоғининг кенгайиши

Фақатгина булутли технологиялар билан чекланиб қолмасдан, Amazon ўзининг ички чакана савдо ва логистика тармоғини ҳам кучайтирмоқда. Компания жорий йилда 20 дан ортиқ йирик саралаш марказларини ва 100 дан зиёд етказиб бериш пунктларини очишни режалаштирмоқда. Шунингдек, Amazon Нов тезкор етказиб бериш хизмати мамлакатнинг 300 дан ортиқ шаҳар ва посёлкаларида иш бошлаши кутилмоқда.

Бу борада Amazon маҳаллий ва халқаро рақобатчилар билан жиддий кураш олиб бормоқда. Бозорнинг тезкор тижорат сегментида қуйидаги компаниялар асосий рақиблар ҳисобланади:

  • Блинкит (Этернал эгалигидаги хизмат);
  • Свиггйнинг Инстамарт лойиҳаси;
  • Зепто стартапи;
  • Флипкарт (Walmart таркибига кирувчи гигант).
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Флипкарт ҳам ўз навбатида 2026-йил якунига қадар мамлакат бўйлаб 1500 та кичик логистика марказларини очишни мақсад қилган. Amazon томонидан киритилаётган янги инвестициялар компанияга ушбу шиддатли рақобатда ўз мавқеини мустаҳкамлаш имконини беради.

AmazonҲиндистонСунний IntelлектAWSИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft ўз қарорини ўзгартирди: Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира етарли деб топилдиMicrosoft ўз қарорини ўзгартирди: Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира етарли деб топилдиБугун, 17:23Samsung кутилмаган совға тайёрлади: Galaxy С8 ва Ноте 8 учун янгиланиш чиқдиSamsung кутилмаган совға тайёрлади: Galaxy С8 ва Ноте 8 учун янгиланиш чиқдиБугун, 16:57Дастурлашсиз веб-сайт: Yandex сунъий интеллектга асосланган Вибекрафт сервисини ишга туширдиДастурлашсиз веб-сайт: Yandex сунъий интеллектга асосланган Вибекрафт сервисини ишга туширдиБугун, 16:28Атом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқинАтом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқинБугун, 15:57Россия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирдиРоссия Селлебрите компаниясининг чекловларини четлаб ўтиб, iPhone смартфонларини бузиб кирдиБугун, 15:26Elon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиElon Musk: Neuralink 2026-йилда одамлар ўртасида тўғридан-тўғри фикр алмашишни йўлга қўядиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди