Дайо Упамекано Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш сирлари билан ўртоқлашди
Франция терма жамоаси ва Бавария ҳимоячиси Дайо Упамекано жаҳон чемпионати доирасида Норвегия билан бўладиган муҳим учрашув олдидан рақиб ҳужумчиси Эрлинг Холандга қарши қандай тактик режа асосида ҳаракат қилишини очиқлади. И гуруҳининг пешқадамлиги учун кечадиган ушбу баҳс турнирнинг энг қизиқарли тўқнашувларидан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франциялик ҳимоячи Виллиам Салиба билан биргаликда турнирни ишончли бошлаган бўлса-да, Эрлинг Холанд каби ҳужумчига қарши ўйин улар учун ҳақиқий синов бўлади. Норвегиялик форвард мусобақа бошидан буён 4 та гол уришга улгурди ва айни дамда ажойиб спорт формасида. Упамекано ЛЪEқуипе нашрига берган интервюсида бу каби "машина"ни тўхтатиш учун 90 дақиқа давомида максимал диққат-эътибор талаб этилишини таъкидлади.
Тактик ёндашув ва жисмоний курашУпамеканонининг сўзларига кўра, Эрлинг Холандга қарши ўйинда ҳар доим "икки томонлама назорат" тизими ишлаши керак. Ҳимоячи бир кўзи билан тўп эгасини, иккинчи кўзи билан эса рақиб ҳужумчисининг жойлашувини кузатиб бориши шарт. Айниқса, Эрлинг Холанд ҳимоячиларнинг кўринмас ҳудудига (блинд сиде) ўтиб кетишга уста эканлиги айтиб ўтилди.
"Холанд билан ўйинда елкангиз ортига тез-тез қараб туришингиз керак. У худди Килиан Мбаппе каби дастлабки бир неча метрда жуда портловчи тезликка эга. Агар унинг ҳаракатини олдиндан сезмасангиз ва тўпни қабул қилишига йўл қўйсангиз, уни тўхтатиш деярли имконсиз бўлиб қолади. Шунинг учун уни имкон қадар қанотларга сиқиб чиқариш ва зарба бурчагини ёпиш лозим", — дейди Дайо Упамекано.
Француз ҳимоячиси жисмоний курашларни яхши кўришини ва Эрлинг Холанд ҳам айнан шундай услубда ўйнашини қайд этди. Бироқ, бундай кучли ҳужумчига қарши фақат жисмоний куч билан эмас, балки ақлли позиция танлаш орқали курашиш самаралироқ эканини билдирди. Упамекано рақибнинг орқаси билан дарвоза томон туриб ўйнаш қобилиятини ҳам юқори баҳолади.
Чемпионлар лигасидан кейинги янги тўқнашувУшбу икки юлдуз охирги марта 2023-йилнинг апрель ойида Чемпионлар лигаси плей-офф босқичида тўқнаш келишган эди. Ўшанда Манчестер Сити ва Бавария ўртасидаги баҳсда норвегиялик ҳужумчи ҳимоячиларга катта қийинчилик туғдирган. Упамекано ўша тажрибадан хулоса чиқарган ҳолда, бу сафар тартиблироқ ҳаракат қилишга вада бермоқда.
Маълумот учун, Норвегия ва Франция ўртасидаги ўйин гуруҳдаги биринчи ўрин тақдирини ҳал қилиши мумкин. Франция бунгача Сенегал устидан ғалаба қозониб, Ироқ билан ўйинда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган эди. Эрлинг Холандни тўхтатиш эса "уч ранглилар"нинг мудофаа чизиғи қанчалик мустаҳкам эканини кўрсатиб берувчи асосий имтиҳон бўлади.
…